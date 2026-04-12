Bẫy “pressing giả” có thể định đoạt đại chiến Chelsea - Man City

Chelsea sẽ tiếp đón Man City tại thánh địa Stamford Bridge vào lúc 22 giờ 30 phút tối 12-4 (giờ Hà Nội) trong khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Trước giờ bóng lăn, Man City thậm chí có nguy cơ bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 12 điểm. Bởi vậy, chỉ một cú sẩy chân cũng có thể khiến đội bóng nửa xanh thành Manchester tạm biệt với cuộc đua vô địch.

Dù chịu sức ép lớn nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn bước vào trận đấu với tâm thế tự tin khi vừa đoạt Cup liên đoàn Anh, trước khi tục đè bẹp Liverpool 4-0 để vào bán kết Cup FA.

Man City buộc phải thắng Chelsea nếu muốn tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Chelsea cũng quyết tâm hạ bệ Man City vì cuộc chiến cho tấm vé tham dự Champions League màu sau.

Chelsea cũng có lý do bung sức khi đang cần điểm số để bám đuổi vị trí top 5, nên cuộc đối đầu này hứa hẹn nóng cả về thế trận lẫn nhịp độ thi đấu.

Theo phân tích của SunSport, điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở cách Man City sử dụng lối chơi "pressing giả".

Đây là phương án nhằm kéo đối thủ rời khỏi vị trí phòng ngự thuận lợi, trước khi tung đòn kết liễu vào những khoảng trống lộ ra ở phía sau.

Man City giăng bẫy ra sao?

Trước những đối thủ chủ động lùi sâu, nhiều đội bóng lớn ở châu Âu thường gặp khó trong việc xuyên thủng khối phòng ngự đông người từ đối thủ.

Man City lại chọn cách giải quyết khác khi không vội đưa ngay bóng lên sau khi cướp được, mà chủ động lùi lại một nhịp để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Ý đồ của HLV Pep Guardiola là sau khi đoạt bóng, các cầu thủ Man City có thể chuyền ngược về tuyến giữa hoặc hàng thủ thay vì lập tức tăng tốc tấn công.

Điều tưởng như an toàn này thực chất lại là một cái bẫy, buộc đối thủ phải dâng lên, dịch chuyển đội hình và khiến dễ mất cự ly.

Có thể tóm gọn cách vận hành ấy bằng ý tưởng lùi một bước để mở đường tiến lên. Khi khoảng trống bắt đầu lộ ra, Man City mới tung đường chuyền quyết định cho những mũi nhọn như Erling Haaland băng xuống khai thác.

Man City có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Chelsea bằng cách sử dụng chiến thuật "pressing giả". Ảnh minh hoạ: SunSport

Kịch bản dễ thấy là Man City cướp bóng bên phần sân Chelsea nhưng không vội đưa ngay vào khu vực cấm địa.

Thay vào đó, họ trả bóng về cho Rodri hoặc một đồng đội phía sau khiến Chelsea phản xạ dâng lên và lập lại đội hình. Chính ở khoảnh khắc ấy, những khoảng trống phía sau hàng thủ có thể xuất hiện.

"Đó là lý do Chelsea phải đặc biệt thận trọng"- tờ SunSport lưu ý và nhấn mạnh – "Chỉ cần pressing không đồng bộ hoặc lao lên sai thời điểm, Chelsea hoàn toàn có thể bị Man City kéo giãn đội hình rồi trừng phạt".

Estevao có thể tạo khác biệt?

Khi tiền vệ Enzo Fernandez vắng mặt vì ấn treo giò nội bộ, tài năng trẻ Estevao được xem là lựa chọn đủ sức mang đến nét tươi mới cho hàng công Chelsea.

Thần đồng sinh năm 2007 không phải mẫu cầu thủ thay thế trực tiếp vai trò của Enzo nhưng lại có thể tạo ra sự đột biến bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương.

Nếu tiền vệ Cole Palmer được bố trí đá hộ công, còn Estevao và Pedro Neto hoạt động hai bên phía sau tiền đạo Joao Pedro, lúc này Chelsea sẽ có đội hình thiên về tốc độ và khả năng xuyên phá hơn.

Moises Caicedo với khả năng đánh chặn tốt được xem là nhân tố quan trọng của Chelsea khi tiếp Man City ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Alamy

Chelsea có thể sử dụng một tiền vệ trụ ở tuyến giữa để tạo ra sự áp đảo ở các khu vực khác. Ảnh minh hoạ: SunSport

HLV Liam Rosenior có thể kết hợp Estevao và Joao Pedro để tạo khoảng trống cho Cole Palmer di chuyển. Ảnh minh hoạ: SunSport

Đáng chú ý, sự phối hợp giữa Estevao với Joao Pedro ở cánh phải có thể kéo hàng thủ Man City lệch ra, từ đó mở thêm khoảng trống để Palmer bó vào trung lộ và phát huy khả năng xử lý quyết định.

Nếu vận hành tốt cách bố trí này, Chelsea không chỉ có thêm phương án để chống lại sức ép của Man City, họ còn có thể buộc đối thủ phải lùi sâu hơn, qua đó tạo ra thế trận cân bằng và chủ động hơn.