Carrick lộ "gót chân Achilles", MU cần khắc phục ngay điểm yếu này

Khởi đầu rực rỡ nhưng không duy trì được nhịp điệu

HLV tạm quyền Michael Carrick từng có màn ra mắt trên sân khách không thể ấn tượng hơn khi cùng Man United đánh bại Arsenal 3-2 ở Emirates. Chiến thắng ấy mang đậm dấu ấn tinh thần và bản lĩnh.

MU vừa bị Bournemouth cầm hòa

Tuy nhiên, ngay sau đó, dấu hiệu bất ổn bắt đầu xuất hiện. Chuyến làm khách tới sân của West Ham United khép lại với trận hòa 1-1, trong đó "Quỷ đỏ" khó nhọc gỡ hòa bằng bàn thắng ở phút 90+6 của Benjamin Sesko.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton sau đó phần nào giúp xoa dịu áp lực, cho thấy Man United vẫn có thể giành điểm trong những trận đấu khó chịu.

Thế nhưng, đó cũng là lần gần nhất họ thể hiện được sự chắc chắn nơi sân khách. Hai chuyến đi đã qua đều mang đến những tín hiệu đáng lo ngại.

Khi sân khách trở thành “bài test tâm lý”

Trận thua 1-2 trước Newcastle là minh chứng rõ ràng nhất. Dù được chơi hơn người, Man United vẫn không thể kiểm soát thế trận, thậm chí còn để đối thủ giành chiến thắng ở khoảng thời gian cuối trận. Thất bại ấy phản ánh vấn đề về bản lĩnh và khả năng tận dụng lợi thế.

Ngay sau đó, họ tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có trận hòa 2-2 trên sân của Bournemouth. Màn trình diễn thiếu thuyết phục, cộng thêm những tranh cãi trọng tài, khiến hình ảnh của United trở nên thiếu ổn định khi thi đấu xa nhà.

Thầy trò HLV Carrick còn nhiều việc phải làm

Vấn đề không nằm ở chiến thuật, mà ở bản lĩnh

Điều đáng nói là Carrick không hề tỏ ra quá lo lắng. Nhưng thực tế, chuỗi trận này đang đặt ra một câu hỏi lớn: tại sao một tập thể chơi khá ổn định tại Old Trafford lại thường “chùng xuống” mỗi khi làm khách?

Không phải họ thiếu chất lượng bởi chiến thắng trước Arsenal đã chứng minh điều ngược lại. Vấn đề nằm ở khả năng duy trì cường độ, sự tập trung và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

Nếu muốn thực sự trở lại nhóm tinh hoa và giành vé dự Champions League, Man United không thể chỉ mạnh ở sân nhà. Những chuyến làm khách trước các đối thủ khó chịu sắp tới sẽ là thước đo chuẩn xác nhất cho tham vọng của Carrick và các học trò.

Trong số 7 trận còn lại của Man United ở Ngoại hạng Anh mùa này, 3 trong số đó là những trận đấu sân khách: Đối đầu Chelsea ngày 19/4, Sunderland ngày 9/5 và kết thúc mùa giải trên sân của Brighton ngày 24/5. Thầy trò Carrick rõ ràng cần cải thiện thành tích và màn trình diễn trong những chuyến hành quân xa mái nhà Old Trafford.