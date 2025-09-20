Liverpool thăng hoa, Gravenberch sẽ có một mùa giải tầm cỡ Quả bóng Vàng như Rodri?

Người tiên phong Rodri

1 năm trước, cuộc tranh luận về Quả bóng Vàng 2024 đang khá nóng khi mỗi bên đưa ra những lập luận khác nhau về Vinicius và Rodri. Thế mạnh của Vinicius, tất nhiên, là anh đá ở vị trí tấn công, do đó anh có con số cụ thể (bàn thắng & kiến tạo) để cho các cử tri lấy ra so sánh với các ứng viên khác.

Nhưng chính điều đó khiến Vinicius thua cuộc: Anh ta không phải tiền đạo trái có bàn thắng & kiến tạo nhiều nhất châu Âu (Mbappe), thậm chí còn không phải cầu thủ tấn công có thông số tốt nhất của Real Madrid (Bellingham). Vinicius chỉ có thể được đánh giá cao nhất về sự tỏa sáng trong các trận đấu lớn, và có được chiếc cúp lớn nhất ở cấp độ CLB (Cúp C1).

Rodri không những là tiền vệ phòng ngự số 1 thế giới, ngôi sao người TBN còn có một điều chưa từng ai có thể đọ được với anh: Rodri là tiền vệ phòng ngự có chỉ số tấn công tốt nhất trên toàn châu Âu. Phải vậy, Rodri không chỉ đánh chặn, anh còn là người khởi xướng và thậm chí là người kết thúc nhiều đợt tấn công của Man City lẫn ĐT Tây Ban Nha. Thông số tấn công của Rodri thậm chí đặt anh trong top 15 tiền vệ tấn công của châu Âu.

Gravenberch nối tiếp xu hướng

Rodri đã trở thành một "tiêu chuẩn vàng" cho vị trí tiền vệ mỏ neo của bóng đá ngày nay: To khỏe, nhanh nhẹn, đánh chặn tốt, có kỹ thuật xử lý bóng để qua người lẫn chuyền bóng, và thậm chí biết dứt điểm. Không ngoa khi nói rằng đội bóng nào sở hữu một cầu thủ như thế, đội bóng đó tự khắc trở thành một ứng viên tranh các danh hiệu.

Rodri và Gravenberch đối đầu nhau năm 2023. Sau 2 năm Gravenberch đã có một sự bứt phá về mặt đẳng cấp

Từ đó mà chúng ta có thể thấy vì sao Liverpool của hiện tại đã trở thành một đội bóng đẳng cấp cao từ lúc Ryan Gravenberch được đưa vào vị trí sở trường dưới thời Arne Slot. Mùa trước hệ thống đội hình của Liverpool bỗng trở nên trơn tru từ giây phút Gravenberch được đá ở 1 trong 2 vị trí tiền vệ trụ trong đội hình 4-2-3-1, anh vừa đảm nhiệm tốt khâu càn quét tuyến giữa vừa kéo bóng lên và có những pha thoát người mượt không khác gì Sergio Busquets.

Mùa trước Gravenberch đã có 4 kiến tạo tại Premier League nhưng không ghi bàn. Giờ anh đã đạt tới một nửa số kiến tạo đó chỉ sau 5 vòng đấu, trong khi ngôi sao người Hà Lan đã ghi 2 bàn. Cả hai cú sút đều miễn chê: Một cú đá giấu chân đi xuyên qua khe chân cầu thủ Newcastle khiến thủ môn Nick Pope không kịp trở tay, và một cú vô-lê một chạm bay vượt tầm với của Jordan Pickford.

Mùa này có thể thấy Gravenberch đang ngày càng gánh thêm trách nhiệm trên mặt trận tấn công của Liverpool. Trong bối cảnh Florian Wirtz đang làm quen với môi trường mới và Szoboszlai hay được điều động ở ngoài hàng tiền vệ khi đội có tổn thất nhân sự, Gravenberch trở thành cầu thủ sáng tạo tốt nhất của đội bởi anh vừa chuyền tốt lại vừa có kỹ năng qua người không kém gì Wirtz.

Gravenberch đang có cùng số bàn thắng & kiến tạo ở cùng thời điểm mùa 2023/24 của Rodri, mùa giải Rodri đoạt QBV

Có lẽ đây sẽ là một mùa bóng mà Gravenberch cũng đạt tới tầm cỡ như Rodri mùa 2023/24? Cũng thời gian này ở mùa 2023/24, Rodri đã có 2 bàn & 2 kiến tạo ở mọi giải đấu, nên không chừng Gravenberch cũng sẽ có một mùa giải tầm cỡ Quả bóng Vàng như kiểu Rodri, dù tất nhiên mùa bóng vẫn còn dài.

Với một cầu thủ đã chật vật đi tìm chỗ đứng ở Bayern, và không thể hiện được gì đáng kể trong mùa cuối của Jurgen Klopp tại Anfield, sự chuyển mình của Gravenberch đang rất đáng ngạc nhiên. Trong một đội hình Liverpool giàu lực lượng tấn công ở mọi vị trí, Gravenberch lại đang tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn bất cứ tiền đạo nào.