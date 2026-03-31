Những ông lớn dễ "đánh mất mình" ở World Cup: Brazil không còn điệu samba hoa mỹ?

Vòng loại World Cup đã xác định được gần như đầy đủ các đội tuyển sẽ góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, tổ chức ở Bắc Mỹ vào mùa hè năm nay. Các đội tuyển mạnh đã đoạt vé từ trước, những tên tuổi quen thuộc với người hâm mộ như Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Brazil hay Đức đều nằm trong top những đội có cửa vô địch.

Brazil vô địch World Cup nhiều lần nhất nhưng năm nay không được đánh giá cao

Nhưng mỗi kỳ World Cup lại hay có những cú sốc xảy ra, từ TBN 2014 cho tới Đức 2018. Có những đội tuyển dù tên tuổi nhưng thực lực lại không cao như dư luận tưởng, vậy ở World Cup 2026 đó có thể là những đội nào?

Bỉ - Vấn đề lớn của dàn sao "Quỷ đỏ"

2018 là thời điểm lý tưởng để Bỉ tiến sâu ở World Cup và họ đã vào được bán kết trước khi bị Pháp đánh bại. Đã 8 năm trôi qua và nhiều thành viên của thế hệ Vàng khi đó đã không còn thi đấu, xuống phong độ, chấn thương nhiều hơn hay gặp những trở ngại khác trong sự nghiệp. De Bruyne, Lukaku, Courtois vẫn còn trụ lại và họ vẫn được trông cậy.

Tuy nhiên dàn cầu thủ kế cận không thực sự tạo được nhiều niềm tin. Hàng công có nhiều nhân tài như Vanaken, Trossard, Doku, De Kelelaere và Saelemaekers, và đằng sau Courtois là Matz Sels lẫn Senne Lammers bắt rất hay ở Premier League. Nhưng các tiền vệ đang mỏng dần khi những Tielemans, Onana và Raskin chưa thực sự để lại dấu ấn nào ở các giải đấu lớn, trong khi hàng phòng ngự đã sa sút nhiều về chất lượng khi không một ai thực sự uy tín.

Bỉ vẫn nhiều cầu thủ chất lượng nhưng không đều

Sau khi chia tay Roberto Martinez, Bỉ đã có 2 năm khá tệ dưới sự dẫn dắt của Domenico Tedesco. Rudi Garcia cho đến lúc này đang làm tốt hơn trên cương vị HLV trưởng (6 thắng – 3 hòa – 1 thua), tuy nhiên đây là lần đầu tiên Garcia dẫn một ĐTQG thi đấu một giải lớn và vẫn còn dấu hỏi về khả năng ông xoay sở trong những tình huống khó khăn.

Croatia - Sự phụ thuộc vào Modric

Trong 2 kỳ World Cup liên tiếp, Croatia đã vượt kỳ vọng của dư luận để lần lượt về ngôi Á quân và hạng Ba. Tuy nhiên với sự lão hóa của nhiều trụ cột trong những năm qua, Croatia đang phải chuyển giao sang thế hệ mới và kỳ World Cup này sẽ là thách thức lớn cho lứa cầu thủ kế cận.

Bên cạnh các cựu binh đã quen thuộc như Modric, Kovacic, Perisic, Budimir, Kramaric và Mario Pasalic, Croatia có một số cầu thủ trẻ hơn đã chơi tốt ở cấp độ CLB. Josko Gvardiol nổi bật nhất trong số này nhưng ngoài anh còn có Luka Vuskovic của Hamburg, Duje Caleta-Car của Real Sociedad, Josip Stanisic của Bayern Munich và Petar Sucic của Inter Milan. Phần lớn các cầu thủ này tập trung ở hàng thủ & tuyến giữa.

Đây sẽ là kỳ World Cup cuối của Modric và anh vẫn đang gánh tuyến giữa của Croatia

Vấn đề của Croatia nằm ở hàng tiền đạo, họ vẫn phải trông cậy vào những ngôi sao tấn công đã ngoài 30 tuổi trong khi lứa trẻ còn Matanovic, Marco Pasalic hay Franjo Ivanovic đều đá ở những CLB tầm trung bình khá trở xuống ở châu Âu (hay thậm chí tại Mỹ) và có người còn chưa nắm được vị trí đá chính. Croatia do đó sẽ phải dựa rất nhiều vào hàng thủ và khả năng kiểm soát giữa sân, e không đủ để họ tiến xa trong lần dự giải này.

Na Uy - "Ngựa ô" có làm nên bất ngờ

Na Uy thực ra không phải đội bóng có truyền thống tại World Cup khi năm nay mới là lần đầu họ dự giải kể từ 1998. Tuy nhiên dàn ngôi sao họ sở hữu gồm Haaland, Odegaard, Bobb, Ryerson, Sander Berge, Nusa, Sorloth khiến họ được đánh giá ít nhất cũng phải vượt qua được vòng bảng.

Nhưng bảng I sẽ có cả Pháp và Senegal ngáng đường, chưa kể Iraq hay Bolivia, đội nào thắng ở trận playoff liên lục địa, cũng đều là những đội chơi phòng thủ cực kỳ khó chịu. Thế nên Na Uy có nguy cơ trượt ngay từ vòng bảng, mặc dù vị trí thứ 3 vẫn có thể mang lại vé vớt.

Na Uy vào bảng đấu khá khó nhằn trong lần trở lại World Cup

Điểm yếu của Na Uy là hàng phòng ngự của họ không thực sự chắc chắn, và khi đấu với các đội tuyển pressing cường độ cao và có lối chơi kiểm soát tốt, đội bóng Bắc Âu tỏ ra rất chật vật. Bên cạnh đó, dù Haaland, Sorloth hay Odegaard là những nhân tố nổi bật nhất đội, nhưng phong độ của Nusa ở vòng loại là chìa khóa cho thành công của Na Uy, nên họ dựa dẫm rất nhiều vào ngôi sao của Leipzig này.

Brazil - "Những vũ công samba" không còn hoa mỹ?

Carlo Ancelotti không chỉ đang nói, ông thể hiện rõ phương châm của mình khi dẫn dắt Brazil là tập trung vào hàng phòng ngự. Lý do là bởi chất lượng của các tiền đạo Brazil hiện nay đã xuống rất nhiều so với quá khứ, và cả các tiền vệ cũng không nhiều người ở đẳng cấp cao nhất. Một Richarlison đang vật lộn ở Tottenham vẫn có tổng số bàn thắng ở tuyển nhiều hơn cả Vinicius và Raphinha cộng lại.

Việc dư luận Brazil vẫn trông ngóng Neymar trở lại cho thấy sự kỳ vọng cho World Cup này xuống thấp ra sao, khi chiều sâu đội hình “Selecao” phản ánh đúng chất lượng đào tạo cầu thủ của họ. Ancelotti vẫn đang làm tốt nhất có thể với những cầu thủ mình có trong tay, nhưng Brazil của ông sẽ phải là một Brazil lì đòn hơn thường lệ thay vì dựa dẫm vào lối đá tấn công hoa mỹ.

Kỳ vọng dành cho Brazil đã thấp đi đáng kể

Morocco và Scotland đủ mạnh để gây khó dễ cho Brazil, nhưng họ vẫn đủ sức vượt qua bảng C. Nếu đứng nhất bảng, Brazil có thể còn tới được vòng 1/8 bởi ở vòng 32 đội, họ có lẽ sẽ chỉ gặp Nhật Bản mặc dù trình độ của tuyển Nhật không hề thấp. Nhưng tiến xa hơn nữa thì e là khá khó.