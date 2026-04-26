Tuyển Brazil đối diện thêm cú sốc trước World Cup 2026

Tin dữ vừa ập đến với Real Madrid và đội tuyển Brazil khi trung vệ Eder Militão bị tái phát chấn thương cơ đùi sau. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tình trạng của Militao khá nghiêm trọng, gần như chắc chắn trung vệ này phải lên bàn mổ và không kịp trở lại cho World Cup 2026.

Trước đó, trung vệ người Brazil gặp vấn đề trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Deportivo Alaves tại La Liga. Thông tin ban đầu cho thấy trung vệ Real bị tái phát chấn thương cũ ở cơ nhị đầu đùi (biceps femoris).

Tình hình trở nên nghiêm trọng với Militao khi vết sẹo cũ bị hở lại, khiến anh đối mặt khả năng lên bàn phẫu thuật một lần nữa để giải quyết dứt điểm. Militao lên bàn mổ, đồng nghĩa với thời gian rời xa sân cỏ ít nhất 2 tháng và anh bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2025/26, đồng thời chia tay World Cup 2026.

Một lần nữa ám ảnh chấn thương làm gián đoạn sự nghiệp của Militao. Trong hai mùa giải 2023/24 và 2024/25, Militão từng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì các vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối. Anh đã trở lại ở mùa giải này nhưng thi đấu vật vờ vì cảm giác bóng chưa tốt. Sau các ca chấn thương, Militao cũng chơi dè chừng hơn.

Militao chấn thương là tổn thất cho tuyển Brazil ở World Cup 2026. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, trung vệ Real luôn là một phần quan trọng của "Selecao". Ở Militao hội tụ đủ 2 yếu tố là kinh nghiệm và đẳng cấp. Sau Rodrygo, Brazil lại đối mặt nguy cơ lớn mất người khi World Cup 2026 đã đến rất gần.

Militao ra mắt đội tuyển Brazil từ năm 2018, đã có 38 lần ra sân và ghi 2 bàn thắng. Ở tuổi 26, Militao bước vào giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp. Nhưng các ca chấn thương nghiêm trọng dần dần phá bỏ những giấc mơ của Militao.