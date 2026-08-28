Siêu máy tính dự đoán Bayern đứng đầu vòng bảng cúp C1, MU xếp thứ mấy?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Milan vs Venezia
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Lille vs Paris Saint-Germain
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Siêu máy tính dự đoán Bayern đứng đầu vòng bảng cúp C1, MU xếp thứ mấy?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Bayern Munich Arsenal

Football Ranked đã cho siêu máy tính chạy thử giả lập và có kết quả của vòng bảng Champions League 2026/27.

  

Bayern Munich dẫn đầu vòng bảng Champions League

Sau khi xác định đủ 36 cái tên góp mặt tại vòng bảng UEFA Champions League 2026/27, ban tổ chức đã bốc thăm vòng bảng. Đương kim vô địch PSG sẽ đụng độ Barcelona và Man City trong khi á quân mùa trước, Arsenal cũng sẽ đụng độ 2 ông lớn khác là Bayern Munich và Real Madrid. Trong khi đó, MU sẽ gặp Bayern Munich và Atletico Madrid.

Bayern Munich được siêu máy tính dự đoán sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí số một

Bayern Munich được siêu máy tính dự đoán sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí số một

Với kết quả như vậy, Football Ranked đã cho siêu máy tính chạy giả lập tình huống và đưa ra kết quả về vị trí của các đội sau khi vòng bảng của UEFA Champions League kết thúc. Theo đó, Bayern Munich sẽ đứng đầu bảng với khoảng 18,9 điểm, tương đương với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và có thể có một trận thua.

Đây là kết quả được nhiều người đồng tình bởi Bayern Munich có đội hình đồng đều giữa các tuyến, hàng công vượt trội và những đối thủ của họ đều bị đánh giá dưới cơ như Arsenal, MU, Atletico, Real Betis, Bodo/Glimt, Lille, Viking FK và Slavia Prague.

Trong khi đó, Arsenal được siêu máy tính dự đoán kết thúc ở vị trí thứ hai với khoảng 17,7 điểm tương đương với khoảng 5 chiến thắng. Thầy trò Mikel Arteta sẽ phải đối đầu với Real Madrid và Bayern Munich. Tuy nhiên, những đối thủ còn lại như Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah hay Slavia Prague đều bị đánh giá cửa dưới.

Đương kim vô địch PSG có lịch thi đấu khá khó khi những đối thủ ở nhóm 2 và nhóm 3 cũng rất cứng cựa như AS Roma, Aston Villa, Galatasaray và Villarreal trong khi phải đối đầu với cả Barcelona và Man City. Tuy nhiên, siêu máy tính vẫn cho rằng PSG có thể giành được khoảng 17,1 điểm qua đó đứng thứ ba ở vòng bảng.

MU sẽ phải đá playoff sau vòng bảng?

Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Man City (16,9 điểm), Real Madrid (16,5 điểm), Inter Milan (16,2 điểm), Liverpool (15,4 điểm) và Barcelona (14,8 điểm). Man United trong lần đầu tiên thi đấu ở thể thức vòng bảng 36 đội được đánh giá xếp thứ 9 với 14,1 điểm.

MU được dự đoán sẽ đứng ngoài Top 8 sau vòng bảng với những đối thủ này

MU được dự đoán sẽ đứng ngoài Top 8 sau vòng bảng với những đối thủ này

Những đối thủ của “Quỷ đỏ” ở vòng bảng sẽ là Bayern Munich, Atletico, AS Roma,Sporting CP, RB Leipzig, Villarreal, Sabah và Como. Thực ra, độ khó của nhóm này không quá cao nhưng thực lực của Man United lúc này khiến nhiều người quan ngại.

Nhiều khả năng thầy trò Michael Carrick sẽ phải đá playoff để tranh vé vào vòng 1/8 bởi cơ hội cạnh tranh vào nhóm 8 đội mạnh nhất của “Quỷ đỏ” là không cao. Một điểm đáng chú ý khác là Atletico Madrid, đội được xếp ở nhóm một lại bị đánh giá khá thấp khi được dự đoán chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 19 với 10,9 điểm. Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán nên sai số là chuyện không thể tránh khỏi. 

Bảng xếp hạng vòng bảng Champions League do siêu máy tính dự đoán

Siêu máy tính dự đoán Bayern đứng đầu vòng bảng cúp C1, MU xếp thứ mấy? - 3

Bốc thăm Cúp C1: PSG, Barca và Man City đều vất vả, MU gặp đối thủ vừa sức
Bốc thăm Cúp C1: PSG, Barca và Man City đều vất vả, MU gặp đối thủ vừa sức

Báo giới châu Âu đánh giá PSG, Barcelona và Man City sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng League Phase Cúp C1, trong khi Liverpool và Real Madrid dễ thở hơn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 14:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2026/27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN