Công bố trọng tài bắt trận U22 Việt Nam - U22 Thái Lan, liệu có sự cố như trận ĐT nữ Việt Nam?

Công bố trọng tài trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Thái Lan

Ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố tổ trọng tài điều hành trận chung kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan (19h30, 18/12). Trọng tài chính của trận đấu là Mooud Bonyadifard người Iran. Ông Mooud Bonyadifard sinh năm 1985, được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế từ năm 2013, hiện thuộc nhóm trọng tài hàng đầu của AFC.

Trong sự nghiệp, ông thường xuyên được phân công điều hành các trận đấu quan trọng tại AFC Champions League, AFC Asian Cup, vòng loại World Cup khu vực châu Á và nhiều giải đấu cấp châu lục khác. Cùng hỗ trợ trọng tài chính Mooud Bonyadifard là các trợ lý: Trợ lý trọng tài 1: Ildorom Alireza (Iran); Trợ lý trọng tài 2: Bang Giyeol (Hàn Quốc); Trọng tài thứ 4: Choi Hyun Jai (Hàn Quốc).

Tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng ở trận ĐT nữ Việt Nam gặp nữ Philippines

Sự cố tranh cãi ở trận chung kết ĐT nữ Việt Nam gặp Philippines

Trước đó vào hôm qua 17/12, trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines khép lại đầy tranh cãi.

Cụ thể ở phút 29, Ngân Thị Vạn Sự tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải vào cấm địa để Nguyễn Thị Bích Thùy lao vào đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới. Mặc dù các hình ảnh quay chậm sau đó cho thấy rõ ràng Bích Thùy đứng trên hàng hậu vệ Philippines, và thậm chí còn cách đường việt vị khoảng 2m khi Vạn Sự tạt bóng, bàn thắng vẫn bị từ chối.

Quyết định tai tiếng này khiến ĐT nữ Việt Nam đánh mất HCV khi họ để thua đối thủ ở loạt luân lưu cân não sau đó. Trọng tài biên người Lào nói riêng và tổ trọng tài bắt trận chung kết hôm qua đã phải nhận những lời chỉ trích gay gắt từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Các cầu thủ U22 Việt Nam chờ đợi trận đấu công tâm từ tổ trọng tài

HLV Kim Sang Sik từng đề cập vấn đề trọng tài trước trận chung kết

Trước đó ở buổi họp báo trước trận chung kết, HLV Kim Sang Sik đã từng chia sẻ: "Trận chung kết ngày mai rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương. Vai trò của trọng tài là vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất".

Hãy cùng hy vọng tổ trọng tài sẽ làm tốt nhiệm vụ ở trận đấu tối nay để tạo nên 1 trận đấu công tâm và chất lượng, và chiến thắng sẽ thuộc về đội xứng đáng nhất.

Trọng tài Mooud Bonyadifard người Iran (thứ 3 từ trái sang) sẽ bắt chính trận U22 VN - U22 Thái Lan