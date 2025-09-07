ĐT Việt Nam đại thắng CLB Công an Hà Nội, Tiến Linh & Tuấn Hải tỏa sáng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

ĐT Việt Nam đại thắng CLB Công an Hà Nội, Tiến Linh & Tuấn Hải tỏa sáng

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam CLB Công an Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Các tuyển thủ quốc gia Việt Nam vừa có trận đấu tập thứ hai trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9/2025 khi so tài với CLB Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia chiều ngày 7/9.

🔥 Đội hình xuất phát: Xuân Mạnh thay Tiến Anh

Chiều 7/9, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu tập với CLB Công An Hà Nội trên sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF lúc 17h. Đây là trận đá tập thứ hai của thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh trong đợt FIFA Days tháng 9/2025, sau thất bại 0-4 trước Thép Xanh Nam Định hôm 4/9.

Hoàng Đức và đồng đội có trận đấu tập thứ hai trong tháng 9/2025.

Hoàng Đức và đồng đội có trận đấu tập thứ hai trong tháng 9/2025.

So với trận gặp CLB Thép Xanh Nam Định, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chỉ thực hiện một điều chỉnh khi Phạm Xuân Mạnh được xếp đá hậu vệ phải thay cho Trương Tiến Anh. Còn lại, đội hình ĐT Việt Nam đấu Công an Hà Nội vẫn giữ nguyên bộ khung quen thuộc dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong khi CLB Công an Hà Nội bất ngờ đưa ra đội hình gồm toàn nội binh trong hiệp đấu đầu tiên. HLV Mano Polking quyết định không sử dụng cầu thủ ngoại nào để đấu ĐT Việt Nam. Dù vậy, đội hình CLB Công an Hà Nội vẫn gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Thành Long, Việt Anh, Nguyễn Filip,…

⚽ Quyết tâm khẳng định mình

Việc đưa ra sân nhiều trụ cột cho thấy ĐT Việt Nam đặt quyết tâm cao trong việc lấy lại sự tự tin sau trận thua đậm trước Thép Xanh Nam Định. Đối đầu với một Công an Hà Nội giàu tham vọng và có lực lượng mạnh, đây được coi là bài kiểm tra quan trọng để ĐT Việt Nam rà soát đội hình, đồng thời đánh giá phong độ của các cầu thủ.

Trước đội hình không có ngoại binh của CLB Công an Hà Nội, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không hề tỏ ra lép vé như khi so tài với dàn sao triệu đô của Thép Xanh Nam Định trước đó. Mặt khác, ĐT Việt Nam còn sớm tìm được bàn mở tỉ số từ khá sớm sau pha lập công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Tiến Linh tỏa sáng với bàn mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Tiến Linh tỏa sáng với bàn mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Tiếp đến, tiền đạo Phạm Tuấn Hải ghi bàn nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam. Đến cuối hiệp một, CLB Công an Hà Nội có được bàn gỡ 1-2 nhờ công của Đức Nam sau sai lầm của thủ môn Quan Văn Chuẩn bên phía ĐT Việt Nam. Hiệp một trận đấu khép lại với lợi thế dẫn bàn 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục có thêm những bàn thắng nữa nhờ công của Triệu Việt Hưng và Nguyễn Văn Vĩ. Trong khi bên phía CLB Công an Hà Nội cũng có được các bàn gỡ sau hai lập pha lập công của  Lê Văn Đô ở những phút cuối trận.

Tỉ số chung cuộc: ĐT Việt Nam 4-3 CLB Công an Hà Nội

Ghi bàn: Tiến Linh, Tuấn Hải, Việt Hưng, Văn Vĩ (ĐT Việt Nam) - Đức Nam, Văn Đô (2 bàn) (CAHN)

Đội hình xuất phát

ĐT Việt Nam: Nguyễn Văn Việt (GK), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Phan Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh.

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip (GK), Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Lê Văn Đô, Hoàng Văn Toản, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Đức, Phan Văn Đức, Trần Đức Nam.

Thầy Kim tâm tư vì ĐT Việt Nam thua đậm CLB Nam Định, quyết cùng đội U23 thắng Singapore
Thầy Kim tâm tư vì ĐT Việt Nam thua đậm CLB Nam Định, quyết cùng đội U23 thắng Singapore

HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ liên quan đến thất bại 0-4 của ĐT Việt Nam trước CLB Thép Xanh Nam Định ở trận đấu tập diễn ra chiều ngày 4/9 tại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đoàn Ca ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/09/2025 19:12 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN