Djokovic phá "mưa kỷ lục", Gauff chạm mốc 250 thắng lợi WTA ở Australian Open

Melbourne, sau ngày thi đấu thứ hai (19/1) của Australian Open 2026, giải Grand Slam mở màn mùa giải tiếp tục chứng kiến nhiều kỷ lục. Tâm điểm là Novak Djokovic với hai cột mốc lịch sử tại Melbourne Park, bên cạnh Coco Gauff, ngôi sao trẻ người Mỹ chạm ngưỡng 250 trận thắng WTA. Ngoài ra, hàng loạt dấu mốc đáng chú ý khác cũng được thiết lập ngay từ vòng mở màn.

Djokovic tiếp tục chứng minh tài năng trên sân đấu dù đã ở tuổi 38

Djokovic: 100 chiến thắng, san bằng hai kỷ lục lịch sử

Ra sân ở tuổi 38, Novak Djokovic vẫn cho thấy vì sao anh được mệnh danh là “Vua Australian Open”. Tay vợt Serbia khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-2, 6-2 trước Pedro Martinez, qua đó lập ba cột mốc quan trọng chỉ trong một đêm thi đấu.

Đáng chú ý nhất là trận thắng thứ 100 của Djokovic tại Australian Open, giúp anh trở thành tay vợt nam thứ hai trong Kỷ nguyên Mở đạt mốc này tại Melbourne Park, sau Roger Federer (102). Xa hơn, Djokovic còn đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên thắng từ 100 trận trở lên ở ba Grand Slam khác nhau gồm Australian Open 100 trận, 102 trận ở Wimbledon và 101 trận tại Roland Garros.

Bên cạnh đó, Djokovic cũng san bằng hai kỷ lục tồn tại lâu năm, 21 lần dự Australian Open, ngang bằng Roger Federer và 81 lần dự Grand Slam, đồng kỷ lục với Federer và Feliciano Lopez.

“Chạm mốc 100 nghe thật tuyệt”, Djokovic hài hước chia sẻ sau trận. Những con số thống kê trên sân cho thấy phong độ rất tốt của anh: 77% cú giao bóng một ăn điểm, 14 ace, không đối mặt break point nào, màn trình diễn gửi thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại của giải đấu.

Với 10 danh hiệu Australian Open trong bộ sưu tập, Djokovic đang hướng tới mục tiêu tối thượng, 6 chiến thắng nữa để trở thành tay vợt giàu danh hiệu Grand Slam (25 danh hiệu) nhất lịch sử quần vợt.

Gauff tuổi trẻ tài cao

Coco Gauff: Cột mốc 250 chiến thắng WTA ở tuổi 21

Ở nội dung nữ, Coco Gauff tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thế hệ mới. Tay vợt người Mỹ đã giành chiến thắng thứ 250 trong sự nghiệp ở cấp độ WTA, khi mới 21 tuổi 311 ngày, trở thành người trẻ nhất đạt cột mốc này kể từ Caroline Wozniacki năm 2011.

Không chỉ vậy, Gauff còn ghi tên mình vào một nhóm rất đặc biệt, kể từ năm 2000, cô là một trong bốn tay vợt nữ từ 21 tuổi trở xuống thắng ít nhất 75 trận đơn tại Grand Slam, sánh vai cùng Venus Williams, Serena Williams và Maria Sharapova.