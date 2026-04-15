Ancelotti hỏi ý kiến Tổng thống Brazil có nên cho Neymar dự World Cup 2026

Chấn thương tới liên miên cùng với việc thiếu thời gian thi đấu đã khiến Neymar gặp khó khăn trong việc giành suất đến World Cup 2026. Anh cũng vắng mặt trong danh sách triệu tập của ĐT Brazil ở các trận giao hữu đã qua.

Việc có nên triệu tập Neymar dự World Cup 2026 hay không đã trở thành chủ đề nóng tại Brazil. Tổng thống 80 tuổi Lula da Silva của Brazil cũng đã bày tỏ quan điểm của mình:

"Tôi có dịp trò chuyện với Ancelotti và ông ấy hỏi tôi có nên triệu tập Neymar lên ĐTQG hay không. Tôi trả lời: "Nếu Neymar đủ thể lực, cậu ấy vẫn có thể đóng góp nhiều chuyên môn cho cả đội. Điều tôi cần biết là liệu cậu ấy có thực sự muốn dự World Cup hay không".

Tổng thống Brazil muốn Neymar chứng minh được năng lực nếu muốn được thi đấu ở World Cup 2026

Nếu cậu ấy muốn, thì phải thể hiện tinh thần chuyên nghiệp. Cậu ấy có thể nhìn vào Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, những người vẫn đang chơi cho ĐTQG. Neymar chưa hề quá lớn tuổi. Nhưng cậu ấy không thể chỉ dựa vào tên tuổi. Cậu ấy phải chứng minh bằng phong độ trên sân".

Bản thân HLV Ancelotti cũng chưa từng đóng cánh cửa World Cup 2026 với Neymar: "Neymar là tài năng lớn. Mọi người tin rằng cậu ấy có thể giúp Brazil thăng hoa ở World Cup là chuyện bình thường. Chúng tôi vẫn đang đánh giá Neymar và cậu ấy sẽ có 2 tháng để chứng minh năng lực. Sau khi chấn thương đầu gối, Neymar đã trở lại tốt. Cậu ấy ghi bàn và cậu ấy nên tiếp tục cải thiện thể lực. Tôi nghĩ Neymar đang đi đúng hướng".

Ở trận Santos đấu Deportivo Recoleta ở Siêu cúp Nam Mỹ trong ngày 15/4, Neymar đóng góp 1 bàn thắng nhưng cũng bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn. Do vậy, Santos chỉ có được trận hòa 1-1.