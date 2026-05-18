Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Bạn gái cũ Vinicius 3 vòng bốc lửa, nàng WAG giàu nhất thế giới

Kỳ World Cup 2026 đang được người hâm mộ chờ đón không chỉ bởi các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những mỹ nhân quyến rũ gợi cảm. Họ có thể là những nàng Wags (vợ & bạn gái cầu thủ), hoặc cũng có thể là những diễn viên, MC, hoặc những fan girl trung thành của các đội tuyển.

Virginia Fonseca sở hữu khối tài sản khổng lồ

Nữ doanh nhân kiêm influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) người Brazil - Mỹ Virginia Fonseca vừa được Forbes xếp hạng là nàng WAG (vợ hoặc bạn gái cầu thủ) giàu nhất thế giới bóng đá. Bạn gái cũ của ngôi sao Vinicius Junior hiện sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 78 triệu USD, được xây dựng từ đầu tư bất động sản, hoạt động kinh doanh và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Fonseca mới 26 tuổi, sinh tại bang Connecticut (Mỹ), là một trong những influencer nổi tiếng nhất Brazil với hơn 53 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp đã xác nhận mối quan hệ tình cảm với Vinicius Junior, song chuyện tình của cả hai từng gây nhiều tranh cãi trong giai đoạn đầu.

Theo truyền thông Brazil, cặp đôi từng tạm dừng mối quan hệ vào đầu tháng 10/2025, sau khi Fonseca phát hiện Vinicius bị cho là nhắn tin với nhiều cô gái khác, trong đó có người mẫu Anna Silva. Vụ việc khiến tiền đạo của Real Madrid phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, chuyện tình giữa 2 người đã chính thức chấm dứt khi Virginia Fonseca tuyên bố chia tay với tiền đạo người Brazil thông qua một bài viết trên trang cá nhân.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Virginia Fonseca đưa ra quyết định chóng vánh như vậy là bởi thói trăng hoa của Vinícius Júnior. Nguồn từ phóng viên Leo Dias tiết lộ, Virginia phát hiện ra tiền đạo người Brazil lừa dối mình ngay trong bữa ăn tại nhà hàng sau trận đấu với Real Oviedo. Vinícius Júnior cũng đưa 2 cô gái khác tới nhà hàng đó và Virginia nhận ra hai người mẫu này.

Dàn WAG quyền lực của bóng đá thế giới

Trước khi hẹn hò Vinicius, Fonseca từng kết hôn với ca sĩ Ze Felipe. Hai người tuyên bố chia tay vào tháng 5/2025, không lâu sau khi chào đón người con thứ ba.

Đứng thứ hai trong danh sách WAG giàu nhất theo Forbes là Anna Lewandowska, vợ của tiền đạo Robert Lewandowski. Cô sở hữu khối tài sản khoảng 63 triệu USD nhờ lĩnh vực sức khỏe và thể hình.

Trong khi đó, Antonela Roccuzzo - bà xã của Lionel Messi - xếp thứ ba với tài sản hơn 20 triệu USD từ các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm.

Vị trí tiếp theo thuộc về Georgina Rodriguez, bạn đời của Cristiano Ronaldo, với tài sản khoảng 10 triệu USD.

