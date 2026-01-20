Bạn gái Sinner tung ảnh lả lơi "thiếu vải" gây sốt Australian Open

Laila Hasanovic khuấy đảo mạng xã hội

Trong lúc Jannik Sinner lặng lẽ chuẩn bị cho Australian Open 2026, tâm điểm chú ý của truyền thông lại bất ngờ hướng về bạn gái anh, người mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic. Cựu thí sinh Miss Universe, năm nay 25 tuổi, đã “đốt nóng” mạng xã hội bằng loạt ảnh chụp trong kỳ nghỉ thư giãn tại dãy Alps (Pháp).

Sinner (ảnh nhỏ) là người không thích ồn ào, nên anh không bày tỏ cảm xúc gì về hình ảnh mới nhất của bạn gái

Giữa khung cảnh mùa đông lạnh giá, Laila gây choáng khi đăng tải khoảnh khắc bán nude trên bàn massage, chỉ dùng khăn che phần nhạy cảm. Ở một bức ảnh khác, cô xuất hiện với bộ bikini hai mảnh siêu nhỏ trong phòng xông hơi, khoe trọn vóc dáng gợi cảm. Sự táo bạo nhưng vẫn mang tính nghệ thuật này lập tức tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Phần bình luận nhanh chóng “bùng nổ” với những lời khen có cánh như “nữ thần”, “quá quyến rũ”, thậm chí có người chơi chữ gọi Laila là một “Grande Slam” theo cách riêng của giới mộ điệu tennis. Không chỉ đơn thuần là bạn gái của một ngôi sao quần vợt, Laila ngày càng được xem là WAG nổi bật bậc nhất làng tennis đương đại.

Về đời sống cá nhân, Laila Hasanovic vốn đã quen mặt với truyền thông khi từng hẹn hò tay đua F1 Mick Schumacher và tuyển thủ Đan Mạch Jonas Wind. Sau khi chia tay Schumacher, cô được cho là gắn bó với Sinner từ mùa hè năm ngoái. Dù tay vợt người Ý kín tiếng, việc Laila xuất hiện trên khán đài Vienna Open hồi tháng 10, ngồi cạnh bố mẹ Sinner, gần như là lời xác nhận công khai cho mối quan hệ này.

Sinner đối diện dấu hỏi lớn trước Melbourne

Trái ngược với sự bùng nổ ngoài hậu trường, phong độ của Jannik Sinner lại đang khiến người hâm mộ lo lắng. Trong giai đoạn khởi động trước Australian Open, tay vợt số hai thế giới bất ngờ để thua Jordan Smith, một tay vợt nghiệp dư người Australia, tại giải đấu biểu diễn Million Dollar One Point Slam.

Dù chỉ mang tính trình diễn, thất bại này vẫn gây tiếng vang lớn bởi Smith, người không chỉ thắng Sinner mà còn đánh bại cả tay vợt nữ hàng đầu Amanda Anisimova, trước gần 15.000 khán giả tại Rod Laver Arena. Với Smith, đây là câu chuyện cổ tích khi anh thu về gần 500.000 bảng tiền thưởng cùng danh tiếng “kẻ hạ gục các ngôi sao”.

Với Sinner, kết quả ấy lại mang đến dấu hỏi. Australian Open là Grand Slam anh đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng chuỗi tín hiệu chưa tích cực khiến giới chuyên môn băn khoăn về trạng thái tâm lý và sự tập trung của tay vợt trẻ người Ý. Bản thân Sinner từng thừa nhận đang “yêu”, song luôn né tránh nói về đời tư, khẳng định muốn giữ sự tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp.

Sinner rõ ràng đang bước vào Australian Open với thế “đầu không xuôi”, tuy vậy đẳng cấp của tay vợt Ý là miễn bàn, bất ngờ nếu có sẽ chưa thể xảy ra ở vòng 1, nơi Sinner sẽ đối đầu với Hugo Gaston (Pháp) vào 20/1.