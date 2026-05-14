Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City còn kém Arsenal 2 điểm, tình tiết hiệu số đáng chú ý

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City còn kém Arsenal 2 điểm, tình tiết hiệu số đáng chú ý

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Crystal Palace

Man City đã rút ngắn cách biệt với Arsenal sau trận đá bù, nhưng đáng nói hơn cả là hiệu số giữa hai đội.

   

Man City bước ra sân để đá bù trận đấu vòng 31 Premier League và bất chấp Erling Haaland không ra sân còn Doku và Cherki dự bị, "The Citizens" vẫn thắng một Crystal Palace không động lực với tỷ số 3-0 nhờ công của Semenyo, Marmoush và Savinho.

Man City có được chiến thắng đậm trước Crystal Palace

Man City có được chiến thắng đậm trước Crystal Palace

Màn trình diễn đỉnh cao của Phil Foden đã giúp Man City phá vỡ hàng phòng ngự cực kỳ đông đảo của Palace sau 30 phút đầu bế tắc, Foden kiến tạo 2 bàn của Semenyo và Marmoush ở cuối hiệp 1. Sau khi dẫn 2-0, Man City đã đá thong dong nhưng Pep Guardiola không hài lòng với điều này, ông gọi Cherki vào đá và Cherki đã kiến tạo cho Savinho ấn định 3-0.

Như khán giả đã biết, trận thắng này sẽ đưa Man City thu ngắn cách biệt với Arsenal chỉ còn 2 điểm, đó là điều không khó nhận ra khi nhìn vào cách biệt điểm giữa hai đội trước trận. Nhưng kết quả 3-0 tạo ra một tình tiết đáng chú ý trong cuộc đua vô địch: Man City đã có hiệu số tốt hơn Arsenal, 43+ so với +42.

Hiện Man City đã hơn Arsenal cả về hiệu số lẫn số bàn thắng ghi được (75 so với 68). Trong trường hợp 2 đội bằng điểm khi mùa giải kết thúc, hiệu số rồi số bàn thắng ghi được sẽ lần lượt là các hiệu số phụ được đưa ra so sánh để xác định đội nào đầu bảng.

Arsenal như vậy đang kém Man City cả về hiệu số, cả về bàn thắng, và cả đối đầu (hòa 1 thua 1) trước Man City. Nếu 2 vòng cuối Man City đều thắng, Arsenal cũng sẽ phải thắng để cầm chắc chức vô địch. Áp lực cho đội đầu bảng do đó là rất lớn.

Tuy nhiên Man City cũng sẽ có thách thức của riêng họ. Đội quân của Pep Guardiola sẽ gặp Chelsea thứ Bảy này ở chung kết FA Cup (21h, 16/5) và sau đó đấu Bournemouth đêm thứ Ba, trong lúc Bournemouth vẫn đang đua vé dự Cúp C1. Nếu Arsenal thắng trận gặp Burnley đêm thứ Hai và Man City không thắng được Bournemouth, cuộc đua vô địch sẽ dừng lại ở đó thay vì kéo dài đến vòng 38.

BXH Premier League sau ngày 13/5

BXH Premier League sau ngày 13/5

Trực tiếp bóng đá Man City - Crystal Palace: Savinho lập công, Cherki kiến tạo (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Man City - Crystal Palace: Savinho lập công, Cherki kiến tạo (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Đá bù vòng 31) Savinho nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City sau pha kiến tạo xuất sắc của Cherki.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/05/2026 03:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN