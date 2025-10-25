Vì sao bảy ngoại binh nhập tịch Malaysia vẫn chưa lên tiếng?

Bảy ngoại binh nhập tịch Malaysia vẫn "lặn mất tăm và im thin thít". Ảnh: NSTP

Theo NST, sự im lặng của bảy ngoại binh nhập tịch đang trở nên rất đáng sợ.

Bảy cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero – đã bị FIFA đưa ra lệnh cấm thi đấu một năm vì vi phạm các quy tắc đủ điều kiện.

Cả FAM và bảy ngoại binh nhập tịch cùng bị phạt tổng cộng gần 2 triệu ringgit.

Kể từ khi lệnh trừng phạt của FIFA được công bố, không ai trong số bảy cầu thủ đưa ra tuyên bố, hoặc cố gắng làm rõ lập trường của mình. Ngay cả những động thái nhỏ nhất của họ trên mạng xã hội cũng được người hâm mộ mổ xẻ để tìm câu trả lời.

Sự im lặng của họ đã gây ra cuộc tranh luận - liệu họ có được luật sư khuyên giữ im lặng hay chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với hậu quả?

Chuyên gia bình luận bóng đá Dr Pekan Ramli cho biết, vẫn chưa rõ liệu các cầu thủ có hiểu hết những rủi ro khi họ đồng ý khoác áo tuyển Malaysia hay chỉ bị sức hút bởi vinh dự thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

“Liệu họ có nhận thức được những tác động này không, hay họ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không đến mức này? Hoặc có thể họ đã được hứa hẹn điều gì đó khiến họ bỏ qua những rủi ro. Nhưng nếu FIFA thực sự có bằng chứng cho thấy ông bà của họ không phải là người Malaysia, thì bản thân các cầu thủ phải chịu trách nhiệm. Nếu họ biết mà vẫn im lặng, thì đây là hậu quả mà họ phải gánh chịu”, ông Pekan nhấn mạnh.

Ông nói thêm, án phạt này sẽ là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những người khác muốn tìm đường tắt đến với bóng đá quốc tế: “Mỗi lệnh trừng phạt không chỉ là sự trừng phạt mà còn là một thông điệp gửi đến người khác. Đây là lời nhắc nhở rằng mọi lối tắt trong bóng đá đều phải trả giá”

Ngoài án treo giò một năm và khoản tiền phạt lớn, các cầu thủ hiện cũng phải đối mặt với tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng có thể theo họ trong nhiều năm.

Ông Pekan cho biết thêm: “Vị thế của họ trong cộng đồng bóng đá quốc tế đã bị tổn hại nghiêm trọng, và vụ bê bối này có thể sẽ ảnh hưởng đến các thỏa thuận chuyển nhượng hoặc đàm phán hợp đồng trong tương lai”.

Tuy nhiên, ông tin rằng dù tương lai trước mắt ảm đạm, tài năng của họ vẫn có thể mở ra cơ hội trở lại, miễn là họ đối mặt khủng hoảng bằng sự trung thực và khiêm tốn.

“Hình ảnh của họ đã bị hoen ố, đúng vậy, nhưng tài năng vẫn là tài năng. Nếu họ chứng minh được thiện chí và nỗ lực lấy lại niềm tin, các CLB ở Malaysia vẫn có thể cho họ cơ hội thứ hai”, ông Pekan khẳng định.

Án phạt của FIFA không chỉ khiến họ bị loại khỏi tuyển quốc gia Malaysia, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB nước ngoài - những đội đang mất đi các trụ cột xuyên suốt một mùa giải.

Các CLB đã đầu tư lớn vào mức lương và hợp đồng có thể bị thiệt hại nghiêm trọng khi mất cầu thủ vì lý do ngoài tầm kiểm soát.

Dù chưa có đơn kiện chính thức nào được nộp, nhưng giới bóng đá đang rộ lên tin đồn rằng một số CLB có thể yêu cầu bồi thường hoặc quy trách nhiệm cho FAM vì tổn thất này - điều có thể khiến tài chính bóng đá Malaysia thêm kiệt quệ.