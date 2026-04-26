Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Atletico Madrid mất trụ cột trước bán kết Cúp C1, Arsenal chờ hưởng lợi

Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal Atletico Madrid

Atletico Madrid vừa đón thêm tin không vui về lực lượng trước thềm cuộc chạm trán Arsenal ở bán kết Champions League (2h ngày 30/4, giờ Hà Nội). Theo đó, tiền vệ Pablo Barrios dính chấn thương trong chiến thắng 3-2 trước Athletic Bilbao, trong khi Ademola Lookman cũng chưa chắc kịp bình phục.

Barrios chấn thương, nguy cơ lỡ hẹn với Arsenal

Trong màn tiếp đón Athletic Bilbao, tiền vệ Pablo Barrios được HLV Diego Simeone điền tên vào đội hình xuất phát sau hàng loạt thay đổi so với trận thua Elche. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ này không thể thi đấu trọn vẹn.

Barrios dính chấn thương

Barrios dính chấn thương

Barrios phải rời sân ở phút 59 sau khi tập tễnh vì đau cơ và được thay bằng Johnny Cardoso. Ngay sau trận đấu, Atletico xác nhận cầu thủ người Tây Ban Nha gặp vấn đề ở đùi trái và sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu trong thời gian tới.

Với diễn biến hiện tại, khả năng Barrios góp mặt ở cả hai lượt trận bán kết Champions League với Arsenal đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Simeone lo thêm cho Lookman

Không chỉ Barrios, Atletico còn đứng trước nỗi lo khác mang tên Ademola Lookman. Tiền đạo người Nigeria vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương gặp phải ở trận chung kết Cúp Nhà vua, nơi Atletico thất bại trước Real Sociedad.

Việc Lookman bỏ lỡ trận gặp Athletic Bilbao cho thấy tình trạng của anh vẫn chưa đạt yêu cầu. Nếu không kịp hồi phục, Simeone sẽ mất thêm một phương án tấn công quan trọng trong cuộc đối đầu với Arsenal.

Thiếu Barrios sẽ là nỗi lo lớn với Atletico

Thiếu Barrios sẽ là nỗi lo lớn với Atletico

Sorloth trở lại đúng lúc

Giữa những nỗi lo về lực lượng, Atletico vẫn đón nhận tín hiệu tích cực từ Alexander Sorloth. Tiền đạo người Na Uy đánh dấu ngày trở lại bằng cú đúp vào lưới Athletic Bilbao, nâng thành tích mùa này lên 19 bàn sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Marcos Llorente, Koke và Antoine Griezmann cũng đều ghi dấu ấn trước khi được rút ra nghỉ trong hiệp hai. Trong khi đó, Julian Alvarez được cho nghỉ hoàn toàn để giữ sức cho trận đại chiến với Arsenal.

Chiến thắng trước Athletic Bilbao không chỉ giúp Atletico lấy lại tinh thần sau thất bại trên sân của Elche, mà còn tạo bước chạy đà lý tưởng trước thử thách cực đại mang tên Arsenal.

Video bóng đá Atletico - Bilbao: 5 bàn mãn nhãn, "chiến thư" gửi Arsenal (La Liga)
Video bóng đá Atletico - Bilbao: 5 bàn mãn nhãn, "chiến thư" gửi Arsenal (La Liga)

(Vòng 32) Atletico tạo nên "đại tiệc" bàn thắng mãn nhãn trên sân nhà khi chạm trán Bilbao.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

-26/04/2026 11:50 AM (GMT+7)
