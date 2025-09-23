Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tuyển U18 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại Hàn Quốc

Sự kiện: Đội tuyển U18 Việt Nam Bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(NLĐO) - Chạm trán dàn ngôi sao lứa U18 tuyển Hàn Quốc (K-League U18 All Star) ở trận ra quân Giải Seoul Eou Cup 2025, tuyển U18 Việt Nam nhận thất bại 1-5.

Đội tuyển U18 Việt Nam có cơ hội thi đấu cọ xát tại Giải Seoul Eou Cup 2025 nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng trình độ chuyên môn. Tại sân chơi giao hữu diễn ra ở Hàn Quốc, tuyển U18 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng K-League U18 All Star, Đại học Kanto (Nhật Bản) và Zhejiang FC (Trung Quốc).

Tuyển U18 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại Hàn Quốc - 1

Ở trận đấu ra quân diễn ra hôm 20-9, U18 Việt Nam chạm trán chủ nhà K-League U18 All Star - đội bóng tập hợp những cầu thủ trẻ xuất sắc lứa tuổi 18 của các CLB K-League. Nhập cuộc tự tin, tạo ra thế trận cân bằng trong những phút đầu nhưng các tài năng trẻ bóng đá Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh.

Thua kém đối phương về thể lực, sức bền cũng như kinh nghiệm thực chiến, U18 Việt Nam phải trong thế chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của K-League U18 All Star và nhận đến 5 bàn thua. Đào Quang Anh là cầu thủ ghi bàn danh dự cho U18 Việt Nam.

Đào Quang Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U18 Việt Nam

Dù không tạo được bất ngờ ở trận ra quân nhưng được cọ xát với những đội bóng trẻ có chất lượng chuyên môn hàng đầu châu Á là cơ hội quý để cầu thủ trẻ Việt Nam rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá quốc tế, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu quan trọng phía trước.

