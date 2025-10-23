Malaysia mất "núi tiền" nếu kiện lên CAS, bị phạt nặng hơn vì bê bối nhập tịch

🔥 Malaysia chưa "đầu hàng" FIFA

Thời gian qua, bóng đá Malaysia đang "quay cuồng" trước án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì hành vi làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch tham dự các trận đấu với ĐT Việt Nam và ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, nhóm cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ cùng án treo giò 12 tháng. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Sau đó, FAM gửi đơn kháng cáo lên FIFA và quyết định sẽ được công bố vào ngày 30/10. Nếu thất bại, tổ chức này dự kiến tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để giải quyết.

LĐBĐ Malaysia có thể tốn khoản phí khổng lồ nếu đưa vụ việc về cầu thủ nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)

💰 Mất "núi tiền" nếu kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao

Bình luận trên trang Harian Metro (Malaysia), luật sư thể thao Zhafri Aminurashid cho biết, FAM phải tốn khoản chi phí lên tới 1 triệu RM (đơn vị tiền tệ Malaysia, xấp xỉ 6,2 tỷ đồng) cho quá trình đưa vụ việc lên CAS. Trước mắt, chi phí sơ bộ ước tính gồm phí kháng cáo, phí luật sư, phí chuyên gia và chi phí đặt cọc kháng cáo

Luật sư Zhafri Aminurashid nêu rõ: “Phí kháng cáo lên CAS là khoảng 1,000 franc Thụy Sĩ (tương đương 5.314 RM) và khoản này sẽ không được hoàn lại. Tiếp theo là phí luật sư từ 100.000 đến 200.000 RM, cùng phí chuyên gia có thể lên đến 10.000 - 50.000 RM cho mỗi chuyên gia.

Chưa kể phí đặt cọc kháng cáo từ 10.000 franc Thụy Sĩ (53.143 RM) đến 50.000 franc Thụy Sĩ (265.717 RM). Chi phí này sẽ do cả hai bên chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thông thường FIFA không thanh toán và FAM phải tạm ứng trước toàn bộ số tiền. Nếu FAM không thanh toán, đơn kháng cáo sẽ bị bác bỏ".

⚠️ "Malaysia có thể bị phạt nặng hơn nếu kháng cáo"

Trong khi đó, Cựu tổng thư ký FAM Azzuddin Ahmad lên tiếng chỉ trích tổ chức này vì quyết định đình chỉ vô thời hạn Tổng thư ký đương nhiệm Noor Azman Rahman sau bê bối. Theo Azzuddin Ahmad, quyết định xuất hiện trong quá trình kháng cáo án phạt từ FIFA vẫn đang diễn ra là "bất công".

Được biết, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino sẽ có mặt tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tuần tới để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Ông Azzuddin Ahmad khẳng định, giới lãnh đạo FAM không nên tốn công ngay cả khi có cơ hội gặp mặt nhân vật đứng đầu, thậm chí có thể đối diện án phạt nặng hơn nếu chống lại FIFA:

"Bạn có thể bắt tay với chủ tịch FIFA, nhưng luật là luật. Bạn phải chuẩn bị cho mọi kết quả, có thể là bị đình chỉ hoặc bị phạt nặng hơn. Bởi vì, chẳng có lý do gì để chống lại FIFA cả. Tôi đảm bảo với bạn là họ nắm rõ mọi chi tiết trong tay", trích lời ông Azzuddin Ahmad trên Astro Arena.

🗣️ "Đừng lừa dối người hâm mộ nước nhà"

Đồng tình với Azzuddin Ahmad, bình luận trên trang Sinar Harian, chuyên gia bóng đá Malaysia, Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng FAM không thể che đậy hạn chế trong công tác quản lý sau bê bối:

Bóng đá Malaysia đang "quay cuồng" trước bê bối liên quan tới các cầu thủ nhập tịch

"Đừng nghĩ rằng việc đình chỉ Tổng Thư ký có nghĩa là mọi câu hỏi đã được giải đáp. Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho một cá nhân và nói rằng ông ta làm giả tài liệu. Điều này thật bất công. Họ nói rằng FAM là người lựa chọn cầu thủ,... Đừng lừa dối chúng tôi. Đừng lừa dối người hâm mộ bóng đá nước nhà".

Ông Datuk Dr Pekan Ramli nhấn mạnh, thay vì nỗ lực lật ngược án phạt, FAM nên coi đây bài học lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, vị chuyên gia khuyên FAM tự quản lý đội tuyển quốc gia, thay vì giao trách nhiệm cho các bộ phận khác như ban quản lý đội tuyển quốc gia:

"Một bài học cho ban lãnh đạo FAM hiện tại, và cũng là bài học lớn cho ban lãnh đạo FAM tương lai. FAM cần tự mình quản lý đội tuyển quốc gia, chứ không phải phó mặc cho người khác. Hiện tại, FAM giống như 'nhân viên văn phòng', một người chạy việc vặt. Cuối cùng, khi nói đến những vấn đề như thế này, mọi người dễ dàng đổ lỗi cho FAM.

Hôm 17/10, FAM tổ chức họp báo để giải thích những diễn biến mới nhất liên quan đến án phạt của FIFA và quá trình kháng cáo. Tuy nhiên, buổi họp báo bị truyền thông Malaysia chỉ trích dữ dội vì các quan chức né tránh trả lời một số câu hỏi quan trọng.