Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool "tách tốp", MU tăng mấy bậc sau đại chiến Chelsea?

🔴 MU thăng tiến, Chelsea lỡ ngôi nhì bảng

Trên sân Old Trafford, MU và Chelsea cống hiến trận đại chiến hấp dẫn ở vòng 5 Ngoại hạng Anh với 3 bàn thắng, 2 thẻ đỏ. Kết quả, "Quỷ đỏ" giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1.

MU đánh bại Chelsea

Đây là chiến thắng thứ 2 của Man United từ đầu mùa, qua đó giúp thầy trò HLV Ruben Amorim leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng (7 điểm/5 trận), bằng điểm Everton (hạng 8, 7 điểm/5 trận), Sunderland (hạng 7, 7 điểm/4 trận) nhưng kém hiệu số. Thậm chí, khoảng cách giữa họ với bại tướng Chelsea (hạng 6, 8 điểm/5 trận) cũng chỉ là 1 điểm.

Ngoại hạng Anh mới trôi qua giai đoạn đầu, khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Vì vậy, nếu duy trì thành tích tốt trong những trận đấu sắp tới, thứ hạng của MU còn cải thiện đáng kể.

Về phía Chelsea, không chỉ bị MU rút ngắn cách biệt, "The Blues" còn lỡ cơ hội chiếm ngôi nhì bảng từ tay Tottenham. Trước đó vài giờ, "Gà trống" bất ngờ bị Brighton cầm hòa 2-2, thậm chí phải nhờ tới bàn phản lưới của cầu thủ Brighton ở phút 82 mới mang về 1 điểm.

Dù vẫn xếp nhì bảng (10 điểm/5 trận), đoàn quân do HLV Thomas Frank vẫn có thể mất vị trí này nếu Arsenal, Bournemouth (hạng 5, 9 điểm/4 trận) giành chiến thắng.

🔥 Liverpool "tách tốp" sau derby

Liverpool đã trải qua trận derby Merseyside đầy khó nhọc. Dù dẫn 2-0 sau 29 phút đầu, "Lữ đoàn đỏ" lại để thủng lưới trong hiệp 2 và vất vả bảo toàn cách biệt mong manh.

Liverpool duy trì thành tích toàn thắng

Dù sao đi nữa, chiến thắng 2-1 chung cuộc vẫn giúp Liverpool bảo toàn thành tích toàn thắng sau 5 vòng (15 điểm), đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Nhà đương kim vô địch cũng là đội duy nhất chưa để mất điểm nào từ đầu mùa.

Không chỉ vậy, chiến thắng của Liverpool sẽ gây áp lực lớn cho Arsenal (hạng 3, 9 điểm/4 trận) trước thềm đại chiến Man City (hạng 10, 6 điểm/4 trận). Dù kết quả trận đấu trên sân Emirates ra sao, thầy trò HLV Arne Slot vẫn sẽ là những người mỉm cười mãn nguyện nhất.

⚔️ Crystal Palace chưa thua, nhiều đội chìm trong khủng hoảng

Không phải Arsenal hay Man City, đội bóng hiếm hoi cùng Liverpool duy trì thành tích bất bại là Crystal Palace. Đáng nói hơn, trận thắng West Ham 2-1 ở vòng 5 còn giúp nhà vô địch FA Cup leo lên vị trí thứ 4 (9 điểm/5 trận, 2 thắng và 3 hòa).

Theo chiều ngược lại, việc không thắng ở vòng đấu này khiến West Ham (hạng 18) và Wolverhampton (hạng 20, thua Leeds 1-3) chìm sâu vào khủng hoảng. Trong khi đó, Nottingham Forest bị Burnley cầm hòa 1-1, qua đó vẫn chưa thắng dưới thời tân HLV trưởng Ange Postecoglou sau 3 trận trên mọi đấu trường (2 tại Ngoại hạng Anh, 1 tại League Cup).

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại