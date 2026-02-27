Lịch thi đấu giải bóng đá nữ châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất
Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào vòng chung kết châu Á 2026 (AFC Women's Asian Cup 2026) với mục tiêu cạnh tranh vé dự World Cup 2027, đối đầu Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản ở vòng bảng.
Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Lượt trận 1
|
01/03
16:00
|
Australia
|
Philippines
|
Bảng A
|
TV360
|
02/03
16:00
|
Hàn Quốc
|
Iran
|
Bảng A
|
TV360
|
03/03
09:00
|
Triều Tiên
|
Uzbekistan
|
Bảng B
|
TV360
|
03/03
15:00
|
Trung Quốc
|
Bangladesh
|
Bảng B
|
TV360
|
04/03
12:00
|
Nhật Bản
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
Bảng C
|
TV360
|
04/03
18:00
|
Việt Nam
|
Ấn Độ
|
Bảng C
|
TV360
|
Lượt trận 2
|
05/03
10:00
|
Philippines
|
Hàn Quốc
|
Bảng A
|
TV360
|
05/03
16:00
|
Iran
|
Australia
|
Bảng A
|
TV360
|
06/03
09:00
|
Bangladesh
|
Triều Tiên
|
Bảng B
|
TV360
|
06/03
15:00
|
Uzbekistan
|
Trung Quốc
|
Bảng B
|
TV360
|
07/03
12:00
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
Việt Nam
|
Bảng C
|
TV360
|
07/03
18:00
|
Ấn Độ
|
Nhật Bản
|
Bảng C
|
TV360
|
Lượt trận cuối
|
08/03
16:00
|
Iran
|
Philippines
|
Bảng A
|
TV360
|
08/03
16:00
|
Australia
|
Hàn Quốc
|
Bảng A
|
TV360
|
09/03
16:00
|
Bangladesh
|
Uzbekistan
|
Bảng B
|
TV360
|
09/03
16:00
|
Triều Tiên
|
Trung Quốc
|
Bảng B
|
TV360
|
10/03
16:00
|
Nhật Bản
|
Việt Nam
|
Bảng C
|
TV360
|
10/03
16:00
|
Ấn Độ
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
Bảng C
|
TV360
|
Tứ kết
|
13/03
17:00
|
Nhì bảng A
|
Nhì bảng B
|
Tứ kết 1
|
TV360
|
14/03
12:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng C
|
Tứ kết 2
|
TV360
|
14/03
16:00
|
Nhất bảng A
|
Hạng ba B/C
|
Tứ kết 3
|
TV360
|
15/03
12:00
|
Nhất bảng C
|
Hạng ba A/B
|
Tứ kết 4
|
TV360
|
Bán kết
|
17/03
17:00
|
Thắng Tứ kết 3
|
Thắng Tứ kết 4
|
Bán kết 1
|
TV360
|
18/03
16:00
|
Thắng Tứ kết 1
|
Thắng Tứ kết 2
|
Bán kết 2
|
TV360
|
Play-in World Cup 2027 (Đội thắng sẽ giành quyền tham dự FIFA Women's World Cup 2027. Các đội thua sẽ tiến vào vòng play-off liên lục địa).
|
19/03
10:00
|
Thua Tứ kết 1
|
Thua Tứ kết 2
|
Play-in 1
|
TV360
|
19/03
16:00
|
Thua Tứ kết 3
|
Thua Tứ kết 4
|
Play-in 2
|
TV360
|
Chung kết
|
21/03
16:00
|
Thắng Bán kết 1
|
Thắng Bán kết 2
|
Chung kết
|
TV360
Danh sách ĐT nữ Việt Nam cho VCK Asian Cup nữ 2026 đã được chốt với 26 cái tên khi bổ sung một tiền đạo.
