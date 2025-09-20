Trực tiếp bóng đá MU - Chelsea: "Quỷ đỏ" nỗ lực thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 20/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh) MU đang chìm trong khủng hoảng. Muốn đánh bại Chelsea, "Quỷ đỏ" sẽ phải chơi cực kỳ nỗ lực.
Premier League | 23h30, 20/9 | Old Trafford
Điểm
Lammens
Yoro
De Ligt
Shaw
Mazraoui
Casemiro
Fernandes
Dorgu
Mbeumo
Amad Diallo
Sesko
Điểm
Sanchez
James
Chalobah
Tosin
Cucurella
Fernandez
Caicedo
Neto
Palmer
Garnacho
Pedro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚽ MU khốn khó tiếp Chelsea
HLV Amorim hiện đối diện với sức ép rất dữ dội ở MU. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mãi chưa thể giúp "Quỷ đỏ" tìm lại vị thế ông lớn Ngoại hạng Anh, với thất bại gần nhất diễn ra ở sân Etihad trước Man City với tỷ số 0-3.
Hiện MU chỉ nắm trong tay 4 điểm sau 4 vòng đấu, qua đấy xếp hạng 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Điều này đánh dấu khởi đầu tệ nhất của đội bóng ở Ngoại hạng Anh sau 32 năm. Mùa giải gần nhất họ đạt thành tích tệ hại tương tự diễn ra vào mùa 1992/93 dưới thời Sir Alex Ferguson.
⚔️ Thành tích cực tệ của HLV Amorim
Trong số 17 đội bóng có mặt tại Ngoại hạng Anh kể từ khi Amorim nhậm chức cách đây 10 tháng, MU sở hữu thành tích tệ nhất với chỉ 31 điểm giành được sau 31 trận (thắng 8, hòa 7, thua 16). Điều đáng nói, "Quỷ đỏ" đã vung ra hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
🏟️ Chelsea có phong độ ấn tượng
Chelsea hiện là 1 trong số 3 đội bất bại ở Ngoại hạng Anh 2025/26, bên cạnh Liverpool và Crystal Palace. Dẫu vậy, tinh thần của "The Blues" có phần đi xuống gần đây khi họ để thua Bayern Munich. Trận cầu này chứng kiến Chelsea chơi thiếu tập trung.
Chelsea sắp hành quân tới sân của MU nhưng điều này không làm đoàn quân HLV Maresca lo ngại. Nên nhớ trong 3 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, Chelsea không thua khi thắng 2 trận và hòa 1 trận.
🔥 "Quỷ đỏ" kỳ vọng lợi thế Old Trafford
Lợi thế chơi tại Old Trafford không hề rõ ràng đối với MU. Đoàn quân HLV Amorim chỉ thắng 2 trận trong tổng số 7 trận Ngoại hạng Anh gần nhất chơi tại "Nhà hát của những giấc mơ". Nếu không tạo ra đột phá trước Chelsea, khả năng cao MU sẽ lại nhận trận thua đáng quên.
