Truyền thông Malaysia: FAM có thể bị CLB kiện ngược vì bê bối nhập tịch

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

(NLĐO) - Trước sự im lặng của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA ra án phạt, truyền thông nước này đã đặt ra giả thuyết CLB chủ quản của họ sẽ kiện ngược FAM.

Sau khi FIFA ra án phạt cấm thi đấu 1 năm và phạt gần 2.000 CHF (hơn 65 triệu đồng) vì vi phạm quy định nhập tịch, 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero vẫn đang giữ im lặng tuyệt đối - một "sự im lặng đáng sợ", theo tờ New Straits Times (NST) nhận định.

Từ khi án phạt được FIFA công bố, nhóm cầu thủ này không có bất kỳ phát ngôn hay động thái nào, khiến dư luận đặt câu hỏi: họ là nạn nhân hay đồng phạm? Giới chuyên môn nhận định, có thể họ được khuyên giữ im lặng để chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cơ quan bị FIFA cáo buộc làm giả giấy tờ gốc hoặc họ chỉ đơn giản là chấp nhận hậu quả.

Tờ NST có thêm đoạn: "Mặc dù không có khiếu nại chính thức nào được đệ trình, nhưng ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện trong giới bóng đá về việc liệu các CLB này có thể theo đuổi một vụ bồi thường hoặc buộc FAM phải chịu trách nhiệm về việc mất đi sự phục vụ của cầu thủ hay không. Đây sẽ là một động thái sẽ làm sâu sắc thêm căng thẳng tài chính đối với bóng đá Malaysia".

Truyền thông Malaysia: FAM có thể bị CLB kiện ngược vì bê bối nhập tịch - 1

Truyền thông Malaysia lo lắng về sự im lặng của 7 cầu thủ nhập tịch, giả thuyết về các CLB chủ quản kiện ngược FAM

FIFA đã khẳng định có bằng chứng cho thấy cả 7 cầu thủ không có gốc gác Malaysia như hồ sơ FAM cung cấp. Các CLB chủ quản cũng thiệt hại nặng khi mất cầu thủ đã đầu tư, không thể sử dụng trong suốt mùa giải.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Datuk Dr. Pekan Ramli cho rằng án phạt là "lời cảnh tỉnh" cho những ai tìm đường tắt đến đội tuyển quốc gia: "Nếu họ biết sai mà vẫn im lặng, đây là hậu quả phải gánh. Mỗi án phạt không chỉ là trừng phạt, mà còn là thông điệp cho người khác.

Hình ảnh của họ bị hoen ố, nhưng tài năng vẫn là tài năng. Nếu họ có thể chứng minh sự chân thành của mình và xây dựng lại niềm tin, các câu lạc bộ ở Malaysia vẫn có thể cho họ một cơ hội khác".

FAM và nhóm cầu thủ này hiện vẫn "cùng hội cùng thuyền" chờ phán quyết kháng cáo của FIFA, dự kiến công bố ngày 30-10, trong khi khả năng kiện ngược FAM đang được các CLB và cầu thủ xem xét nghiêm túc.

Theo Quốc An

Nguồn: [Link nguồn]

-24/10/2025 13:42 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
