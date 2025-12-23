Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Bóng đá nữ U19 đón tin vui mùa giải mới, Việt Nam hướng tới 3 giải châu lục

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2026 sắp khai màn, đây là nền móng quan trọng cho tham vọng chinh phục châu Á của bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn 2026 và xa hơn.

U19 quốc gia, nền móng thầm lặng cho tham vọng châu lục

Chiều 23/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 chính thức diễn ra, mở màn cho mùa giải mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá nữ Việt Nam.

Lễ bốc thăm giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2026 vào chiều 23/12

Lễ bốc thăm giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2026 vào chiều 23/12

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp giải đấu được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp, ổn định, cho thấy sự kiên định của VFF trong chiến lược phát triển bóng đá nữ từ gốc rễ. Giải U19 là sân chơi lứa tuổi, cũng trở thành “bước trung chuyển” quan trọng giữa đào tạo trẻ và bóng đá đỉnh cao, nơi các cầu thủ nữ bắt đầu định hình tư duy chiến thuật, bản lĩnh thi đấu và ý thức nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh một cột mốc đáng chú ý: "Trong năm 2025, cả ba đội tuyển nữ Việt Nam gồm U17, U20 và đội tuyển quốc gia đều đã giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á 2026. Đây là thành quả mang tính hệ thống, phản ánh trực tiếp hiệu quả của các giải đấu trẻ được tổ chức đều đặn, bài bản suốt nhiều năm".

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển (từ tiền thân là giải U18 nữ quốc gia), giải U19 đã trở thành “vườn ươm” của nhiều trụ cột bóng đá nữ Việt Nam. Không ít cầu thủ trưởng thành từ giải đấu này đã góp mặt ở đội tuyển quốc gia, thi đấu tại SEA Games, Asian Cup và World Cup nữ. Điều đó cho thấy, thành công ở cấp độ châu lục không đến từ những cú bứt tốc ngắn hạn, mà được tích lũy từ các giải trẻ bền bỉ như U19 quốc gia.

Tin vui, khi nhà tài trợ tiếp tục đồng hành vào năm 2026 giúp giải đấu được tổ chức ổn định, mà còn tạo nền tảng để VFF tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, truyền thông và hình ảnh của bóng đá nữ trong mắt công chúng.

Từ giải trẻ, hướng tới đấu trường châu Á 

Giải U19 nữ quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 7/2/2026, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (đi và về) tại Hà Nội và Ninh Bình. Năm đội bóng tham dự gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, Thái Nguyên T&T và TP.HCM, đây đều là những địa phương có truyền thống đào tạo bóng đá nữ lâu năm.

Giải U19 là nền tảng quan trọng để bóng đá nữ Việt Nam hướng tới 3 giải đấu châu Á trong năm 2026

Giải U19 là nền tảng quan trọng để bóng đá nữ Việt Nam hướng tới 3 giải đấu châu Á trong năm 2026

Việc duy trì số lượng đội vừa phải nhưng có chiều sâu giúp giải đấu đảm bảo chất lượng chuyên môn, hạn chế tình trạng chênh lệch quá lớn về trình độ. Các đội bóng đều sở hữu hệ thống đào tạo kế thừa, tạo điều kiện để cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, yếu tố then chốt để rút ngắn khoảng cách với bóng đá nữ châu Á.

Ở góc nhìn rộng hơn, U19 quốc gia phục vụ mục tiêu trước mắt là tuyển chọn lực lượng cho U20, mà còn đóng vai trò chuẩn bị dài hạn cho đội tuyển quốc gia giai đoạn sau năm 2026. Khi bóng đá nữ châu Á ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc Việt Nam sớm định hình lộ trình đào tạo liên thông từ U17, U19, ĐTQG là bước đi mang tính chiến lược.

Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/12/2025 16:24 PM (GMT+7)
