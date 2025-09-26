Đội tuyển Việt Nam đá với Nepal nhưng chỉ ngóng Malaysia

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là toàn thắng trước Nepal trong tháng 10 và sau đó thắng Lào nhưng cửa vào vòng chung kết Asian Cup 2027 phụ thuộc rất lớn vào cuộc tái đấu Malaysia. Do lượt đi vòng bảng hồi tháng 6, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thua đậm tuyển Malaysia 0-4 nên cơ hội lật ngược tình thế rất mệt mỏi. Để thắng dàn ngoại binh nhập tịch của Malaysia ít nhất 4-0 lượt về, đối với tuyển Việt Nam là không đơn giản chút nào.

Đội tuyển Việt Nam không khó thắng Nepal

Theo kế hoạch, đội khách Nepal do sân bãi không đủ điều kiện tổ chức thi đấu nên sẽ chạm trán tuyển Việt Nam hai lần trong tháng 10, với trận lượt đi diễn ra tại sân Gò Đậu ngày 9-10, và trận lượt về tại sân Thống Nhất vào ngày 14-10. Trên lý thuyết, cả hai trận này đều mang ý nghĩa then chốt, bởi cả đội tuyển Việt Nam lẫn Nepal đều đang cần điểm để nuôi hy vọng giành suất đi tiếp ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, đội bóng của Nam Á chỉ đứng hạng 176 FIFA, kém xa tuyển Việt Nam (113) cả trong thực tế. Quá khứ ở hai lần chạm trán đều tại vòng loại Asian Cup, đội tuyển Nepal toàn thua Việt Nam, để thủng lưới 7 bàn không gỡ. Bất chấp họ từng có hai trận giao hữu gần đây thắng Singapore 1-0 và cầm hòa Hong Kong không bàn thắng nhưng ở bảng đấu, Nepal vẫn chưa có điểm sau hai trận thua Malaysia (0-2) và Lào (1-2).

Nepal đã thua Lào và Malaysia nên vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của Việt Nam. Ảnh: CCT.

Xét một cách toàn diện, khoảng cách đẳng cấp và chất lượng cầu thủ Nepal vẫn không thể sánh bằng đội tuyển Việt Nam. Điểm mạnh của đội khách là tinh thần thi đấu máu lửa và lối chơi kỷ luật có thể gây ra chút khó khăn cho chủ nhà.

Trong lần hội quân này, HLV Matt Ross giữ lại hầu hết những trụ cột, nổi bật nhất là thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong có hơn 100 lần ra sân cho đội tuyển Nepal và mang băng đội trưởng. Trên hàng công, Anjan Bista với 13 bàn thắng sau 70 trận trở thành niềm hy vọng ghi bàn số một. Phần lớn cầu thủ Nepal chơi ở giải quốc nội, chỉ có vài gương mặt đang thi đấu ở Campuchia và Bangladesh.

Chính vì thế, cơ hội cho HLV Kim Sang-sik với ưu thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn sẽ toàn thắng Nepal là nằm trong tầm tay. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam vẫn thừa khả năng đánh bại Lào trong trận tái đấu ở sân khách vào tháng 11, sau khi đã thắng lớn 5-0 tại lượt đi. Vấn đề lớn nhất của thầy trò ông Kim là tìm cách qua mặt đối thủ lớn nhất Malaysia mới hy vọng có suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2027.

Bóng đá Malaysia "lột xác" nhờ vào lực lượng ngoại binh nhập tịch chất lượng cao. Ảnh: CCT.

VFF tăng cường nhập tịch

Cục diện ở bảng F gần như chỉ còn mỗi kịch bản tranh chấp giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, vì hai đội này có đẳng cấp vượt trội Nepal, Lào. Theo đó, đội tuyển Việt Nam bước vào hai trận gặp Nepal với nhiều áp lực vì phải ngóng về phía Malaysia. Trận thua đậm 0-4 trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6 đã khiến cho tình thế của thầy trò HLV Kim Sang-sik trở nên khó khăn.

Trận này, Malaysia sử dụng 9 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát, tạo lợi thế vượt trội về trình độ, thể hình và thể lực. Các tuyển thủ Việt Nam không thể chống đỡ dàn cầu thủ gốc châu Âu và Nam Mỹ giàu sức mạnh, và thất bại nặng nề này đã làm cánh cửa đi tiếp bị thu hẹp đáng kể.

Hiện tại, Malaysia dẫn đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số +1, bằng điểm với Lào (3 điểm, hiệu số -4). Nepal xếp cuối với 0 điểm. Theo quy định mới của AFC, khi hai đội bằng điểm sẽ ưu tiên hiệu số đối đầu. Nó đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn trong trận tái đấu vào tháng 3 năm sau mới có thể giành vé duy nhất của bảng F.

Đội tuyển Việt Nam đá 2 trận với Nepal cùng một cuộc tái đấu Lào nhưng sẽ tập trung cao độ cho đối thủ chính Malaysia. Ảnh: CCT.

Trong lúc chật vật, VFF hỗ trợ HLV Kim Sang-sik bằng cách thúc đẩy quá trình nhập tịch một số gương mặt chất lượng để khoác áo đội tuyển quốc gia, bên cạnh sự tái xuất của Nguyễn Xuân Son. Những cái tên như thủ môn Patrik Lê Giang, tiền đạo Gustavo Sant Ana, tiền vệ Adou Minh hay Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) hứa hẹn mang lại sự khác biệt lớn. Sự xuất hiện của họ giúp tăng chất lượng, đồng thời mở rộng phương án chiến thuật cho ban huấn luyện.

Đây là động thái khẩn cấp, khi đội tuyển Việt Nam đang tìm mọi cách để vượt qua khe cửa hẹp ở vòng loại Asian Cup 2027 trước đối thủ lớn Malaysia sử dụng hầu hết sức mạnh ngoại binh.

Chỉ hy vọng với sự trở lại của nhiều trụ cột, cộng thêm khả năng có sự góp mặt của dàn cầu thủ nhập tịch trong tương lai gần, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho trận lượt về tiếp Malaysia vào tháng 3 năm sau.