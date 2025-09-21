Video bóng đá MU - Chelsea: Đại chiến "điên rồ", 3 bàn và 2 thẻ đỏ (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Milan 21/09/25 - Trực tiếp
Logo Udinese - UDI Udinese
0
Logo Milan - MIL Milan
1
Fulham vs Brentford 21/09/25 - Trực tiếp
Logo Fulham - FUL Fulham
2
Logo Brentford - BRE Brentford
1
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Video bóng đá MU - Chelsea: Đại chiến "điên rồ", 3 bàn và 2 thẻ đỏ (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Manchester United MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 5) Quá nhiều diễn biến điên rồ xuất hiện trong trận đại chiến giữa MU và Chelsea, tạo nên màn thư hùng giàu cảm xúc trên sân Old Trafford.

   

Khi trận đại chiến giữa MU và Chelsea mới trôi qua 5 phút, bước ngoặt đã bất ngờ xuất hiện. Thủ môn Robert Sanchez lao ra ngoài vòng cấm địa phạm lỗi với Mbeumo, qua đó nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Việc Chelsea phải chơi thiếu người từ quá sớm buộc HLV Enzo Maresca phải rút Cole Palmer, Pedro Neto ra sân sớm để tăng cường nhân sự hàng thủ.

Fernandes, Casemiro lập công cho MU

Fernandes, Casemiro lập công cho MU

Về phía MU, "Quỷ đỏ" tận dụng lợi thế hơn người để dồn sức tấn công. Để rồi, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 14, thời điểm Bruno Fernndes ghi bàn mở tỷ số.

Khoảng thời gian tiếp theo, 10 cầu thủ Chelsea gồng mình chống đỡ những pha hãm thành từ MU. Dù vậy, họ chỉ có thể cầm cự tới phút 37 trước khi Casemiro nhân đôi cách biệt.

Tưởng chừng, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi với MU cho tới cuối trận thì đúng vào phút bù giờ thứ 5 hiệp 1, Casemiro nhận thẻ vàng thứ 2 (tương đương thẻ đỏ) vì pha phạm lỗi với Andrey Santos. 

Bước sang hiệp 2, quân số của 2 đội bằng nhau. Vì vậy, Chelsea không ngần ngại đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng, tạo nên thế trận đôi công quyết liệt với MU. Phút 62, đội khách được phen mừng hụt vì bàn thắng của Fofana không được công nhận.

"The Blues" không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 80, các hậu vệ MU để Chalobah tự do bật cao đánh đầu tung lưới đội nhà, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Thẻ đỏ của Casemiro và Sanchez khiến trận đấu "nóng" hơn

Thẻ đỏ của Casemiro và Sanchez khiến trận đấu "nóng" hơn

Những phút cuối trận, 2 đội còn tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý nhưng đều không tận dụng thành công. Chung cuộc, MU giành chiến thắng đầy cảm xúc với tỷ số 2-1.

Chung cuộc: MU 2-1 Chelsea

Ghi bàn (Kiến tạo):

MU: Fernandes 14' (Dorgu), Casemiro 37' (Maguire)

Chelsea: Chalobah 80' (James)

Thẻ đỏ: Casemiro 45+5' - Sanchez 5'

Đội hình xuất phát:

MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Amad Diallo, Sesko

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro

Kết quả bóng đá Brighton - Tottenham: Thoát hiểm nhờ bàn đá phản (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Brighton - Tottenham: Thoát hiểm nhờ bàn đá phản (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 5 Ngoại hạng Anh) Brighton phong độ kém hơn nhưng đã cho Tottenham được phen mướt mồ hôi trên sân nhà.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2025 00:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN