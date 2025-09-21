Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool "tách tốp", MU tăng mấy bậc sau đại chiến Chelsea?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Udinese vs Milan 21/09/25 - Trực tiếp
Logo Udinese - UDI Udinese
0
Logo Milan - MIL Milan
2
Fulham vs Brentford 21/09/25 - Trực tiếp
Logo Fulham - FUL Fulham
2
Logo Brentford - BRE Brentford
1
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool "tách tốp", MU tăng mấy bậc sau đại chiến Chelsea?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng

Dù gặp nhiều khó khăn, Liverpool vẫn đạt được điều mình muốn là 3 điểm tuyệt đối để bảo toàn thành tích toàn thắng và ngôi đầu sau vòng 5 Ngoại hạng Anh.

   

🔴 MU thăng tiến, Chelsea lỡ ngôi nhì bảng

Trên sân Old Trafford, MU và Chelsea cống hiến trận đại chiến hấp dẫn ở vòng 5 Ngoại hạng Anh với 3 bàn thắng, 2 thẻ đỏ. Kết quả, "Quỷ đỏ" giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1.

MU đánh bại Chelsea

MU đánh bại Chelsea

Đây là chiến thắng thứ 2 của Man United từ đầu mùa, qua đó giúp thầy trò HLV Ruben Amorim leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng (7 điểm/5 trận), bằng điểm Everton (hạng 8, 7 điểm/5 trận), Sunderland (hạng 7, 7 điểm/4 trận) nhưng kém hiệu số. Thậm chí, khoảng cách giữa họ với bại tướng Chelsea (hạng 6, 8 điểm/5 trận) cũng chỉ là 1 điểm.

Ngoại hạng Anh mới trôi qua giai đoạn đầu, khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Vì vậy, nếu duy trì thành tích tốt trong những trận đấu sắp tới, thứ hạng của MU còn cải thiện đáng kể.

Về phía Chelsea, không chỉ bị MU rút ngắn cách biệt, "The Blues" còn lỡ cơ hội chiếm ngôi nhì bảng từ tay Tottenham. Trước đó vài giờ, "Gà trống" bất ngờ bị Brighton cầm hòa 2-2, thậm chí phải nhờ tới bàn phản lưới của cầu thủ Brighton ở phút 82 mới mang về 1 điểm.

Dù vẫn xếp nhì bảng (10 điểm/5 trận), đoàn quân do HLV Thomas Frank vẫn có thể mất vị trí này nếu Arsenal, Bournemouth (hạng 5, 9 điểm/4 trận) giành chiến thắng.

🔥 Liverpool "tách tốp" sau derby

Liverpool đã trải qua trận derby Merseyside đầy khó nhọc. Dù dẫn 2-0 sau 29 phút đầu, "Lữ đoàn đỏ" lại để thủng lưới trong hiệp 2 và vất vả bảo toàn cách biệt mong manh.

Liverpool duy trì thành tích toàn thắng

Liverpool duy trì thành tích toàn thắng

Dù sao đi nữa, chiến thắng 2-1 chung cuộc vẫn giúp Liverpool bảo toàn thành tích toàn thắng sau 5 vòng (15 điểm), đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Nhà đương kim vô địch cũng là đội duy nhất chưa để mất điểm nào từ đầu mùa.

Không chỉ vậy, chiến thắng của Liverpool sẽ gây áp lực lớn cho Arsenal (hạng 3, 9 điểm/4 trận) trước thềm đại chiến Man City (hạng 10, 6 điểm/4 trận). Dù kết quả trận đấu trên sân Emirates ra sao, thầy trò HLV Arne Slot vẫn sẽ là những người mỉm cười mãn nguyện nhất.

⚔️ Crystal Palace chưa thua, nhiều đội chìm trong khủng hoảng

Không phải Arsenal hay Man City, đội bóng hiếm hoi cùng Liverpool duy trì thành tích bất bại là Crystal Palace. Đáng nói hơn, trận thắng West Ham 2-1 ở vòng 5 còn giúp nhà vô địch FA Cup leo lên vị trí thứ 4 (9 điểm/5 trận, 2 thắng và 3 hòa).

Theo chiều ngược lại, việc không thắng ở vòng đấu này khiến West Ham (hạng 18) và Wolverhampton (hạng 20, thua Leeds 1-3) chìm sâu vào khủng hoảng. Trong khi đó, Nottingham Forest bị Burnley cầm hòa 1-1, qua đó vẫn chưa thắng dưới thời tân HLV trưởng Ange Postecoglou sau 3 trận trên mọi đấu trường (2 tại Ngoại hạng Anh, 1 tại League Cup).

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool "tách tốp", MU tăng mấy bậc sau đại chiến Chelsea? - 3

20/09/2025 23:29 PM (GMT+7)
