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Sếp MU háo hức đấu Bayern ở Cúp C1, Evra cảnh báo các đối thủ lớn

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Manchester United

Giám đốc điều hành Omar Berrada khẳng định MU rất hào hứng khi trở lại Champions League và chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Bayern Munich.

  

Sếp lớn MU gửi thông điệp sau lễ bốc thăm vòng bảng Cúp C1

Trong lần đầu tiên trở lại Champions League kể từ mùa giải 2023/24, MU sẽ chạm trán 8 đối thủ tại vòng bảng gồm Bayern Munich, AS Roma, RB Leipzig, Sabah (sân nhà), Atletico Madrid, Sporting, Villarreal và Como (sân khách).

Theo thể thức Champions League, MU cần kết thúc trong nhóm 8 đội dẫn đầu bảng đấu gồm 32 đội để trực tiếp giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Nếu đứng từ vị trí thứ 9 đến 24, họ phải thi đấu vòng play-off để cạnh tranh suất vào vòng đấu tiếp theo.

Giám đốc điều hành Omar Berrada tuyên bố "cứng" khi MU gặp nhiều đối thủ mạnh

Giám đốc điều hành Omar Berrada tuyên bố "cứng" khi MU gặp nhiều đối thủ mạnh

Sau lễ bốc thăm, Giám đốc điều hành Omar Berrada không giấu được cảm xúc phấn khích khi MU trở lại Champions League: “Chúng tôi rất hào hứng. Đây là giải đấu mà chúng tôi nghĩ mình cần phải góp mặt ở mỗi mùa giải. Chúng tôi sẽ chạm trán những đối thủ tuyệt vời. Sân Old Trafford từng diễn ra những khoảnh khắc tuyệt vời tại giải đấu này, vì vậy hy vọng chúng tôi sẽ tạo ra những ký ức mới cho người hâm mộ".

Háo hức trước đại chiến Bayern Munich

Trong số các đối thủ, cuộc chạm trán Bayern Munich trên sân Old Trafford (3h, 21/9) khiến Omar Berrada đặc biệt mong chờ. Giám đốc điều hành MU còn nhắc lại trận chung kết Champions League năm 1999, nơi đội bóng Anh đánh bại Bayern Munich nhờ 2 bàn thắng trong thời gian bù giờ: “Tôi nghĩ trận đấu đáng chờ đợi nhất là gặp Bayern Munich trên sân nhà.

Rõ ràng, trận chung kết năm 1999 là khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong lịch sử câu lạc bộ. Nhưng chúng tôi đang mong chờ được đối đầu với tất cả những đối thủ tuyệt vời này, trên sân nhà cũng như sân khách. Và như tôi đã nói, hy vọng chúng tôi sẽ tạo ra thật nhiều ký ức đẹp cho người hâm mộ".

Patrice Evra tiếc vì MU không gặp Barcelona

Bình luận về kết quả lễ bốc thăm, cựu hậu vệ MU, Patrice Evra hài lòng vì đội bóng cũ chạm trán Bayern Munich và Atletico Madrid. Dù vậy, anh tỏ ra tiếc nuối vì Barcelona không nằm trong danh sách đối thủ của "Quỷ đỏ":

“Tôi hài lòng với Bayern và Atletico, nhưng tôi thất vọng vì chúng ta không gặp Barcelona. Tôi thực sự muốn gặp Barcelona. Chúng ta liên tục nghe nói về hàng phòng ngự dâng cao của Barca và cách họ chơi tốt như thế nào. Hãy cho MU 90 phút đối đầu với hệ thống đó và xem chuyện gì xảy ra".

MU tái ngộ Bayern Munich

MU tái ngộ Bayern Munich

Khi Gary tiếp tục hỏi liệu Evra có muốn MU gặp cả Real Madrid hay không, cựu hậu vệ người Pháp đáp: “Tất nhiên. Nếu chúng ta đã trở lại Champions League, hãy cho chúng ta gặp những đối thủ mạnh ở Champions League".

Theo lí giải từ Evra, người hâm mộ MU đang khát khao những trận đấu lớn: "Hãy nhìn người hâm mộ. Họ không muốn một lễ bốc thăm dễ dàng. Hãy đưa Bayern, Atletico, Barcelona hay bất kỳ đội bóng nào cho họ. Đó là điều tôi luôn thích ở MU.

Bạn có thể gặp họ trong một giai đoạn phong độ rất tệ, rồi đưa cho họ đội bóng mạnh nhất châu Âu và đột nhiên họ nhớ ra mình là MU. Bayern sẽ biết điều đó. Atletico cũng sẽ biết điều đó".

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 11:52 AM (GMT+7)
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