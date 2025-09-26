Chủ tịch FIFA 'bật đèn xanh', tuyển Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup 2030

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Bayern Munich vs Werder Bremen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Chủ tịch FIFA 'bật đèn xanh', tuyển Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup 2030

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ANTD.VN - Tờ La Nacion (Argentina) cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ủng hộ ý tưởng tăng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, song để chính thức áp dụng cần sự thông qua của Hội đồng FIFA.

World Cup 2030 kỷ niệm giải đấu lớn nhất thế giới tròn 100 năm sẽ được tổ chức theo cách đặc biệt, khi lần đầu tiên ba quốc gia từ hai châu lục là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ma Rốc cùng đăng cai giải đấu, đồng thời Argentina, Paraguay và Uruguay đóng vai trò đồng chủ nhà đăng cai 3 trận đấu khai mạc.

Chưa dừng ở đó, ý tưởng nâng số lượng đội tham dự vòng chung kết từ 48 lên 64 đội cũng chính thức được đề xuất lên FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ - Alejandro Dominguez

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ - Alejandro Dominguez

Theo hãng thông tấn Đức (DPA), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa tổ chức cuộc gặp tại New York (Mỹ) với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao khu vực Nam Mỹ, để nghe Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ - Alejandro Dominguez trình bày về việc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội và cùng nhau thảo luận.

Ý tưởng nâng số đội lên 64 được ông Dominguez thống nhất tại cuộc họp các liên đoàn bóng đá Nam Mỹ hồi tháng 4, trước khi chính thức đề xuất lên FIFA.

Người đứng đầu bóng đá Nam Mỹ kêu gọi "sự đoàn kết, sáng tạo và niềm tin vào những điều lớn lao" khi World Cup tròn 100 năm tuổi vào năm 2030, tin rằng "khi bóng đá được chia sẻ với tất cả mọi người, lễ hội mới thực sự mang tính toàn cầu".

World Cup từng nâng số đội từ 16 lên 24 vào năm 1982, rồi lên 32 đội vào 1998 và 48 đội từ mùa 2026 tới.

Tuyển Việt Nam có cơ hội lớn dự World Cup 2030 nếu FIFA thông qua đề xuất 64 đội

Tuyển Việt Nam có cơ hội lớn dự World Cup 2030 nếu FIFA thông qua đề xuất 64 đội

Đề xuất tăng lên 64 đội vào năm 2030 của đại diện Nam Mỹ từng vấp phải sự phản đối của Liên đoàn bóng đá châu Âu, khi cho rằng sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn cũng như uy tín của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, với một kỳ đại hội đặc biệt như World Cup 2030, đề xuất này có cơ sở để trở thành hiện thực.

Tờ La Nacion (Argentina) cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên để chính thức áp dụng cần sự thông qua của Hội đồng FIFA.

Trường hợp World Cup 2030 có 64 đội, hơn 30% số liên đoàn quốc gia thành viên FIFA sẽ có đại diện góp mặt, kéo theo tổng số đội và tổng số trận đấu gấp đôi các kỳ World Cup trong giai đoạn 1998-2022.

Đặc biệt, đây sẽ là "cơ hội vàng" cho các nền bóng đá phát triển, trong đó có Việt Nam.

Thành tích tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có được là vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, khi giải đấu có 32 đội và châu Á có 4,5 suất. Tới vòng loại 2026, khi giải đấu có 48 đội và châu Á tăng số suất lên 8,5, thì tuyển Việt Nam sớm dừng bước từ vòng loại thứ hai.

Giả sử World Cup 2030 có 64 suất và châu Á có 12-15 suất, tuyển Việt Nam với vị trí 20 châu Á hiện tại có nhiều để hy vọng lần đầu góp mặt.

Tất nhiên, kỳ World Cup 64 đội vẫn đang dừng ở đề xuất, còn chờ vào quyết định cuối cùng của Hội đồng FIFA.

Cơ hội lấy 6 điểm của tuyển Việt Nam
Cơ hội lấy 6 điểm của tuyển Việt Nam

(PLO)- Thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 sẽ không khó giành chiến thắng trước Nepal trong hai lượt trận đều diễn ra...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2025 16:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN