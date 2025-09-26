Chủ tịch FIFA 'bật đèn xanh', tuyển Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup 2030

World Cup 2030 kỷ niệm giải đấu lớn nhất thế giới tròn 100 năm sẽ được tổ chức theo cách đặc biệt, khi lần đầu tiên ba quốc gia từ hai châu lục là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ma Rốc cùng đăng cai giải đấu, đồng thời Argentina, Paraguay và Uruguay đóng vai trò đồng chủ nhà đăng cai 3 trận đấu khai mạc.

Chưa dừng ở đó, ý tưởng nâng số lượng đội tham dự vòng chung kết từ 48 lên 64 đội cũng chính thức được đề xuất lên FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ - Alejandro Dominguez

Theo hãng thông tấn Đức (DPA), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa tổ chức cuộc gặp tại New York (Mỹ) với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao khu vực Nam Mỹ, để nghe Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ - Alejandro Dominguez trình bày về việc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội và cùng nhau thảo luận.

Ý tưởng nâng số đội lên 64 được ông Dominguez thống nhất tại cuộc họp các liên đoàn bóng đá Nam Mỹ hồi tháng 4, trước khi chính thức đề xuất lên FIFA.

Người đứng đầu bóng đá Nam Mỹ kêu gọi "sự đoàn kết, sáng tạo và niềm tin vào những điều lớn lao" khi World Cup tròn 100 năm tuổi vào năm 2030, tin rằng "khi bóng đá được chia sẻ với tất cả mọi người, lễ hội mới thực sự mang tính toàn cầu".

World Cup từng nâng số đội từ 16 lên 24 vào năm 1982, rồi lên 32 đội vào 1998 và 48 đội từ mùa 2026 tới.

Tuyển Việt Nam có cơ hội lớn dự World Cup 2030 nếu FIFA thông qua đề xuất 64 đội

Đề xuất tăng lên 64 đội vào năm 2030 của đại diện Nam Mỹ từng vấp phải sự phản đối của Liên đoàn bóng đá châu Âu, khi cho rằng sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn cũng như uy tín của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, với một kỳ đại hội đặc biệt như World Cup 2030, đề xuất này có cơ sở để trở thành hiện thực.

Tờ La Nacion (Argentina) cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên để chính thức áp dụng cần sự thông qua của Hội đồng FIFA.

Trường hợp World Cup 2030 có 64 đội, hơn 30% số liên đoàn quốc gia thành viên FIFA sẽ có đại diện góp mặt, kéo theo tổng số đội và tổng số trận đấu gấp đôi các kỳ World Cup trong giai đoạn 1998-2022.

Đặc biệt, đây sẽ là "cơ hội vàng" cho các nền bóng đá phát triển, trong đó có Việt Nam.

Thành tích tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có được là vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, khi giải đấu có 32 đội và châu Á có 4,5 suất. Tới vòng loại 2026, khi giải đấu có 48 đội và châu Á tăng số suất lên 8,5, thì tuyển Việt Nam sớm dừng bước từ vòng loại thứ hai.

Giả sử World Cup 2030 có 64 suất và châu Á có 12-15 suất, tuyển Việt Nam với vị trí 20 châu Á hiện tại có nhiều để hy vọng lần đầu góp mặt.

Tất nhiên, kỳ World Cup 64 đội vẫn đang dừng ở đề xuất, còn chờ vào quyết định cuối cùng của Hội đồng FIFA.