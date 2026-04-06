Hé lộ sốc HLV De Zerbi tới Tottenham vì bị MU từ chối, Zidane phũ với Chelsea

De Zerbi chủ động liên hệ nhưng không được MU lựa chọn

Hôm 31/3, HLV Roberto De Zerbi chính thức trở lại Ngoại hạng Anh để đảm nhận vai trò dẫn dắt Tottenham theo bản hợp đồng 5 năm ký ngày 31/3. Tuy nhiên, đội bóng thành London không phải là lựa chọn ưu tiên ban đầu của ông.

Cụ thể, nhà báo Alex Crook chia sẻ trên talkSPORT rằng De Zerbi đã “đánh tiếng” với MU về vị trí HLV trưởng chính thức còn bỏ trống tại sân Old Trafford. Kết quả, phía MU từ chối và thông báo rằng chiến lược gia người Italia không nằm trong kế hoạch của họ. Thông tin từ báo chí Italia cũng xác nhận, De Zerbi từng tìm hiểu cơ hội ở sân Old Trafford nhưng không nhận được sự quan tâm.

“Sáng nay khi trao đổi với những người ở Italia, họ nói với tôi rằng Roberto De Zerbi – trước khi nhận công việc tại Tottenham — đã liên hệ với MU và được thông báo rằng ông không nằm trong kế hoạch. Liệu có phải họ đã đưa ra quyết định từ trước mà chưa công bố hay không?”, nhà báo Alex Crook cho hay.

Carrick hưởng lợi từ quyết định của lãnh đạo

Đây không phải lần đầu De Zerbi được liên hệ với MU. Khi còn làm việc tại Marseille, từng có thông tin ông sử dụng một lời đề nghị từ đội bóng Anh để tạo động lực cho cầu thủ. Theo đó, ông đã nói với các học trò: “Đây là nơi tôi có thể đã đến, nhưng tôi đặt đam mê lên trên tiền bạc. Tôi đến Marseille vì đam mê".

Việc MU không lựa chọn De Zerbi làm dấy lên đồn đoán rằng đội bóng đã có phương án cụ thể cho vị trí HLV trưởng. Hiện Michael Carrick đang nắm vai trò tạm quyền từ tháng 1 sau khi Ruben Amorim rời đi, giúp đội bóng có thành tích ấn tượng (thua 1/10 trận gần nhất), qua đó xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh và nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất dự Champions League.

Trong khi đó, De Zerbi phải đối mặt với thách thức lớn tại Tottenham do đội bóng thành London xếp thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm khi mùa giải còn 7 vòng.

Ở một diễn biến khác, trang AS (Tây Ban Nha) tiết lộ Chelsea là một trong số những đội bóng dành sự quan tâm tới HLV Zinedine Zidane cách đây vài tháng. Thậm chí, đội bóng thành London “theo đuổi quyết liệt” chiến lược gia người Pháp.

Hiện tại, Zidane được cho là đã đạt thỏa thuận để trở thành HLV trưởng đội tuyển Pháp và sẽ tiếp quản vị trí sau khi World Cup mùa hè kết thúc, thay thế Didier Deschamps.

Zidane chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời Real Madrid cuối mùa giải 2020/21. Ngoài Chelsea, nhiều CLB lớn cũng theo đuổi huyền thoại 53 tuổi nhưng không thể thuyết phục được ông, có thể kể đến PSG và Al Hilal. Đáng chú ý, Al Hilal đưa ra đề nghị với mức đãi ngộ rất cao, “đổ hàng triệu euro” để mời ông làm việc tại Saudi Arabia.

AS cho biết thêm, vài tuần trước, Zidane nhận được lời đề nghị trở thành HLV chính thức từ một đội bóng lớn, nhưng ông vẫn dứt khoát từ chối và buộc câu lạc bộ này phải tìm kiếm người khác. Nhà cầm quân 3 lần vô địch Champions League khẳng định rằng tương lai của mình "đã được định đoạt".

Trong thời gian Zidane "ngồi chơi xơi nước", Chelsea thay tới 8 HLV khác nhau, bao gồm Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor (tạm quyền), Frank Lampard (tạm quyền), Mauricio Pochettino, Enzo Maresca, Calum McFarlane (tạm quyền) và HLV hiện tại Liam Rosenior.