Bảng xếp hạng giải bóng đá nữ châu Á 2026, bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026, diễn ra tại Australia, nơi 12 đội tuyển cạnh tranh suất vào tứ kết và vé dự World Cup 2027.
Bảng xếp hạng vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026
|
Bảng A
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|
Australia (Chủ nhà)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Hàn Quốc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Iran
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Philippines
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng B
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|
Triều Tiên
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Trung Quốc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Bangladesh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Uzbekistan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng C
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|
Việt Nam
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Nhật Bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Ấn Độ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
* 6 đội bóng nhất, nhì và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất của ba bảng sẽ giành vé vào tứ kết.
Danh sách ĐT nữ Việt Nam cho VCK Asian Cup nữ 2026 đã được chốt với 26 cái tên khi bổ sung một tiền đạo.
