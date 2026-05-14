Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Kịch bản Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh ngay vòng 37

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

Cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài suốt 22 năm của Arsenal sẽ còn tiếp diễn ít nhất thêm một tuần nữa sau diễn biến mới nhất trong cuộc đua nghẹt thở với Man City.

   

Man City chưa từ bỏ

Arsenal đã giành lại quyền tự quyết từ tay Man City trong những tuần gần đây, bất chấp thất bại 1-2 trước Man City tại Etihad ở trận cầu then chốt hồi tháng trước. Kể từ đó, Arsenal thắng toàn bộ các trận đấu còn lại. Chuỗi kết quả ấy giúp “Pháo thủ” trở lại ngôi đầu và tạo khoảng cách 5 điểm, trong bối cảnh Man City chỉ giành được trận hòa kịch tính vào phút chót trước Everton trong màn rượt đuổi tỷ số có tới 6 bàn thắng.

Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Dẫu vậy, Arsenal luôn hiểu rằng Man City vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu gặp Crystal Palace trên sân nhà vào rạng sáng 14/5 (giờ Việt Nam). Các CĐV Arsenal từng hy vọng Man City sẽ tiếp tục sảy chân khi Pep Guardiola thực hiện tới 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Quyết định xoay tua được đưa ra trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc cuối mùa, trước trận chung kết FA Cup gặp Chelsea tại Wembley vào cuối tuần này. Những cái tên đáng chú ý như Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki đều ngồi dự bị.

Bầu không khí ảm đạm dưới cơn mưa tại Etihad chỉ kéo dài khoảng hơn nửa giờ trước khi Phil Foden tạo nên bước ngoặt bằng pha đánh gót đẳng cấp để Antoine Semenyo thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Dean Henderson. Bàn mở tỷ số giúp Man City giải tỏa áp lực, trước khi họ nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ. Một lần nữa Foden sắm vai kiến tạo để Omar Marmoush tung cú sút chạm người đổi hướng thành bàn.

Pep Guardiola tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp hai, cho tới khi Savinho dứt điểm gọn gàng sau pha đi bóng và kiến tạo ấn tượng của cầu thủ vào sân thay người Cherki, qua đó khép lại chiến thắng thuyết phục 3-0 cho Man City.

Kết quả này cũng giúp Man City vượt Arsenal về hiệu số bàn thắng bại, với +43 so với +42 của đội đầu bảng.

Arsenal sẽ vô địch sớm khi nào?

Chiến thắng 3-0 của Man City trước Crystal Palace đồng nghĩa Arsenal không còn khả năng đăng quang Ngoại hạng Anh trong trận sân nhà cuối cùng mùa giải gặp Burnley tại Emirates vào rạng sáng 19/5 (giờ Việt Nam).

Thay vào đó, “Pháo thủ” buộc phải đánh bại Burnley và chờ đợi Man City không thể giành chiến thắng trên sân của Bournemouth, đội vẫn đang cạnh tranh suất dự Champions League, tại Vitality sau đó 24 giờ.

Thứ hạng Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Arsenal 36 +42 79
2 Man City 36 +43 77

Cục diện đua vô địch Ngoại hạng Anh

Kịch bản duy nhất khiến cuộc đua vô địch được định đoạt ở vòng 37 là Arsenal thắng Burnley, trong khi Man City sảy chân dưới bất kỳ hình thức nào trên sân của Bournemouth.

Nếu cả hai đội cùng thắng ở vòng 37, Arsenal sẽ bước vào chuyến làm khách trước Crystal Palace ở vòng cuối với lợi thế hơn Man City 2 điểm. Crystal Palace khi đó có thể bị phân tâm bởi trận chung kết châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB gặp Rayo Vallecano tại Red Bull Arena (Đức) chỉ 3 ngày sau đó.

Arsenal chắc chắn cũng sẽ hướng tới việc cải thiện bất lợi về hiệu số bàn thắng bại trước Burnley, đội đã chính thức xuống hạng.

Trong trường hợp Arsenal bất ngờ thua Burnley, “Pháo thủ” vẫn sẽ bước vào vòng cuối với ngôi đầu bảng nếu Man City không thể thắng Bournemouth. Ở vòng hạ màn, thầy trò Pep Guardiola sẽ tiếp đón Aston Villa, đội vẫn đang đua top 5 và cũng chuẩn bị đá chung kết Europa League với Freiburg tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nếu Arsenal hòa còn Man City thắng ở vòng 37, đội chủ sân Etihad sẽ vượt lên dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, nếu Arsenal thua và Man City giành trọn 3 điểm, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ tạo khoảng cách 1 điểm trước vòng đấu cuối cùng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City còn kém Arsenal 2 điểm, tình tiết hiệu số đáng chú ý
Man City đã rút ngắn cách biệt với Arsenal sau trận đá bù, nhưng đáng nói hơn cả là hiệu số giữa hai đội.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

14/05/2026 08:59 AM (GMT+7)
