ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách cho đấu trường Asian Cup nữ 2026

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Danh sách ĐT nữ Việt Nam cho VCK Asian Cup nữ 2026 đã được chốt với 26 cái tên khi bổ sung một tiền đạo.

Danh sách ĐT nữ Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2026 đã được chốt trước ngày sang Australia. Tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB nữ TP.HCM) được bổ sung vào danh sách, hội quân cùng đội từ ngày 18/2 nhằm thay thế cho trường hợp chấn thương, cũng như bổ sung sức mạnh tấn công cho ĐT nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung hài lòng với sự chuẩn bị (Ảnh: VFF)

HLV Mai Đức Chung hài lòng với sự chuẩn bị (Ảnh: VFF)

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng vì kế hoạch tập luyện đều được thực hiện tốt. Kết quả này là sự nỗ lực của cả ban huấn luyện và các vận động viên trong suốt thời gian qua. Không có gì vui hơn khi các vận động viên trở lại phong độ. Hiện tại, đội tuyển có thể nói là đã chuẩn bị 100% cho giải đấu”.

“Chúng ta luôn mong muốn nhiều hơn, nhưng trong khả năng của mình, ban huấn luyện và các cầu thủ đã làm hết sức để có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi mong toàn đội luôn mạnh khỏe, không ai gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu. Rất mong người hâm mộ trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Với quyết tâm cao và nguồn động viên từ khán giả trên mọi miền Tổ quốc, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

ĐT nữ Việt Nam trước tiên đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng tại Asian Cup nữ 2026. Đây là giải đấu để xác định các đội tham dự VCK World Cup nữ 2027, châu Á sẽ có 6 suất trực tiếp cùng 2 đội tham dự play-off liên lục địa.

ĐT nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp ĐT nữ Ấn Độ (4/3), ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và ĐT nữ Nhật Bản (10/3). Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Danh sách ĐT nữ Việt Nam.

Danh sách ĐT nữ Việt Nam.

-26/02/2026 18:54 PM (GMT+7)
