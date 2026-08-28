Siêu máy tính dự đoán Bayern đứng đầu vòng bảng cúp C1, MU xếp thứ mấy?

Bayern Munich dẫn đầu vòng bảng Champions League

Sau khi xác định đủ 36 cái tên góp mặt tại vòng bảng UEFA Champions League 2026/27, ban tổ chức đã bốc thăm vòng bảng. Đương kim vô địch PSG sẽ đụng độ Barcelona và Man City trong khi á quân mùa trước, Arsenal cũng sẽ đụng độ 2 ông lớn khác là Bayern Munich và Real Madrid. Trong khi đó, MU sẽ gặp Bayern Munich và Atletico Madrid.

Bayern Munich được siêu máy tính dự đoán sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí số một

Với kết quả như vậy, Football Ranked đã cho siêu máy tính chạy giả lập tình huống và đưa ra kết quả về vị trí của các đội sau khi vòng bảng của UEFA Champions League kết thúc. Theo đó, Bayern Munich sẽ đứng đầu bảng với khoảng 18,9 điểm, tương đương với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và có thể có một trận thua.

Đây là kết quả được nhiều người đồng tình bởi Bayern Munich có đội hình đồng đều giữa các tuyến, hàng công vượt trội và những đối thủ của họ đều bị đánh giá dưới cơ như Arsenal, MU, Atletico, Real Betis, Bodo/Glimt, Lille, Viking FK và Slavia Prague.

Trong khi đó, Arsenal được siêu máy tính dự đoán kết thúc ở vị trí thứ hai với khoảng 17,7 điểm tương đương với khoảng 5 chiến thắng. Thầy trò Mikel Arteta sẽ phải đối đầu với Real Madrid và Bayern Munich. Tuy nhiên, những đối thủ còn lại như Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah hay Slavia Prague đều bị đánh giá cửa dưới.

Đương kim vô địch PSG có lịch thi đấu khá khó khi những đối thủ ở nhóm 2 và nhóm 3 cũng rất cứng cựa như AS Roma, Aston Villa, Galatasaray và Villarreal trong khi phải đối đầu với cả Barcelona và Man City. Tuy nhiên, siêu máy tính vẫn cho rằng PSG có thể giành được khoảng 17,1 điểm qua đó đứng thứ ba ở vòng bảng.

MU sẽ phải đá playoff sau vòng bảng?

Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Man City (16,9 điểm), Real Madrid (16,5 điểm), Inter Milan (16,2 điểm), Liverpool (15,4 điểm) và Barcelona (14,8 điểm). Man United trong lần đầu tiên thi đấu ở thể thức vòng bảng 36 đội được đánh giá xếp thứ 9 với 14,1 điểm.

MU được dự đoán sẽ đứng ngoài Top 8 sau vòng bảng với những đối thủ này

Những đối thủ của “Quỷ đỏ” ở vòng bảng sẽ là Bayern Munich, Atletico, AS Roma,Sporting CP, RB Leipzig, Villarreal, Sabah và Como. Thực ra, độ khó của nhóm này không quá cao nhưng thực lực của Man United lúc này khiến nhiều người quan ngại.

Nhiều khả năng thầy trò Michael Carrick sẽ phải đá playoff để tranh vé vào vòng 1/8 bởi cơ hội cạnh tranh vào nhóm 8 đội mạnh nhất của “Quỷ đỏ” là không cao. Một điểm đáng chú ý khác là Atletico Madrid, đội được xếp ở nhóm một lại bị đánh giá khá thấp khi được dự đoán chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 19 với 10,9 điểm. Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán nên sai số là chuyện không thể tránh khỏi.

Bảng xếp hạng vòng bảng Champions League do siêu máy tính dự đoán