Ai thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Athletic Club vs Espanyol
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Ai thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?

Sự kiện: SEA Games 33 Đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ thôi dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam sau khi SEA Games 33 kết thúc và LĐBĐ Việt Nam (VFF) cần nhanh chóng có sự lựa chọn thay thế hợp lý để hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo trong năm 2026.

Nếu HLV Mai Đức Chung rời "ghế nóng" ĐT nữ Việt Nam, ai đủ khả năng thay thế?

Cách đây 2 năm vào cuối năm 2023, HLV Mai Đức Chung đã xin nghỉ công việc làm "thuyền trưởng" ở ĐT Việt Nam. Lý do được chiến lược gia kỳ cựu này đưa ra là ông đã lớn tuổi, sức khỏe có phần bị ảnh hưởng nên khó đảm đương tốt công việc.

Tuy nhiên, VFF sau đó đã thuyết phục HLV Mai Đức Chung tiếp tục thực hiện việc cầm quân ở ĐT nữ Việt Nam. Những nhiệm vụ mà HLV Mai Đức Chung đã đảm nhiệm trong quãng thời gian 2024-2025 là thi đấu vòng loại Asian Cup 2026 và SEA Games 33. Với mục tiêu châu lục, ĐT nữ Việt Nam đã chơi tốt để giành vé dự VCK Asian Cup 2026.

ĐT nữ Việt Nam nhiều khả năng đã trải qua trận đấu cuối cùng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt khi so tài với ĐT nữ Philippines tại chung kết SEA Games 33. Ảnh: VFF

ĐT nữ Việt Nam nhiều khả năng đã trải qua trận đấu cuối cùng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt khi so tài với ĐT nữ Philippines tại chung kết SEA Games 33. Ảnh: VFF

Tới SEA Games 33 vừa qua, ĐT nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung đã trải qua một hành trình giàu cảm xúc. ĐT nữ Việt Nam lọt tới trận chung kết và thể hiện quyết tâm rất cao để bảo vệ ngôi hậu. Mặc dù vậy, sai lầm nghiêm trọng của nữ trọng tài biên Chanthavong Phutsavan đã khiến ĐT nữ Việt Nam bị tước mất một bàn thắng hợp lệ và cuối cùng thua tiếc nuối ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu với ĐT nữ Philippines.

SEA Games 33 đã kết thúc và hợp đồng của HLV Mai Đức Chung sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Hiện tại, HLV Mai Đức Chung đã 76 tuổi và việc ông chia tay ĐT nữ Việt Nam là điều có thể hiểu được. Lãnh đạo VFF chắc chắn cũng đã tính đến điều này để có những phương án tìm nhân sự thay thế một cách tốt nhất.

Trong năm 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự VCK Asian Cup 2026 diễn ra tại Australia trong tháng 3. Đây là giải đấu cực kỳ quan trọng bởi những đội có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé dự VCK World Cup 2027. Vào năm 2023, ĐT nữ Việt Nam đã tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên được tranh tài ở một VCK World Cup và đương nhiên toàn đội rất khát khao sẽ tái hiện điều đó một lần nữa.

HLV Mai Đức Chung nếu nghỉ vẫn có thể đóng góp tích cực cho ĐT nữ Việt Nam với vai trò cố vấn chuyên môn. Phương án chọn HLV ngoại cũng không khả thi sau khi chuyên gia Akira Ijiri người Nhật Bản đã chia tay bóng đá Việt Nam để về nước từ cuối năm 2024.

VFF cần tìm gương mặt phù hợp thay HLV Mai Đức Chung và HLV Hoàng Văn Phúc có thể là lựa chọn phát huy hiệu quả cao. Ảnh: VFF

VFF cần tìm gương mặt phù hợp thay HLV Mai Đức Chung và HLV Hoàng Văn Phúc có thể là lựa chọn phát huy hiệu quả cao. Ảnh: VFF

Vào lúc này, một số HLV nội như Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đoàn Minh Hải được đề cập đến. Trong đó, Văn Thị Thanh đã sở hữu bằng HLV Pro, hiện chứng tỏ được năng lực tại CLB Thái Nguyên.

Tuy nhiên, ứng cử viên được đánh giá nổi bật nhất hiện tại là HLV Hoàng Văn Phúc. Ở SEA Games 33, ông Hoàng Văn Phúc là thành viên trong ban huấn luyện của ĐT nữ Việt Nam và có sự hỗ trợ đáng kể với HLV Mai Đức Chung. Chính vì vậy, có thể coi đây là một khâu chuyển giao được VFF chuẩn bị từ trước để có HLV mới có ĐT nữ Việt Nam vào năm 2026 với mục tiêu duy trì sự ổn định về lực lượng, lối chơi và phong độ cho cả đội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Long Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/12/2025 11:10 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: SEA Games 33
Xem thêm
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN