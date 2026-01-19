Tin mới nhất bóng đá sáng 19/1: Martinez phản pháo khi bị Paul Scholes châm chọc

Martinez phản pháo Scholes

Paul Scholes cùng cựu đồng đội tại MU là Nicky Butt đã đem ra đùa cợt khả năng Lisandro Martinez có thể thắng các pha tranh chấp với tiền đạo Erling Haaland của Man City trong trận derby Manchester cuối tuần qua. Scholes nói đùa rằng tiền đạo người Na Uy “sẽ ghi bàn rồi ném Martinez vào lưới”. Tuy nhiên, Martinez đã khóa chặt Haaland trong chiến thắng 2-0 của MU trước đối thủ cùng thành phố.

Khi được hỏi về phát ngôn của Scholes, Martinez đáp trả thẳng thắn: “Ông ấy muốn nói gì thì nói. Tôi đã nói rồi, nếu ông ấy muốn nói trực tiếp với tôi thì có thể đến bất cứ đâu, đến nhà tôi cũng được, tôi không quan tâm.

Với tôi, tôi tôn trọng những mối quan hệ khi họ thực sự muốn giúp CLB, bởi ai cũng có thể nói trên truyền hình, nhưng khi gặp trực tiếp thì chẳng ai dám nói thẳng vào mặt bạn. Vì vậy, tôi không bận tâm họ nói gì. Tôi chỉ tập trung vào màn trình diễn của mình, của tập thể và cống hiến tất cả cho CLB cho đến ngày cuối cùng”.

Chelsea chào bán Enzo Fernandez

Theo TEAMtalk, Chelsea hiện sẵn sàng chia tay Enzo Fernandez, dù tiền vệ người Argentina là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của “The Blues” và gần như luôn có tên trong đội hình xuất phát, bất chấp HLV nào dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge.

Chuyên gia chuyển nhượng Dean Jones tiết lộ rằng các nguồn tin từ Real Madrid cho biết Chelsea đã phát tín hiệu sẵn sàng bán, miễn là nhận được mức giá phù hợp. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem đây là cơ hội để sửa chữa sai lầm khi không chiêu mộ được Martin Zubimendi, người đã rời Real Sociedad để gia nhập Arsenal vào mùa hè 2025.

Osimhen sẵn sàng gia nhập MU

Theo huyền thoại Rio Ferdinand, Victor Osimhen “chắc chắn 100%” sẽ cởi mở với khả năng gia nhập MU ngay trong tháng 1 này. Tiền đạo người Nigeria đã được liên hệ với đội chủ sân Old Trafford và một số CLB Ngoại hạng Anh trong nhiều mùa giải gần đây. Tuy nhiên, vào tháng trước, những đồn đoán xoay quanh tương lai của anh dường như đã lắng xuống sau khi Osimhen hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 65 triệu bảng sang Galatasaray, nối tiếp quãng thời gian thi đấu thành công theo dạng cho mượn từ Napoli.

Dù vậy, Galatasaray được cho là đã đặt mức giá lên tới 140 triệu euro (khoảng 121 triệu bảng) cho ngôi sao số 1 của mình, nhằm ngăn chặn sự tiếp cận từ các CLB lớn châu Âu. Bất chấp những rào cản tài chính đáng kể, Ferdinand tin rằng Osimhen sẽ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu MU thể hiện sự quan tâm một cách cụ thể và nghiêm túc.

Liverpool chuyển hướng sang Bastoni

Liverpool được cho là đã chuyển mục tiêu sang trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan sau khi không thể chiêu mộ Marc Guehi. “Lữ đoàn đỏ” từng tiến rất gần tới việc ký hợp đồng với tuyển thủ Anh vào mùa hè năm ngoái, nhưng Crystal Palace đã bất ngờ rút lui và hủy thương vụ vào đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Theo các nguồn tin, HLV Arne Slot đang xem Bastoni là phương án thay thế hàng đầu cho Guehi, trong bối cảnh Liverpool tiếp tục tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để gia cố hàng thủ.

Chelsea nhắm tân binh đầu tiên dưới thời Rosenior

Chelsea đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ Jeremy Jacquet từ Rennes. Trung vệ U21 Pháp đã nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của “The Blues” cho vị trí trung vệ trong một thời gian dài. Dù chưa đạt được thỏa thuận, Standard Sport cho biết hai CLB đã trao đổi không chính thức về cấu trúc phí chuyển nhượng. Jacquet được cho là mong muốn thương vụ với Chelsea sớm được hoàn tất nếu hai bên đạt được tiếng nói chung.