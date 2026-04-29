Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Dự đoán tỷ số Atletico - Arsenal: Bại binh phục hận, "Cáo già" đấu sức trẻ (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Atletico Madrid Arsenal

(2h, 30/4, bán kết lượt đi) Atletico Madrid lỳ lợm, quái chiêu hay Arsenal đầy kỷ luật sẽ gìành chiến thắng trong trận đại chiến trên đất Tây Ban Nha?

  

* Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Bản lĩnh "Cáo già" và sức trẻ "Pháo thủ"

Arsenal bước vào trận bán kết Champions League với tư thế của ứng cử viên vô địch nặng ký cùng những thống kê đáng kinh ngạc: bất bại 12 trận (10 thắng, 2 hòa), ghi 27 bàn và chỉ để lọt lưới 5 lần. Tại Ngoại hạng Anh, chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle vừa qua không chỉ giúp "Pháo thủ" đòi lại ngôi đầu bảng, mà còn cho thấy thầy trò Mikel Arteta đủ bản lĩnh để chịu đựng sức ép đè nặng, sau chuỗi trận bết bát gần đây.

Atletico khao khát phục hận Arsenal sau thảm bại 0-4 ở vòng bảng

Tuy nhiên, Atletico Madrid tại đấu trường knock-out chưa bao giờ là thử thách dễ dàng. Đáng chú ý, thay vì duy trì lối chơi "xe buýt hai tầng" cực đoan như trước, đoàn quân do HLV Diego Simeone dẫn dắt hiện tại biến ảo hơn nhiều nhờ sự cơ động của Julian Alvarez hay phong độ "hồi xuân" Antoine Griezmann.

Thống kê không biết nói dối: Atletico sở hữu hàng công mạnh thứ 3 giải đấu (34 bàn), chỉ kém PSG (43 bàn) và Bayern Munich (42 bàn). Họ cũng tạo nên những  "đại tiệc" bàn thắng xuyên suốt vòng knock-out khi vượt qua Club Brugge với tổng tỷ số 7-4 (vòng play-off) hay Tottenham với tổng tỷ số 7-5 (vòng 1/8), đồng thời loại ứng viên vô địch Barcelona từ tứ kết (3-2).

"Chìa khóa" chiến thắng ở tuyến giữa?

Chìa khóa của trận đấu sẽ nằm ở tuyến giữa. Arsenal nhiều khả năng đón chào sự trở lại của Martin Zubimendi – người được kỳ vọng sẽ cùng Declan Rice và đội trưởng Martin Odegaard bẻ gãy các đợt phản công của đối thủ.

Phía đối diện, lão tướng Koke vẫn là "nguồn sống" của Atletico, dù vậy sự thiếu vắng Pablo Barrios (chấn thương) là tổn thất lớn, buộc HLV Simeone phải đặt niềm tin vào Johnny Cardoso hoặc cầu thủ đa năng Marcos Llorente.

Tháng 10 năm ngoái, Arsenal từng vùi dập Atletico 4-0 ở giai đoạn vòng bảng tại Emirates. Tái đấu trên Metropolitano, nơi Atletico đã thắng 3/4 trận sân nhà mùa này và ghi tới 11 bàn, kịch bản chắc chắn sẽ rất khác.

Mikel Arteta hiểu rằng ghi được bàn thắng trên sân khách là ưu thế cực lớn trước khi trở về Emirates, nhưng ông cũng thừa hiểu sự "cáo giá" của Simeone. Atletico sẽ nhường quyền kiểm soát bóng cho Arsenal và chờ đợi sai lầm từ những đường chuyền hỏng để tung đòn trừng phạt với tốc độ của Alvarez.

Dự đoán tỷ số: Atletico 1-1 Arsenal

Đội hình dự kiến:

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone; Koke, Cardoso, Gonzalez; Griezmann, Julian Alvarez.

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Thông tin lực lượng:

Atletico: Vắng Gimenez, Barrios (chấn thương), Lookman bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Arsenal: Vắng Timber, Merino (chấn thương), Havertz bỏ ngỏ khả năng ra sân.
“Bẫy pressing kép” của Arsenal: Chìa khóa khai thác tử huyệt Atletico Madrid
Arsenal đang đứng trước cơ hội viết nên lịch sử khi tiến gần hơn tới trận chung kết Champions League đầu tiên sau gần hai thập kỷ. Trước cuộc chạm...

-29/04/2026 03:15 AM (GMT+7)
