Trung vệ Brazil được HLV Kim Sang Sik tiến cử nhập tịch, sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam

🔥 Động thái quyết liệt từ VFF và HLV Kim Sang Sik

Ngày 19/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an, đề nghị hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo. Văn bản nhấn mạnh mục tiêu lâu dài là tăng cường sức mạnh đội tuyển bóng đá nam Quốc gia, hướng tới giấc mơ giành vé dự World Cup.

Trung vệ sinh năm 1995 được đề xuất nhập quốc tịch Việt Nam để được khoác áo ĐT Việt Nam.

“Để tiếp nối thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm tiếp theo, đặc biệt là hướng tới vòng loại World Cup, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup của đội tuyển bóng đá nam Quốc gia, sau thời gian theo dõi, đánh giá chuyên môn, nhận thấy cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo (quốc tịch Brazil) đang thi đấu vị trí trung vệ cho câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng là cầu thủ có chuyên môn, tài năng, phù hợp với bóng đá Việt Nam”, trích nội dung công văn.

Đây là trường hợp hiếm hoi mà một cầu thủ ngoại đang thi đấu ở V-League được chính HLV trưởng ĐTQG trực tiếp tiến cử nhập tịch, sau thành công ban đầu của tiền đạo Nguyễn Xuân Son khi cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.

🛡 Trung vệ dày dạn kinh nghiệm V-League

Gustavo không phải cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1995 (cao 1m95) đã thi đấu tại V-League từ năm 2019, từng khoác áo hàng loạt CLB như Viettel, Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Đông Á Thanh Hóa trước khi cập bến CLB Đà Nẵng mùa này.

Trong màu áo Thanh Hóa, Gustavo từng là “hòn đá tảng” giúp đội bóng xứ Thanh giành nhiều danh hiệu: Huy chương đồng Cúp Quốc gia 2022, vô địch Cúp Quốc gia 2023, 2023/24, vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2023 và á quân Siêu Cúp Quốc gia 2023/24.

🌟 Tăng cường sức mạnh hàng thủ tuyển Việt Nam

Nếu quá trình nhập tịch thuận lợi, Gustavo sẽ trở thành sự bổ sung cực kỳ quan trọng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam, vốn đang thiếu những trung vệ cao to, tranh chấp tốt. Với kinh nghiệm dày dạn và khả năng chỉ huy hàng thủ, cầu thủ người Brazil hứa hẹn sẽ là đối tác ăn ý với các tuyển thủ nội, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án chiến thuật.

Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi cái tên Gustavo có thể sớm xuất hiện trong màu áo đỏ của ĐT Việt Nam, mang lại sự chắc chắn và bản lĩnh cho mục tiêu World Cup.