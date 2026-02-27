Lịch thi đấu giải bóng đá nữ châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Lịch thi đấu giải bóng đá nữ châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào vòng chung kết châu Á 2026 (AFC Women's Asian Cup 2026) với mục tiêu cạnh tranh vé dự World Cup 2027, đối đầu Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản ở vòng bảng.

Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026

Thời gian

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

Lượt trận 1

01/03

16:00

Australia

Philippines

Bảng A

TV360

02/03

16:00

Hàn Quốc

Iran

Bảng A

TV360

03/03

09:00

Triều Tiên

Uzbekistan

Bảng B

TV360

03/03

15:00

Trung Quốc

Bangladesh

Bảng B

TV360

04/03

12:00

Nhật Bản

Đài Loan (Trung Quốc)

Bảng C

TV360

04/03

18:00

Việt Nam

Ấn Độ

Bảng C

TV360

Lượt trận 2

05/03

10:00

Philippines

Hàn Quốc

Bảng A

TV360

05/03

16:00

Iran

Australia

Bảng A

TV360

06/03

09:00

Bangladesh

Triều Tiên

Bảng B

TV360

06/03

15:00

Uzbekistan

Trung Quốc

Bảng B

TV360

07/03

12:00

Đài Loan (Trung Quốc)

Việt Nam

Bảng C

TV360

07/03

18:00

Ấn Độ

Nhật Bản

Bảng C

TV360

Lượt trận cuối

08/03

16:00

Iran

Philippines

Bảng A

TV360

08/03

16:00

Australia

Hàn Quốc

Bảng A

TV360

09/03

16:00

Bangladesh

Uzbekistan

Bảng B

TV360

09/03

16:00

Triều Tiên

Trung Quốc

Bảng B

TV360

10/03

16:00

Nhật Bản

Việt Nam

Bảng C

TV360

10/03

16:00

Ấn Độ

Đài Loan (Trung Quốc)

Bảng C

TV360

Tứ kết

13/03

17:00

Nhì bảng A

Nhì bảng B

Tứ kết 1

TV360

14/03

12:00

Nhất bảng B

Nhì bảng C

Tứ kết 2

TV360

14/03

16:00

Nhất bảng A

Hạng ba B/C

Tứ kết 3

TV360

15/03

12:00

Nhất bảng C

Hạng ba A/B

Tứ kết 4

TV360

Bán kết

17/03

17:00

Thắng Tứ kết 3

Thắng Tứ kết 4

Bán kết 1

TV360

18/03

16:00

Thắng Tứ kết 1

Thắng Tứ kết 2

Bán kết 2

TV360

Play-in World Cup 2027 (Đội thắng sẽ giành quyền tham dự FIFA Women's World Cup 2027. Các đội thua sẽ tiến vào vòng play-off liên lục địa).

19/03

10:00

Thua Tứ kết 1

Thua Tứ kết 2

Play-in 1

TV360

19/03

16:00

Thua Tứ kết 3

Thua Tứ kết 4

Play-in 2

TV360

Chung kết

21/03

16:00

Thắng Bán kết 1

Thắng Bán kết 2

Chung kết

TV360

ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách cho đấu trường Asian Cup nữ 2026
ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách cho đấu trường Asian Cup nữ 2026

Danh sách ĐT nữ Việt Nam cho VCK Asian Cup nữ 2026 đã được chốt với 26 cái tên khi bổ sung một tiền đạo.

Bấm xem >>

Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 11:21 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
