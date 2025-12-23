Ai thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?

Nếu HLV Mai Đức Chung rời "ghế nóng" ĐT nữ Việt Nam, ai đủ khả năng thay thế?

Cách đây 2 năm vào cuối năm 2023, HLV Mai Đức Chung đã xin nghỉ công việc làm "thuyền trưởng" ở ĐT Việt Nam. Lý do được chiến lược gia kỳ cựu này đưa ra là ông đã lớn tuổi, sức khỏe có phần bị ảnh hưởng nên khó đảm đương tốt công việc.

Tuy nhiên, VFF sau đó đã thuyết phục HLV Mai Đức Chung tiếp tục thực hiện việc cầm quân ở ĐT nữ Việt Nam. Những nhiệm vụ mà HLV Mai Đức Chung đã đảm nhiệm trong quãng thời gian 2024-2025 là thi đấu vòng loại Asian Cup 2026 và SEA Games 33. Với mục tiêu châu lục, ĐT nữ Việt Nam đã chơi tốt để giành vé dự VCK Asian Cup 2026.

ĐT nữ Việt Nam nhiều khả năng đã trải qua trận đấu cuối cùng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt khi so tài với ĐT nữ Philippines tại chung kết SEA Games 33. Ảnh: VFF

Tới SEA Games 33 vừa qua, ĐT nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung đã trải qua một hành trình giàu cảm xúc. ĐT nữ Việt Nam lọt tới trận chung kết và thể hiện quyết tâm rất cao để bảo vệ ngôi hậu. Mặc dù vậy, sai lầm nghiêm trọng của nữ trọng tài biên Chanthavong Phutsavan đã khiến ĐT nữ Việt Nam bị tước mất một bàn thắng hợp lệ và cuối cùng thua tiếc nuối ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu với ĐT nữ Philippines.

SEA Games 33 đã kết thúc và hợp đồng của HLV Mai Đức Chung sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Hiện tại, HLV Mai Đức Chung đã 76 tuổi và việc ông chia tay ĐT nữ Việt Nam là điều có thể hiểu được. Lãnh đạo VFF chắc chắn cũng đã tính đến điều này để có những phương án tìm nhân sự thay thế một cách tốt nhất.

Trong năm 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự VCK Asian Cup 2026 diễn ra tại Australia trong tháng 3. Đây là giải đấu cực kỳ quan trọng bởi những đội có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé dự VCK World Cup 2027. Vào năm 2023, ĐT nữ Việt Nam đã tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên được tranh tài ở một VCK World Cup và đương nhiên toàn đội rất khát khao sẽ tái hiện điều đó một lần nữa.

HLV Mai Đức Chung nếu nghỉ vẫn có thể đóng góp tích cực cho ĐT nữ Việt Nam với vai trò cố vấn chuyên môn. Phương án chọn HLV ngoại cũng không khả thi sau khi chuyên gia Akira Ijiri người Nhật Bản đã chia tay bóng đá Việt Nam để về nước từ cuối năm 2024.

VFF cần tìm gương mặt phù hợp thay HLV Mai Đức Chung và HLV Hoàng Văn Phúc có thể là lựa chọn phát huy hiệu quả cao. Ảnh: VFF

Vào lúc này, một số HLV nội như Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đoàn Minh Hải được đề cập đến. Trong đó, Văn Thị Thanh đã sở hữu bằng HLV Pro, hiện chứng tỏ được năng lực tại CLB Thái Nguyên.

Tuy nhiên, ứng cử viên được đánh giá nổi bật nhất hiện tại là HLV Hoàng Văn Phúc. Ở SEA Games 33, ông Hoàng Văn Phúc là thành viên trong ban huấn luyện của ĐT nữ Việt Nam và có sự hỗ trợ đáng kể với HLV Mai Đức Chung. Chính vì vậy, có thể coi đây là một khâu chuyển giao được VFF chuẩn bị từ trước để có HLV mới có ĐT nữ Việt Nam vào năm 2026 với mục tiêu duy trì sự ổn định về lực lượng, lối chơi và phong độ cho cả đội.