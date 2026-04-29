“Bẫy pressing kép” của Arsenal: Chìa khóa khai thác tử huyệt Atletico Madrid

Arsenal đang đứng trước cơ hội viết nên lịch sử khi tiến gần hơn tới trận chung kết Champions League đầu tiên sau gần hai thập kỷ. Trước cuộc chạm trán Atletico Madrid ở bán kết lượt đi (2h ngày 30/4, giờ Hà Nội), đoàn quân của Mikel Arteta có đủ cơ sở để tự tin.

  

Saka trở lại, hành lang phải sống dậy

Sự trở lại của Bukayo Saka không chỉ mang ý nghĩa về nhân sự, mà còn giúp Arsenal tái lập cấu trúc tấn công hiệu quả nhất của họ bên hành lang phải. Bộ ba Ben White, Saka và Martin Odegaard đã tạo nên tam giác phối hợp quen thuộc, thứ từng là vũ khí lợi hại của "Pháo thủ" trước khi bị gián đoạn bởi chấn thương và những thử nghiệm chiến thuật.

Tam giác Odegaard - White - Saka đem lại sự hiệu quả trong các đợt tấn công của Arsenal

Đây được xem là chìa khóa quan trọng trong cuộc đối đầu với Atletico. Đội bóng của Diego Simeone hiện không còn là tập thể chỉ biết co cụm phòng ngự. Tuy nhiên, hệ thống của họ lại bộc lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt ở cánh trái hàng thủ.

Atletico thường vận hành với sơ đồ rất hẹp, trong đó Giuliano Simeone gần như một mình quán xuyến toàn bộ hành lang phải. Điều này khiến cánh trái của họ dễ bị khai thác khi hậu vệ biên thường dâng cao để áp sát cầu thủ chạy cánh đối phương. Khoảng trống giữa hậu vệ trái và trung vệ lệch trái vì thế lộ ra rõ rệt.

Arsenal hoàn toàn có thể tận dụng điểm yếu này bằng cách kéo giãn vị trí hậu vệ biên đối thủ, trước khi tung ra những pha xâm nhập từ tuyến hai của Odegaard hoặc Viktor Gyokeres.

“Pressing kép” – chiếc bẫy dành cho Atletico

Không chỉ nguy hiểm khi cầm bóng, Arsenal còn sở hữu phương án pressing đủ sức bóp nghẹt hệ thống triển khai của Atletico.

Trước Newcastle, Declan Rice và Martin Zubimendi tạo thành cặp tiền vệ trụ vững chắc. Cấu trúc này cho phép bốn cầu thủ tấn công phía trên tổ chức pressing tầm cao theo kiểu “double press” – hai cầu thủ bó vào trung lộ, phối hợp cùng trung phong để khóa chặt hướng chuyền.

Arsenal có thể tạo ra các lớp pressing dày đặc, khiến đối thủ gặp khó trong khâu triển khai bóng

Đây là cách Barcelona từng khiến Atletico gặp vô vàn khó khăn. Khi bị dồn bóng vào trung tuyến, nơi họ thường chỉ bố trí hai tiền vệ, Atletico rất dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Một khi Arsenal đoạt lại bóng ở khu vực này, đội bóng Tây Ban Nha sẽ bị đặt vào thế chuyển đổi phòng ngự 5-2-3 đầy mong manh.

Nếu Atletico buộc phải chơi bóng dài, Arsenal càng có lợi. Antoine Griezmann hay Ademola Lookman đều không phải mẫu tiền đạo mạnh trong các pha tranh chấp trên không. Đó là cơ hội để William Saliba và Gabriel Magalhaes hoàn toàn làm chủ khu vực trước khung thành.

Eberechi Eze: quân bài bí mật của Arteta

Sau quãng thời gian đầu hòa nhập tương đối chậm, Eberechi Eze đang dần chứng minh giá trị trong hệ thống của Arsenal.

Khả năng bó vào trung lộ từ cánh trái của tuyển thủ Anh giúp Eze trở thành mắt xích hoàn hảo để kết nối với Odegaard ở khu vực giữa các tuyến. Đây chính là vùng không gian mà Atletico thường để lộ nhiều sơ hở nhất, ngay phía trước hàng thủ năm người.

Eze ngày càng hoàn thiện bản thân trong đội hình Arsenal

Dù không chạm bóng quá nhiều trước Newcastle, vai trò chiến thuật của Eze lại vô cùng quan trọng. Anh được yêu cầu hoạt động trong “khoảng trống số 10”, sẵn sàng trở thành điểm nhận bóng đầu tiên sau khi Arsenal giành lại quyền kiểm soát.

Trong hệ thống pressing 4-2-4, nếu Rice đoạt được bóng hai, Eze sẽ là phương án chuyền bóng tối ưu để mở ra đợt phản công. Với kỹ năng xoay xở và xử lý trong không gian hẹp, anh có thể trở thành nhân tố tạo khác biệt trước hàng thủ Atletico.

Eze được trao khoảng không gian cực kỳ quan trọng để hoạt động

Vũ khí cố định luôn là đòn đánh chí mạng

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Arsenal mùa này có thể lại trở thành nỗi ám ảnh của Atletico: các tình huống cố định.

Đội bóng Tây Ban Nha đang bộc lộ sự mong manh rõ rệt trong khâu phòng ngự "bóng chết". Năm trong bảy bàn thua gần nhất của họ xuất phát từ các tình huống cố định hoặc những quả tạt.

Hệ thống phòng ngự của Atletico thường dâng cao đến khu vực chấm phạt đền nhằm tạo không gian cho thủ môn hoạt động. Tuy nhiên, điều đó vô tình để lộ khoảng trống lớn ở cột xa, trong khi đây lại là khu vực mà Gabriel đặc biệt ưa thích.

Với những chuyên gia không chiến như Saliba, Gabriel hay Gyokeres, Arsenal luôn rất đáng sợ trong các tình huống cố định

Dù là những quả phạt góc xoáy vào hay xoáy ra, Atletico đều sẽ phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ những chuyên gia không chiến như Gabriel, Saliba và Gyokeres. Các trung vệ như Clement Lenglet hay Robin Le Normand chắc chắn sẽ có một đêm làm việc đầy vất vả.

Nếu Arsenal tận dụng tốt các tình huống "bóng chết", đây hoàn toàn có thể là yếu tố định đoạt cục diện trận bán kết lượt đi ở Metropolitano.

HLV Pep Guardiola đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về khả năng tiếp tục dẫn dắt Manchester City ở mùa giải tới, khi chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra...

