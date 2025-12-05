HLV Martinez khiến Ronaldo "buồn", BĐN không trong nhóm ứng viên vô địch World Cup

Thầy Ronaldo đánh giá cao ĐT Anh

Trong cuộc trò chuyện với MC Adebayo Akinfenwa trong tập mới nhất của podcast do GOAL sản xuất, HLV Martinez dự đoán ĐT Anh sẽ tiến rất sâu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa hè năm sau tại Canada, Mexico và Mỹ. Nhà cầm quân 52 tuổi vốn rất am hiểu bóng đá Anh khi từng dẫn dắt Everton và Wigan Athletic tại Premier League.

HLV Martinez được kỳ vọng sẽ giúp Ronaldo hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “ĐT Anh có một HLV (Thomas Tuchel) mang tư duy trung lập, từng vô địch Champions League cùng Chelsea và đã làm việc ở đẳng cấp cao nhất. Tôi luôn cảm thấy rằng các đấu trường cấp CLB giúp cầu thủ chuẩn bị tốt hơn cho đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ tuyển Anh được hưởng lợi từ sự cạnh tranh khốc liệt của Premier League và những gì họ trải nghiệm trong Champions League cùng các CLB. Tập thể ấy đã hội tụ mọi yếu tố, sản phẩm ở đó, các ‘nguyên liệu’ đều sẵn sàng. Vì vậy, tôi tin rằng ĐT Anh chắc chắn là một phần của nhóm ứng viên vô địch”.

"Pháp và Tây Ban Nha mới là ứng viên hàng đầu"

Nói về nhóm “ứng viên vô địch”, HLV Martinez tin rằng có nhiều đội tuyển đủ khả năng lên ngôi vô địch tại World Cup 2026. Ông chia sẻ: “Argentina và Brazil là hai đội luôn rất cạnh tranh, họ luôn biết cách vượt qua khó khăn. Ở châu Âu, với tôi, Đức đang tiến bộ mạnh mẽ dưới thời HLV Julian Nagelsmann.

Rõ ràng là còn Italia nữa. Họ phải đá play-off, nhưng nếu vượt qua, họ hoàn toàn có thể tiến xa. Italia là đội bóng nhiều thái cực, vô địch EURO 2020 nhưng lại không góp mặt ở hai kỳ World Cup 2018 và 2022 ngay trước và sau giải đó.

Và phải thừa nhận rằng những đội như Pháp và có lẽ là Tây Ban Nha hiện tại, đội đang đứng số 1 trên BXH FIFA, nhiều khả năng mới là ứng viên hàng đầu. Đơn giản vì họ có bề dày lịch sử, bản lĩnh mà các đội tuyển quốc gia của họ đã gây dựng, sở hữu những cầu thủ từng vô địch ở mọi cấp độ trẻ, Tây Ban Nha thậm chí vừa giành chức vô địch EURO 2024 với sự vượt trội rất rõ ràng”.

Bồ Đào Nha của HLV Martinez sẽ biết đối thủ của mình khi lễ bốc thăm World Cup 2026 diễn ra vào 0h đêm nay (6/12, giờ Việt Nam). “Brazil châu Âu” sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1. Ngoài ba đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada đã được ấn định bảng đấu, Ronaldo cùng các đồng đội cũng chắc chắn không nằm chung bảng với Argentina (ĐKVĐ thế giới), Tây Ban Nha (ĐKVĐ châu Âu), Pháp, Anh, Brazil, Hà Lan, Bỉ hay Đức.