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HLV Barcelona ca ngợi "số 9" Raphinha, nói về đại chiến PSG - Man City Cúp C1

Sự kiện: La liga 2026-27 Barcelona Cup C1 - Champions League 2026/27

HLV Hansi Flick hài lòng với màn trình diễn của Barcelona ở trận thắng Bilbao, đồng thời đưa ra đánh giá về những đối thủ tại Champions League.

  

HLV Flick nói gì khi Barca đụng PSG - Man City ở Cúp C1?

Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao tại sân Nou Camp trong khuôn khổ đá bù vòng 1 La Liga. Dù vậy sau trận đấu, giới truyền thông lại đặt nhiều câu hỏi cho HLV Hansi Flick về lễ bốc thăm vòng bảng Champions League, nơi Barca đối đầu hàng loạt cái tên sừng sỏ như đương kim vô địch PSG, bên cạnh Man City, Aston Villa.

Barca đối đầu cả PSG, Man City lẫn Aston Villa ở vòng bảng Champions League

Barca đối đầu cả PSG, Man City lẫn Aston Villa ở vòng bảng Champions League

Flick vẫn dành lời ca ngợi cho các đối thủ: "Chúng tôi sẽ có thời gian để nói về Champions League sau, nhưng có vẻ đây sẽ là vòng bảng tuyệt vời để thưởng thức những trận đấu bóng đá chất lượng.

Thành thật mà nói, khi các bạn nói với tôi những cái tên này, đúng là tôi biết PSG, tôi cũng biết Man City và Aston Villa, nhưng lúc này tôi chưa có cái nhìn toàn diện bởi sự tập trung của tôi là vào trận đấu hôm nay".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Đức tin rằng Barcelona chỉ nên nghĩ tới từng trận đấu thay vì tính quá xa: "Tôi nghĩ chúng tôi có đủ thời gian trong những ngày tới để nói về điều đó, bởi điều quan trọng nhất với tôi là biết chúng tôi sẽ gặp đội nào đầu tiên. Sau đó, chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một".

Ca ngợi Yamal

Sau khi chỉ chơi 60 phút ở trận ra quân, Lamine Yamal đã đá đủ 90 phút trước Bilbao. Flick đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha, bởi thời lượng thi đấu giúp anh tiếp tục cải thiện nền tảng thể lực:

"Tôi nghĩ việc Yamal thi đấu đủ 90 phút là điều tốt, bởi trong những hoàn cảnh như thế này, chúng tôi cũng tiếp tục cải thiện khía cạnh thể lực. Đó chính là ý tưởng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Tất nhiên, bạn có thể thấy vào cuối trận rằng tất cả các cầu thủ đều rất mệt, nhưng điều đó là tự nhiên. Đây là bóng đá và chúng tôi luôn cống hiến tất cả những gì mình có".

Chưa chốt Raphinha đá "số 9"

Điểm nhấn chiến thuật của Barca ở 2 trận đấu vừa qua là việc Raphinha đá vị trí tiền đạo cắm. Kết quả, ngôi sao người Brazil ghi 3 bàn dù chơi trái sở trường. Quyết định này xuất phát từ tình cảnh đội chủ sân Nou Camp chưa chiêu mộ chân sút đẳng cấp này sau khi chia tay Robert Lewandowski, đồng thời gặp khó với thương vụ Julian Alvarez (Atletico Madrid).

HLV Hansi Flick đánh giá cao Yamal, Raphinha

HLV Hansi Flick đánh giá cao Yamal, Raphinha

Khi được hỏi liệu cầu thủ người Brazil có phải lựa chọn "số 9" tốt nhất mà Barcelona có thể sử dụng trong mùa giải này hay không, Flick không đưa ra câu trả lời chắc chắn:

"Chúng tôi không biết điều đó. Với tôi, điều quan trọng khi có kế hoạch thi đấu như thế này, khi chúng tôi đặt niềm tin vào Raphinha ở vị trí số 9 hoặc bất kỳ cầu thủ nào khác chơi ở vị trí này, là chúng tôi phải tuân thủ kế hoạch của mình. Cậu ấy đã có màn trình diễn thực sự tốt".

Dù vậy, HLV trưởng Barcelona nhấn mạnh những phẩm chất giúp Raphinha phù hợp với yêu cầu chiến thuật của đội bóng: "Cường độ thi đấu, khả năng di chuyển của cậu ấy và đóng góp của cậu ấy trong bàn thắng này (bàn thắng đầu tiên vào lưới Bilbao) là những điều lý tưởng đối với chúng tôi".

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Barcelona đánh gục Bilbao: Yamal kém duyên nhưng không thành vấn đề
Barcelona đánh gục Bilbao: Yamal kém duyên nhưng không thành vấn đề

Barcelona thể hiện sự thăng hoa cần thiết, còn Yamal có vẻ chưa được thần may mắn ủng hộ.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 08:05 AM (GMT+7)
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