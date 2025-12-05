Bốc thăm World Cup: Bồ Đào Nha dễ tái ngộ 2 đối thủ từng khiến Ronaldo bật khóc

Từ việc tránh các chủ nhà và ông lớn…

Tại lễ bốc thăm, Bồ Đào Nha sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1. Ngoài ba đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada đã được ấn định bảng đấu, đoàn quân của HLV Roberto Martinez cũng chắc chắn không nằm chung bảng với Argentina (ĐKVĐ thế giới), Tây Ban Nha (ĐKVĐ châu Âu), Pháp, Anh, Brazil, Hà Lan, Bỉ hay Đức.

Bồ Đào Nha của Ronaldo là một trong những ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026

FIFA quy định mỗi bảng chỉ được có một đội thuộc cùng một liên đoàn, ngoại trừ UEFA (có thể có tối đa hai đội châu Âu), qua đó mở ra khả năng Bồ Đào Nha gặp các đại diện châu Âu ngay từ vòng bảng. Những đối thủ tiềm năng của họ gồm Croatia, Thụy Sĩ và Áo (nhóm 2); Na Uy của Erling Haaland và Scotland (nhóm 3); cùng 4 đội vượt qua vòng play-off vào tháng 3 năm sau, trong đó có khả năng là Italia (nhóm 4).

Lần đầu góp mặt tại World Cup, Cape Verde có thể rơi vào bảng của Bồ Đào Nha. Ba tân binh khác của World Cup 2026 gồm Curacao, Jordan và Uzbekistan cũng có thể được xếp cùng bảng với “Brazil châu Âu”.

…cho đến những màn tái ngộ duyên nợ

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha còn có khả năng tái ngộ hai đội đã loại họ ở hai kỳ World Cup gần nhất là Morocco và Uruguay. Morocco từng đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở tứ kết World Cup 2022, khiến Ronaldo phải bật khóc. Trong khi đó, Uruguay từng thắng 2-1 Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018. Cả hai đội tuyển này đều thuộc nhóm 2.

Ngoài ra, những đối thủ có thể gây khó khăn sớm cho đoàn quân của HLV Martinez còn có Colombia và Nhật Bản (nhóm 2), hay ĐKVĐ châu Phi Bờ Biển Ngà cùng với Ai Cập của Mohamed Salah và Tunisia (nhóm 3).

Ngược lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha có lẽ sẽ hài lòng nếu lá thăm đưa Iran hoặc Australia (nhóm 2), cùng Panama, Uzbekistan, Qatar hoặc Saudi Arabia (nhóm 3) vào chung bảng.

Điều chắc chắn là Bồ Đào Nha sẽ không nằm ở bảng A (Mexico), bảng B (Canada) hay bảng D (Mỹ). Về mặt di chuyển và hậu cần, HLV Martinez hẳn đang nhắm tới vào bảng C hoặc J, hai bảng duy nhất thi đấu trọn vẹn tại một quốc gia, đều trên đất Mỹ.

Theo cơ chế bốc thăm của FIFA, bốn đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA sẽ có các ưu tiên riêng. Cụ thể, đội đứng số 1 thế giới (Tây Ban Nha) và số 2 (Argentina) sẽ được phân vào hai nhánh đối lập. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho đội thứ 3 (Pháp) và thứ 4 (Anh).

Lễ bốc thăm kỳ World Cup lần thứ 23 sẽ diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington (Mỹ), bắt đầu lúc 0h ngày 6/12 (giờ Việt Nam).

Ngày hôm sau, cũng tại Washington, chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ công bố lịch thi đấu chi tiết, bao gồm sân tổ chức và thời gian thi đấu của từng trận. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 năm sau, với hình thức đồng đăng cai chưa từng có giữa ba quốc gia.