ĐT Việt Nam đại thắng CLB Công an Hà Nội, Tiến Linh & Tuấn Hải tỏa sáng

🔥 Đội hình xuất phát: Xuân Mạnh thay Tiến Anh

Chiều 7/9, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu tập với CLB Công An Hà Nội trên sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF lúc 17h. Đây là trận đá tập thứ hai của thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh trong đợt FIFA Days tháng 9/2025, sau thất bại 0-4 trước Thép Xanh Nam Định hôm 4/9.

Hoàng Đức và đồng đội có trận đấu tập thứ hai trong tháng 9/2025.

So với trận gặp CLB Thép Xanh Nam Định, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chỉ thực hiện một điều chỉnh khi Phạm Xuân Mạnh được xếp đá hậu vệ phải thay cho Trương Tiến Anh. Còn lại, đội hình ĐT Việt Nam đấu Công an Hà Nội vẫn giữ nguyên bộ khung quen thuộc dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong khi CLB Công an Hà Nội bất ngờ đưa ra đội hình gồm toàn nội binh trong hiệp đấu đầu tiên. HLV Mano Polking quyết định không sử dụng cầu thủ ngoại nào để đấu ĐT Việt Nam. Dù vậy, đội hình CLB Công an Hà Nội vẫn gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Thành Long, Việt Anh, Nguyễn Filip,…

⚽ Quyết tâm khẳng định mình

Việc đưa ra sân nhiều trụ cột cho thấy ĐT Việt Nam đặt quyết tâm cao trong việc lấy lại sự tự tin sau trận thua đậm trước Thép Xanh Nam Định. Đối đầu với một Công an Hà Nội giàu tham vọng và có lực lượng mạnh, đây được coi là bài kiểm tra quan trọng để ĐT Việt Nam rà soát đội hình, đồng thời đánh giá phong độ của các cầu thủ.

Trước đội hình không có ngoại binh của CLB Công an Hà Nội, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không hề tỏ ra lép vé như khi so tài với dàn sao triệu đô của Thép Xanh Nam Định trước đó. Mặt khác, ĐT Việt Nam còn sớm tìm được bàn mở tỉ số từ khá sớm sau pha lập công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Tiến Linh tỏa sáng với bàn mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Tiếp đến, tiền đạo Phạm Tuấn Hải ghi bàn nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam. Đến cuối hiệp một, CLB Công an Hà Nội có được bàn gỡ 1-2 nhờ công của Đức Nam sau sai lầm của thủ môn Quan Văn Chuẩn bên phía ĐT Việt Nam. Hiệp một trận đấu khép lại với lợi thế dẫn bàn 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục có thêm những bàn thắng nữa nhờ công của Triệu Việt Hưng và Nguyễn Văn Vĩ. Trong khi bên phía CLB Công an Hà Nội cũng có được các bàn gỡ sau hai lập pha lập công của Lê Văn Đô ở những phút cuối trận.

Tỉ số chung cuộc: ĐT Việt Nam 4-3 CLB Công an Hà Nội

Ghi bàn: Tiến Linh, Tuấn Hải, Việt Hưng, Văn Vĩ (ĐT Việt Nam) - Đức Nam, Văn Đô (2 bàn) (CAHN)

Đội hình xuất phát

ĐT Việt Nam: Nguyễn Văn Việt (GK), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Phan Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh.

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip (GK), Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Lê Văn Đô, Hoàng Văn Toản, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Đức, Phan Văn Đức, Trần Đức Nam.