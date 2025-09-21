Video bóng đá MU - Chelsea: Đại chiến "điên rồ", 3 bàn và 2 thẻ đỏ (Ngoại hạng Anh)

Khi trận đại chiến giữa MU và Chelsea mới trôi qua 5 phút, bước ngoặt đã bất ngờ xuất hiện. Thủ môn Robert Sanchez lao ra ngoài vòng cấm địa phạm lỗi với Mbeumo, qua đó nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Việc Chelsea phải chơi thiếu người từ quá sớm buộc HLV Enzo Maresca phải rút Cole Palmer, Pedro Neto ra sân sớm để tăng cường nhân sự hàng thủ.

Fernandes, Casemiro lập công cho MU

Về phía MU, "Quỷ đỏ" tận dụng lợi thế hơn người để dồn sức tấn công. Để rồi, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 14, thời điểm Bruno Fernndes ghi bàn mở tỷ số.

Khoảng thời gian tiếp theo, 10 cầu thủ Chelsea gồng mình chống đỡ những pha hãm thành từ MU. Dù vậy, họ chỉ có thể cầm cự tới phút 37 trước khi Casemiro nhân đôi cách biệt.

Tưởng chừng, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi với MU cho tới cuối trận thì đúng vào phút bù giờ thứ 5 hiệp 1, Casemiro nhận thẻ vàng thứ 2 (tương đương thẻ đỏ) vì pha phạm lỗi với Andrey Santos.

Bước sang hiệp 2, quân số của 2 đội bằng nhau. Vì vậy, Chelsea không ngần ngại đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng, tạo nên thế trận đôi công quyết liệt với MU. Phút 62, đội khách được phen mừng hụt vì bàn thắng của Fofana không được công nhận.

"The Blues" không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 80, các hậu vệ MU để Chalobah tự do bật cao đánh đầu tung lưới đội nhà, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Thẻ đỏ của Casemiro và Sanchez khiến trận đấu "nóng" hơn

Những phút cuối trận, 2 đội còn tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý nhưng đều không tận dụng thành công. Chung cuộc, MU giành chiến thắng đầy cảm xúc với tỷ số 2-1.

Chung cuộc: MU 2-1 Chelsea

Ghi bàn (Kiến tạo):

MU: Fernandes 14' (Dorgu), Casemiro 37' (Maguire)

Chelsea: Chalobah 80' (James)

Thẻ đỏ: Casemiro 45+5' - Sanchez 5'

Đội hình xuất phát:

MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Amad Diallo, Sesko

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro