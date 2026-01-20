Djokovic phá "mưa kỷ lục", Gauff chạm mốc 250 thắng lợi WTA ở Australian Open
(Tin thể thao, tin tennis) Sau ngày thi đấu thứ hai Australian Open 2026, hàng loạt kỷ lục đã được thiết lập. Novak Djokovic chạm mốc 100 chiến thắng tại Melbourne, san bằng hai cột mốc lịch sử, trong khi Coco Gauff ghi dấu ấn với trận thắng WTA thứ 250.
Melbourne, sau ngày thi đấu thứ hai (19/1) của Australian Open 2026, giải Grand Slam mở màn mùa giải tiếp tục chứng kiến nhiều kỷ lục. Tâm điểm là Novak Djokovic với hai cột mốc lịch sử tại Melbourne Park, bên cạnh Coco Gauff, ngôi sao trẻ người Mỹ chạm ngưỡng 250 trận thắng WTA. Ngoài ra, hàng loạt dấu mốc đáng chú ý khác cũng được thiết lập ngay từ vòng mở màn.
Djokovic tiếp tục chứng minh tài năng trên sân đấu dù đã ở tuổi 38
Djokovic: 100 chiến thắng, san bằng hai kỷ lục lịch sử
Ra sân ở tuổi 38, Novak Djokovic vẫn cho thấy vì sao anh được mệnh danh là “Vua Australian Open”. Tay vợt Serbia khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-2, 6-2 trước Pedro Martinez, qua đó lập ba cột mốc quan trọng chỉ trong một đêm thi đấu.
Đáng chú ý nhất là trận thắng thứ 100 của Djokovic tại Australian Open, giúp anh trở thành tay vợt nam thứ hai trong Kỷ nguyên Mở đạt mốc này tại Melbourne Park, sau Roger Federer (102). Xa hơn, Djokovic còn đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên thắng từ 100 trận trở lên ở ba Grand Slam khác nhau gồm Australian Open 100 trận, 102 trận ở Wimbledon và 101 trận tại Roland Garros.
Bên cạnh đó, Djokovic cũng san bằng hai kỷ lục tồn tại lâu năm, 21 lần dự Australian Open, ngang bằng Roger Federer và 81 lần dự Grand Slam, đồng kỷ lục với Federer và Feliciano Lopez.
“Chạm mốc 100 nghe thật tuyệt”, Djokovic hài hước chia sẻ sau trận. Những con số thống kê trên sân cho thấy phong độ rất tốt của anh: 77% cú giao bóng một ăn điểm, 14 ace, không đối mặt break point nào, màn trình diễn gửi thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại của giải đấu.
Với 10 danh hiệu Australian Open trong bộ sưu tập, Djokovic đang hướng tới mục tiêu tối thượng, 6 chiến thắng nữa để trở thành tay vợt giàu danh hiệu Grand Slam (25 danh hiệu) nhất lịch sử quần vợt.
Gauff tuổi trẻ tài cao
Coco Gauff: Cột mốc 250 chiến thắng WTA ở tuổi 21
Ở nội dung nữ, Coco Gauff tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thế hệ mới. Tay vợt người Mỹ đã giành chiến thắng thứ 250 trong sự nghiệp ở cấp độ WTA, khi mới 21 tuổi 311 ngày, trở thành người trẻ nhất đạt cột mốc này kể từ Caroline Wozniacki năm 2011.
Không chỉ vậy, Gauff còn ghi tên mình vào một nhóm rất đặc biệt, kể từ năm 2000, cô là một trong bốn tay vợt nữ từ 21 tuổi trở xuống thắng ít nhất 75 trận đơn tại Grand Slam, sánh vai cùng Venus Williams, Serena Williams và Maria Sharapova.
Những kỷ lục và dấu mốc đáng chú ý khác ngày 19/1
- Alex De Minaur cán mốc 41 chiến thắng đơn nam Grand Slam trên sân cứng, đứng thứ hai trong lịch sử các tay vợt Úc thời Kỷ nguyên Mở, chỉ sau Lleyton Hewitt (79).
- Stan Wawrinka (40 tuổi 296 ngày) trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai còn giành chiến thắng đơn nam tại Melbourne Park, chỉ kém Ivo Karlovic năm 2020.
- Iga Swiatek nối dài chuỗi 25 trận thắng liên tiếp ở vòng 1 các Grand Slam, thành tích tốt nhất kể từ Karolina Pliskova giai đoạn 2016-2023.
- Marin Cilic trở thành tay vợt không được xếp hạt giống đầu tiên kể từ năm 2012 thắng liền hai set 6-0 ở trận mở màn một giải Grand Slam.
- Trận đấu giữa Karolina Pliskova và Sloane Stephens đi vào lịch sử khi là cuộc đối đầu Grand Slam đầu tiên giữa hai tay vợt đều nằm ngoài top 500 WTA, kể từ khi hệ thống xếp hạng theo tier ra đời năm 1990.
- Kể từ khi Australian Open chuyển sang Melbourne Park (1988), đương kim vô địch đơn nữ có thành tích 28 thắng, 1 thua ở vòng 1, cho thấy sự ổn định lớn của nhà vô địch.
