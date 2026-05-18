Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới

Sự kiện: Vinicius Junior World Cup 2026 Đội tuyển Brazil

Không chỉ nổi tiếng nhờ chuyện tình với ngôi sao Vinicius Junior, mỹ nhân Virginia Fonseca còn gây chú ý khi được Forbes xếp là WAG giàu nhất làng bóng đá thế giới với khối tài sản lên tới 78 triệu USD.

   

Kỳ World Cup 2026 đang được người hâm mộ chờ đón không chỉ bởi các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những mỹ nhân quyến rũ gợi cảm. Họ có thể là những nàng Wags (vợ & bạn gái cầu thủ), hoặc cũng có thể là những diễn viên, MC, hoặc những fan girl trung thành của các đội tuyển. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những mỹ nhân đình đám hứa hẹn khuấy đảo ngày hội World Cup, vào sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 13/5!

Virginia Fonseca sở hữu khối tài sản khổng lồ

Nữ doanh nhân kiêm influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) người Brazil - Mỹ Virginia Fonseca vừa được Forbes xếp hạng là nàng WAG (vợ hoặc bạn gái cầu thủ) giàu nhất thế giới bóng đá. Bạn gái cũ của ngôi sao Vinicius Junior hiện sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 78 triệu USD, được xây dựng từ đầu tư bất động sản, hoạt động kinh doanh và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới - 1

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới - 2

Vinicius và Fonseca thời còn mặn nồng

Vinicius và Fonseca thời còn mặn nồng

Fonseca mới 26 tuổi, sinh tại bang Connecticut (Mỹ), là một trong những influencer nổi tiếng nhất Brazil với hơn 53 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp đã xác nhận mối quan hệ tình cảm với Vinicius Junior, song chuyện tình của cả hai từng gây nhiều tranh cãi trong giai đoạn đầu.

Theo truyền thông Brazil, cặp đôi từng tạm dừng mối quan hệ vào đầu tháng 10/2025, sau khi Fonseca phát hiện Vinicius bị cho là nhắn tin với nhiều cô gái khác, trong đó có người mẫu Anna Silva. Vụ việc khiến tiền đạo của Real Madrid phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, chuyện tình giữa 2 người đã chính thức chấm dứt khi Virginia Fonseca tuyên bố chia tay với tiền đạo người Brazil thông qua một bài viết trên trang cá nhân. 

Theo báo chí Tây Ban Nha, Virginia Fonseca đưa ra quyết định chóng vánh như vậy là bởi thói trăng hoa của Vinícius Júnior. Nguồn từ phóng viên Leo Dias tiết lộ, Virginia phát hiện ra tiền đạo người Brazil lừa dối mình ngay trong bữa ăn tại nhà hàng sau trận đấu với Real Oviedo. Vinícius Júnior cũng đưa 2 cô gái khác tới nhà hàng đó và Virginia nhận ra hai người mẫu này.

Dàn WAG quyền lực của bóng đá thế giới

Trước khi hẹn hò Vinicius, Fonseca từng kết hôn với ca sĩ Ze Felipe. Hai người tuyên bố chia tay vào tháng 5/2025, không lâu sau khi chào đón người con thứ ba.

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới - 4

Vinicius và Fonseca từng không ngại trao nhau những khoảnh khắc ngọt ngào

Vinicius và Fonseca từng không ngại trao nhau những khoảnh khắc ngọt ngào

Đứng thứ hai trong danh sách WAG giàu nhất theo Forbes là Anna Lewandowska, vợ của tiền đạo Robert Lewandowski. Cô sở hữu khối tài sản khoảng 63 triệu USD nhờ lĩnh vực sức khỏe và thể hình.

Trong khi đó, Antonela Roccuzzo - bà xã của Lionel Messi - xếp thứ ba với tài sản hơn 20 triệu USD từ các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm.

Vị trí tiếp theo thuộc về Georgina Rodriguez, bạn đời của Cristiano Ronaldo, với tài sản khoảng 10 triệu USD.

Những hình ảnh đáng chú ý về Virginia Fonseca

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới - 6

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới - 7

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới - 8

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới - 9

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới - 10

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về người bạn đời xinh đẹp của thần đồng bóng đá Brazil Endrick, vào sáng thứ Tư 20/5!

Neymar nổi cơn tam bành vì sự cố khó tin, suất dự World Cup bị đe dọa
Neymar nổi cơn tam bành vì sự cố khó tin, suất dự World Cup bị đe dọa

Một sai sót khó tin của trọng tài bàn đã khiến Neymar phải rời sân ngoài ý muốn trong thất bại 0-3 của Santos trước Coritiba.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/05/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Vinicius Junior Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN