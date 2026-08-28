Bốc thăm Cúp C1: PSG, Barca và Man City đều vất vả, MU gặp đối thủ vừa sức

Khó khăn cho PSG - Barcelona - Man City

Việc PSG - Barcelona - Man City phải gặp nhau không những đã tạo độ khó cho cả 3 đội, các đối thủ còn lại của mỗi đội cũng tạo ra thách thức đáng kể. Đây là nhận định chung của dư luận châu Âu, dù báo giới Pháp vẫn tỏ ra tự tin về cơ hội của nhà ĐKVĐ.

PSG - Barcelona - Man City đều gặp nhau, kèm sự tái ngộ thú vị cho Rodri và Ferran Torres

Tờ Daily Mail (Anh) cho rằng ngoài 2 đối thủ nhóm 4 là AEK Athens và Lens, tất cả các trận còn lại của Man City đều sẽ khó khăn. 2 đội ở nhóm 2 họ gặp, Sporting và Porto, đều là những đội đã từng gây phiền phức, thậm chí thắng được Man City ở Cúp C1 trong quá khứ. Napoli của HLV Max Allegri có thể sẽ đá Cúp C1 tốt hơn của Conte, còn Leipzig có một số cá nhân tài năng nhưng mới chỉ thắng Man City ở 1 trong 6 lần gặp nhau.

Tờ Mundo Deportivo tại Catalunya cũng nghĩ Barcelona sẽ phải "trày da tróc vảy" ở vòng League Phase. Tờ này đánh giá: "Barcelona sẽ phải gặp Aston Villa nhưng ít nhất được đá sân nhà và Unai Emery rất hay thua trước CLB này. Dù vậy chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ gặp Galatasaray sẽ không dễ, Como của Fabregas có tiềm năng gây sốc, và sẽ rất mệt mỏi cho đội khi bay tới Azerbaijan gặp Sabah".

Tuy nhiên tờ L'Equipe của Pháp không đánh giá về việc PSG có danh sách đối thủ khó hay không, có lẽ bởi 2 mùa vô địch PSG đều đứng ngoài top 8, phải đá playoff nhưng rốt cuộc vẫn vô địch. Tờ này thậm chí coi danh sách đối thủ của PSG như điều gì đó thú vị, với dòng tít "Thực đơn thịnh soạn cho Paris".

Arsenal không được đánh giá sẽ đoạt ngôi nhất bảng ở mùa này

Đánh giá về Arsenal, tờ The Athletic cho rằng Arsenal lần này sẽ khó đoạt ngôi nhất bảng do họ gặp cả Real Madrid và Bayern Munich. Tuy nhiên tờ này cho rằng Arsenal sẽ chỉ ưu tiên vào top 8 là đủ, họ sẽ không bung sức ở vòng League Phase để tập trung cho Premier League.

Liverpool và Real Madrid dễ thở

Với kết quả bốc thăm, dư luận đánh giá Liverpool là đội khá thoải mái về mặt độ khó của lịch thi đấu trong 5 đội Premier League. Nhà báo Cerys Jones của tờ The Athletic cho rằng cánh cửa đi tiếp cho Liverpool không nhỏ vì né được cả 4 đối thủ hùng mạnh PSG, Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich. Liverpool ngoài ra cũng gặp 2 đối thủ khá nhẹ ở nhóm 4 là Lens và LASK, tuy nhiên các đội nhóm 2 và nhóm 3 có độ khó nhất định.

Nhà báo Jones cho rằng điều khó nhất cho Liverpool sẽ là các kết quả sân khách trước đối thủ khó chịu. "Họ sẽ phải đến San Siro của Inter và làm khách tại Istanbul trước Fenerbahce, 2 nơi có bầu không khí khiến bất cứ cầu thủ nào cũng cảm thấy lo lắng", cô Jones bình luận.

"Kết quả bốc thăm thuận lợi, với một khởi đầu đặc biệt" - dòng tít của tờ AS

Real Madrid là đội La Liga có lịch thi đấu thuận lợi nhất. Tờ AS giật tít: "Kết quả bốc thăm thuận lợi, với một khởi đầu đặc biệt", ý chỉ chuyến đi tới Bắc London để làm khách tại Emirates sẽ là trận mở màn chiến dịch của Real Madrid. AS nhấn mạnh rằng Arsenal vẫn chưa từng thua Real Madrid trong lịch sử đối đầu và Arsenal so với 2 năm trước còn mạnh hơn ở thời điểm hiện tại.

Với MU, tờ The Guardian (Anh) cho rằng dù MU chỉ gặp Bayern là đối thủ duy nhất trong các đội mạnh nhất họ có thể gặp, "Quỷ Đỏ" cũng chỉ gặp một đối thủ thực sự dễ là Sabah. Nhưng bù lại họ có lịch trình di chuyển khá thuận lợi khi chỉ làm khách ở Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nên kết quả bốc thăm này không tệ.

5 đội Premier League né những chốn xa xôi, Dortmund "méo mặt"

Lịch thi đấu được đánh giá là khá dễ về mặt di chuyển cho các CLB Anh. Di chuyển là một khía cạnh mà các CLB Tây Âu khá ngán bởi họ có thể phải bay sang tận Trung Á hay Bắc Âu để đá sân khách khi chơi ở cúp châu Âu.

Real Madrid năm ngoái đã phải sang đá ở tận Kazakhstan. Năm nay tới lượt Barcelona sẽ tới Trung Á

Tờ The Guardian (Anh) đánh giá MU và Man City đều có lịch sân khách khá nhẹ, xa nhất cũng chỉ tới Bắc Italia (Como) hay Đông Đức (Leipzig). Aston Villa là đội đi xa nhất trong các CLB Premier League cũng chỉ phải tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Với các đội ở các nước khác, Barcelona và Napoli sẽ phải sang Azerbaijan thi đấu với Sabah, trong khi Atletico Madrid và Bayern đều có 1 trận đá ở Na Uy. Riêng Dortmund khổ nhất khi sẽ phải sang cả Na Uy lẫn Azerbaijan, thậm chí chuyến sang Na Uy của họ sẽ là gặp Bodo/Glimt, tức gần Bắc Cực (và mặt sân cỏ nhân tạo), chứ không gặp Viking FK ở miền nam nước này.