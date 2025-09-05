Tuyển Việt Nam thua đậm Nam Định là bình thường

Đây là trận giao hữu đầu tiên của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9-2025, mang ý nghĩa rà soát, đánh giá lực lượng trước khi bước vào loạt trận then chốt tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 10.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh lựa chọn cách tiếp cận cuộc chơi mang tính thử nghiệm tối đa. Thay vì tung ra đội hình mạnh nhất, ban huấn luyện chia lực lượng làm hai nhóm, mỗi nhóm thi đấu một hiệp, nhằm quan sát toàn diện phong độ của từng cá nhân, khả năng kết hợp cũng như sự thích nghi với ý đồ chiến thuật mới. Đây là bài kiểm tra về chuyên môn, và cũng là dịp để các cầu thủ trẻ, tân binh tìm cơ hội khẳng định bản thân ở cấp độ cao nhất.

Phía bên kia sân, Nam Định mang đi một đội hình cực mạnh. Nhà vô địch V-League đang chuẩn bị cho sân chơi châu lục, AFC Champions League Two 2025-2026, bằng cách rèn giũa lối chơi với 11 ngoại binh chất lượng. Sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực lẫn sự ăn ý, đại diện thành Nam nhanh chóng chiếm thế chủ động, dồn ép hàng phòng ngự tuyển Việt Nam và tạo ra liên tiếp những pha bóng nguy hiểm. Một trong số đó được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số ở hiệp một.

Các ngoại binh Nam Định có sức khỏe tốt hơn đồng nghiệp tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Dù bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực. Các cầu thủ ở đội hình một vẫn tổ chức được nhiều pha phối hợp mạch lạc, tìm thấy khoảng trống ở hai biên và có vài tình huống dứt điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, sự chênh lệch về sức mạnh cơ bắp và độ ăn ý khiến các pha lên bóng chưa đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước vào hiệp hai, quyền HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục kế hoạch thử nghiệm khi thay toàn bộ đội hình, trao cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ như Hoàng Phúc, Gia Kiệt, Gia Hưng, Du Học… Đây đều là những gương mặt mới, tiềm năng, nhưng còn ít kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ quốc tế. Trong khi đó, Nam Định vẫn duy trì bộ khung ngoại binh dày dạn, chỉ thay đổi nhân sự ở nửa sau hiệp đấu nhằm đảm bảo khối lượng vận động.

Kinh nghiệm và sức mạnh tiếp tục lên tiếng. Chỉ trong vòng hơn 30 phút, Nam Định ghi thêm ba bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh Mahmoud Eid (1 bàn) và Kelly Hublin (cú đúp). Tỉ số 4-0 khép lại trận đấu tập nhưng không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Đơn giản bởi sự khác biệt về chất lượng đội hình, sự ổn định trong lối chơi và tính ăn ý giữa các cầu thủ đã quyết định cục diện.

Các tuyển thủ Việt Nam tập huấn cho cái đích xa hơn vào tháng 10 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Quan trọng hơn, kết quả này không phản ánh sức mạnh thật sự của tuyển Việt Nam. Đây là một bài kiểm tra được tính toán trước, nơi ban huấn luyện ưu tiên đánh giá nhân sự hơn là thành tích. Chính trong những trận như thế này, các HLV có cơ hội quan sát thái độ thi đấu, tinh thần chiến đấu, khả năng thích ứng của từng cầu thủ trong môi trường áp lực cao và đối đầu với lực lượng ngoại binh chất lượng hàng đầu V-League.

Với Nam Định, đây là bước chạy đà quý giá cho chiến dịch AFC Champions League Two, giúp họ tiếp tục duy trì cảm giác thi đấu, rèn sự gắn kết và điều chỉnh chiến thuật. Với tuyển Việt Nam, mỗi phút trên sân là một phần của hành trình chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn: vượt qua vòng loại cuối cùng để giành vé đến Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, ngày 7-9, đội tuyển Việt Nam có thêm một trận giao hữu chất lượng khác gặp CLB Công an Hà Nội, đương kim vô địch Cúp quốc gia 2024-2025 và cũng là đại diện góp mặt tại AFC Champions League Two. Đây là một phép thử tiếp theo, hứa hẹn đem đến nhiều câu trả lời quan trọng cho ban huấn luyện trước khi chốt danh sách chính thức cho đợt tập trung tháng 10. Và sau trận thua Nam Định 0-4, tuyển Việt Nam đã thu về những dữ liệu quý giá nhất cho hành trình dài phía trước, nơi mục tiêu lớn nhất là chiếc vé tham dự Asian Cup với phong độ và đội hình mạnh mẽ nhất.