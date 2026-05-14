Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City còn kém Arsenal 2 điểm, tình tiết hiệu số đáng chú ý

Man City bước ra sân để đá bù trận đấu vòng 31 Premier League và bất chấp Erling Haaland không ra sân còn Doku và Cherki dự bị, "The Citizens" vẫn thắng một Crystal Palace không động lực với tỷ số 3-0 nhờ công của Semenyo, Marmoush và Savinho.

Màn trình diễn đỉnh cao của Phil Foden đã giúp Man City phá vỡ hàng phòng ngự cực kỳ đông đảo của Palace sau 30 phút đầu bế tắc, Foden kiến tạo 2 bàn của Semenyo và Marmoush ở cuối hiệp 1. Sau khi dẫn 2-0, Man City đã đá thong dong nhưng Pep Guardiola không hài lòng với điều này, ông gọi Cherki vào đá và Cherki đã kiến tạo cho Savinho ấn định 3-0.

Như khán giả đã biết, trận thắng này sẽ đưa Man City thu ngắn cách biệt với Arsenal chỉ còn 2 điểm, đó là điều không khó nhận ra khi nhìn vào cách biệt điểm giữa hai đội trước trận. Nhưng kết quả 3-0 tạo ra một tình tiết đáng chú ý trong cuộc đua vô địch: Man City đã có hiệu số tốt hơn Arsenal, 43+ so với +42.

Hiện Man City đã hơn Arsenal cả về hiệu số lẫn số bàn thắng ghi được (75 so với 68). Trong trường hợp 2 đội bằng điểm khi mùa giải kết thúc, hiệu số rồi số bàn thắng ghi được sẽ lần lượt là các hiệu số phụ được đưa ra so sánh để xác định đội nào đầu bảng.

Arsenal như vậy đang kém Man City cả về hiệu số, cả về bàn thắng, và cả đối đầu (hòa 1 thua 1) trước Man City. Nếu 2 vòng cuối Man City đều thắng, Arsenal cũng sẽ phải thắng để cầm chắc chức vô địch. Áp lực cho đội đầu bảng do đó là rất lớn.

Tuy nhiên Man City cũng sẽ có thách thức của riêng họ. Đội quân của Pep Guardiola sẽ gặp Chelsea thứ Bảy này ở chung kết FA Cup (21h, 16/5) và sau đó đấu Bournemouth đêm thứ Ba, trong lúc Bournemouth vẫn đang đua vé dự Cúp C1. Nếu Arsenal thắng trận gặp Burnley đêm thứ Hai và Man City không thắng được Bournemouth, cuộc đua vô địch sẽ dừng lại ở đó thay vì kéo dài đến vòng 38.

