Cơ hội lấy 6 điểm của tuyển Việt Nam

Hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027 (Asian Cup) đang gây chú ý khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo cả hai lượt trận sẽ diễn ra tại Việt Nam, lần lượt vào ngày 9 và 14-10. Đây là quyết định mang tính bất ngờ nhưng có lý do chính đáng, bởi sân vận động Dasharath của tuyển Nepal tiếp tục bị AFC đánh giá không đủ điều kiện tổ chức các trận đấu quốc tế.

Nepal chấp nhận thiệt thòi

Trong nhiều tháng qua, Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) nỗ lực đưa ra đề xuất cải tạo và nâng cấp Dasharath, nhưng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, hệ thống đèn chiếu sáng, thoát nước và cả vấn đề an toàn lối ra vào vẫn không được đáp ứng. Đoàn kiểm tra của AFC vì thế đã lập báo cáo khẳng định cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn.

Giám đốc thi đấu AFC, ông Man-gil Shin đã gửi văn bản trực tiếp cho Tổng thư ký ANFA, chỉ ra những hạn chế và nhấn mạnh sân bóng Dasharath chưa thể được phê duyệt. Điều này đồng nghĩa Nepal buộc phải chọn sân trung lập hoặc chấp nhận chơi “sân khách kép” như tình huống hiện tại, khi cả hai lần chạm trán tuyển Việt Nam.

Sân bóng Dasharath không kịp cải tạo để tuyển Nepal tiếp khách Việt Nam buộc họ phải chơi hai trận ở Gò Đậu và Thống Nhất. Ảnh: CCT.

Người hâm mộ bóng đá Nepal thêm một lần phải chờ đợi vô thời hạn để được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu trên sân nhà. Đây rõ ràng là cú sốc lớn, bởi Dasharath từng là niềm tự hào và là nơi tổ chức nhiều sự kiện bóng đá lớn ở Nam Á. Kể từ trận gặp Yemen tại vòng loại World Cup vào tháng 11-2023, sân này đã liên tục bị treo quyền đăng cai. Không chỉ Nepal mất lợi thế khán giả nhà, mà tinh thần của cầu thủ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng khi phải chơi trong điều kiện xa lạ, thiếu sự tiếp lửa của khán giả quê hương.

Dù gặp nhiều khó khăn, HLV Matt Ross vẫn sớm công bố danh sách 33 cầu thủ Nepal tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân tuyển Việt Nam và bắt đầu luyện tập từ ngày 24-9. Đáng chú ý, thủ môn đội trưởng Kiran Chemjong giàu kinh nghiệm với hơn 100 lần khoác áo tuyển quốc gia, cùng tiền đạo Anjan Bista, chân sút số một với 13 bàn sau 70 trận, cũng góp mặt.

Tuy nhiên, lực lượng của Nepal phần lớn vẫn đến từ giải quốc nội, chỉ một vài gương mặt thi đấu tại Campuchia và Bangladesh. Điều này khiến giới chuyên môn nhận định Nepal khó có thể tạo ra bất ngờ trước tuyển Việt Nam, nhất là khi họ đã toàn thua hai trận mở màn vòng loại, lần lượt trước Malaysia (0-2) và Lào (1-2).

Đội tuyển Nepal gặp nhiều bất lợi sau hai trận thua Malaysia và Lào. Ảnh: CCT.

Thời cơ vàng cho tuyển Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều cơ hội để giành ưu thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Sau hai trận đã đấu, đội tuyển Việt Nam đang có 3 điểm, bằng với Lào, trong khi Malaysia dẫn đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối.

Trận mở màn thắng Lào 5-0 giúp tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi, nhưng thất bại trước Malaysia 0-4 đã bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội. Do đó, hai trận liên tiếp gặp Nepal chính là thời cơ quý giá để các học trò ông Kim bỏ túi 6 điểm, mang lại sự tự tin trước khi bước vào những trận then chốt còn lại.

Ông người Hàn Quốc đang nỗ lực tạo dấu ấn rõ ràng hơn trong lối chơi của tuyển Việt Nam với mục tiêu xây dựng hàng thủ chắc chắn hơn, đồng thời phát huy sự linh hoạt của các cầu thủ tấn công. Thực tế, tại vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu không chỉ vượt qua bảng đấu, mà còn thể hiện một hình ảnh mới, giàu sức cạnh tranh để hướng đến Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Sau thành công ở cấp độ U-23, bóng đá Việt Nam rất cần một cú đột phá ở đội tuyển quốc gia để duy trì sức hút với người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam có thừa khả năng để giành 6 điểm trong hai trận tiếp đối thủ yếu hơn Nepal. Ảnh: CCT.

Ưu thế hiện tại đang nghiêng về tuyển Việt Nam khi hai trận đấu gặp Nepal đều diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tại sân Gò Đậu (ngày 9-10) và sân Thống Nhất (ngày 14-10). Với vị trí 176 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng Nam Á này vẫn hy vọng sẽ gây khó khăn cho chủ nhà Việt Nam bằng lối chơi kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc. Nhưng rõ ràng, xét trên mọi phương diện, đây là cơ hội vàng để tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh và giành quyền kiểm soát cục diện bảng F.

Việc không phải di chuyển nhiều và thân thuộc sân bãi sẽ giúp toàn đội có thêm thời gian chuẩn bị chiến thuật và hồi phục thể lực. Quan trọng hơn, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà chính là động lực để thầy trò HLV Kim Sang-sik không đánh rơi điểm số nào.

Tại bảng F, bên cạnh Malaysia đang dẫn đầu, màn cạnh tranh cho vị trí nhì bảng và chiếc vé đi tiếp đang cực kỳ khốc liệt. Khi giành trọn 6 điểm trước Nepal, đội tuyển Việt Nam sở hữu 9 điểm, qua đó tạo sức ép mạnh mẽ lên Malaysia cũng như vượt xa Lào. Đây là bước ngoặt của thầy trò ông Kim trước khi bước vào những trận đấu quyết định ở giai đoạn lượt về.