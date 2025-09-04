Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

ĐT Việt Nam so tài dàn sao triệu đô của CLB Nam Định, kết quả ra sao?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam CLB Nam Định
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh vừa có cuộc so tài với nhà đương kim vô địch V-League ở trận đấu tập tại Hà Nội chiều ngày 4/9.

🔥 ĐT Việt Nam thử nghiệm đội hình, Tuấn Tài đá trung vệ

Trong đợt tập trung tháng 9/2025, ĐT Việt Nam không có trận giao hữu quốc tế nào mà chỉ thi đấu tập với các CLB V-League. Ở cuộc chạm trán chiều 4/9, thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã đối đầu với Thép Xanh Nam Định trong trận đấu kín tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Hậu vệ Kevin Phạm Ba của Thép Xanh Nam Định đối đầu Jason Quang Vinh của ĐT Việt Nam.

Hậu vệ Kevin Phạm Ba của Thép Xanh Nam Định đối đầu Jason Quang Vinh của ĐT Việt Nam.

Do HLV trưởng Kim Sang Sik bận dẫn dắt U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026, “ghế nóng” ĐTQG tạm thời được trao cho ông Đinh Hồng Vinh. Ở trận đấu tập với Nam Định, chiến lược gia này bố trí Phan Tuấn Tài chơi trung vệ, đá cặp cùng Thành Chung và Duy Mạnh.

Bên phía đối diện, Thép Xanh Nam Định tung ra sân đội hình cực mạnh với đủ 11 cầu thủ ngoại binh, hứa hẹn tạo nên thử thách khó khăn cho các tuyển thủ Việt Nam. Theo thông tin từ VFF, cả hai trận đấu tập trong đợt tập trung này của ĐT Việt Nam (gặp Thép Xanh Nam Định ngày 4/9 và Công an Hà Nội ngày 7/9) đều diễn ra dưới hình thức đá kín.

Giới truyền thông chỉ được tác nghiệp khi cầu thủ khởi động và 5 phút đầu tiên. Do vậy, người hâm mộ sẽ không thể theo dõi trực tiếp trên truyền hình hay nền tảng trực tuyến khác.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam.

⚡ Khởi đầu căng thẳng, Thép Xanh Nam Định vượt lên dẫn trước

Trận đấu bắt đầu lúc 17h10 ngày 4/9. Chỉ trong ít phút đầu tiên, trận đấu tập đã chứng kiến những tình huống va chạm quyết liệt. Tiền đạo Tuấn Hải có pha tranh chấp mạnh với Kevin Phạm Ba, khiến cầu thủ Việt kiều Pháp nằm sân đau đớn.

Sau đó, tiền vệ Romulo của nhà đương kim vô địch V-League đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng mở tỉ số sau tình huống phối hợp với ngôi sao triệu đô Percy Tau. Hiệp một trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về phía thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

🔄  ĐT Việt Nam thay hết đội hình ở hiệp hai

Bước sang hiệp hai trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục đưa ra những thử nghiệm với đội hình ĐT Việt Nam. Trợ lý đắc lực của HLV Kim Sang Sik quyết định thay toàn bộ đội hình đã thi đấu trong hiệp một bằng những gương mặt mới.

Trong khi bên phía Thép Xanh Nam Định cũng thay một số ngoại binh bằng các cầu thủ nội như Trần Văn Kiên, Trần Văn Đạt và Tô Văn Vũ, Văn Công, A Mít, Ngọc Sơn vào sân. Dù vậy, nhà đương kim vô địch V-League vẫn chiếm thế chủ động và ghi thêm các bàn thắng nữa nhờ công của Mahmoud Eid, Kyle Hudlin.

Đến những phút cuối trận, cầu thủ cao 2m06 của Thép Xanh Nam Định ghi thêm một bàn thắng nữa sau pha kiến tạo của Đình Sơn. Chung cuộc, ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước CLB Thép Xanh Nam Định ở trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9/2025.

* Một số hình ảnh trận đấu tập giữa ĐT Việt Nam và CLB Thép Xanh Nam Định:

ĐT Việt Nam so tài dàn sao triệu đô của CLB Nam Định, kết quả ra sao? - 3

ĐT Việt Nam so tài dàn sao triệu đô của CLB Nam Định, kết quả ra sao? - 4

ĐT Việt Nam so tài dàn sao triệu đô của CLB Nam Định, kết quả ra sao? - 5

ĐT Việt Nam so tài dàn sao triệu đô của CLB Nam Định, kết quả ra sao? - 6

ĐT Việt Nam so tài dàn sao triệu đô của CLB Nam Định, kết quả ra sao? - 7ĐT Việt Nam so tài dàn sao triệu đô của CLB Nam Định, kết quả ra sao? - 8

ĐT Việt Nam so tài dàn sao triệu đô của CLB Nam Định, kết quả ra sao? - 9

8

-04/09/2025 19:14 PM (GMT+7)
