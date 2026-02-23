Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Vì sao Asian Cup nữ 2026 đặc biệt quan trọng với bóng đá Việt Nam?

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyễn đán 2026, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại VCK Asian Cup nữ 2026. Đây là giải đấu đặc biệt quan trọng với bóng đá nữ nước nhà.

"Cánh cửa" đến với World Cup

VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 21/3 tại Australia. Do đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cầu thủ sẽ phải hội quân trở lại và di chuyển sang Australia để tham dự giải đấu.

Cũng như những năm trước, giải đấu Asian Cup nữ 2026 sẽ tiếp tục đóng vai trò là vòng loại World Cup nữ khu vực châu Á. Do đó, nếu ĐT nữ Việt Nam muốn tiếp tục góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới năm 2027 thì cần phải có thành tích tốt ở Asian Cup nữ 2026.

ĐT nữ Việt Nam có thể cạnh tranh để trở lại với đấu trường World Cup. (Ảnh: Getty).&nbsp;

ĐT nữ Việt Nam có thể cạnh tranh để trở lại với đấu trường World Cup. (Ảnh: Getty). 

Cách đây 4 năm, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc giành vé đến với VCK World Cup nữ 2023 sau khi vượt qua Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ở trận play-off quyết định. Lúc này, người hâm mộ cũng đang kỳ vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ làm được điều tương tự.

Theo quy định của FIFA, châu Á được phân bổ 6 suất tham dự World Cup nữ 2027 và 2 suất đá các trận play-off liên lục địa. Với việc Brazil là chủ nhà, toàn bộ 6 suất của châu Á dự giải đấu lớn nhất thế giới vào năm sau sẽ được xác định thông qua VCK Asian Cup nữ 2026.

Theo cách tính của AFC, 6 suất trực tiếp tham dự World Cup nữ 2027 sẽ dành cho 4 đội lọt vào bán kết và 2 đội chiến thắng ở các trận play-off, 2 đội thua play-off sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa.

Thể thức của Asian Cup nữ 2026 là chia 12 đội thành 3 bảng, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, các đội thắng tứ kết sẽ vào bán kết, các đội thua tứ kết sẽ đá vòng play-off. Như vậy, việc lọt vào tứ kết sẽ là điều kiện tối thiểu để các đội có cơ hội tìm vé đến World Cup.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, 6 suất trực tiếp đến với World Cup nữ 2027 sẽ gần như chắc chắn bao gồm 5 đội bóng hàng đầu châu lục là Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia. Suất trực tiếp còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của 7 đội bóng khác tham dự giải mà chủ yếu sẽ là những cái tên như Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan, Philippines, Ấn Độ ...

Tại giải đấu năm nay, ĐT nữ Việt Nam cùng bảng C với Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ và Nhật Bản. Tấm vé vào tứ kết cũng là mục tiêu đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.

Vì sao Asian Cup nữ 2026 đặc biệt quan trọng với bóng đá Việt Nam?

Theo quy định của AFC, Asian Cup nữ 2026 không chỉ là giải đấu tính suất dự World Cup nữ 2027 mà còn là giải đấu được xem như vòng loại đầu tiên của bóng đá nữ tại Olympic Los Angeles 2028. Chỉ 8 đội vào tứ kết mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng đến với Thế vận hội tại Mỹ.

FIFA phân bổ 2,5 suất cho châu Á tại môn bóng đá nữ Olympic Los Angeles 2028. 8 đội vào tứ kết của Asian Cup nữ 2026 sẽ được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt (tổng cộng 6 trận). 2 đội nhất bảng sẽ giành quyền đến với Thế vận hội và 2 đội nhì bảng sẽ đấu với nhau để tìm ra đội còn lại đến với trận play-off gặp đại diện Nam Mỹ.

Các trận đấu của vòng loại Olympic Los Angeles 2028 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào các dịp FIFA Days của bóng đá nữ trong năm 2027.

Việc có thể giành vé đến với Olympic Los Angeles 2028 là điều rất khó với bóng đá nữ Việt Nam nhưng nếu như được thi đấu ở vòng loại cuối cùng cũng sẽ mang đến những trải nghiệm tầm châu lục một cách thường xuyên cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nếu không thể tham dự vòng loại cuối Olympic Los Angeles 2028, bóng đá nữ Việt Nam sẽ gần như chỉ còn tập trung cho 2 giải đấu tầm khu vực Đông Nam Á là SEA Games và ASEAN Cup nữ trong năm 2027.

ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026. (Ảnh: VFF).&nbsp;

ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026. (Ảnh: VFF). 

Với những phân tích kể trên, có thể thấy Asian Cup nữ 2026 đặc biệt quan trọng với bóng đá nữ Việt Nam. Thành tích ở giải đấu tại Australia ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ mang ý nghĩa quyết định đến hành trình trong cả năm 2027. Nếu có thành tích tốt, ĐT nữ Việt Nam sẽ không chỉ được thi đấu liên tục mà còn được tranh tài ở những đấu trường đỉnh cao hàng đầu châu lục cũng như thế giới.

Bóng đá Việt Nam luôn luôn muốn hướng đến những đấu trường đỉnh cao hơn so với tầm khu vực Đông Nam Á và Asian Cup nữ 2026 chính là giải đấu đặc biệt quan trọng với bóng đá nữ nước nhà trong mục tiêu vươn tầm trong những năm tới. Bài học của ĐT nữ Thái Lan khi không thể lọt vào VCK Asian Cup nữ 2026 để rồi mất đi hàng loạt cơ hội ở các giải đấu tầm cỡ trong các năm tới chính là điều mà ĐT nữ Việt Nam quyết tâm muốn tránh.

Hy vọng rằng ĐT nữ Việt Nam sẽ có được thành tích khả quan ở Asian Cup nữ 2026 để không chỉ có cơ hội vươn xa mà còn giúp các đội tuyển thể thao Việt Nam khởi đầu năm âm lịch Bính Ngọ 2026 thật sự thuận lợi.

Theo Trần Tiến/VOV.VN

22/02/2026 06:00 AM (GMT+7)
