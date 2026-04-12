Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Man City: Khúc cua định mệnh (Ngoại hạng Anh)

(22h30, 12/4) Đây là khúc cua định mệnh với cả hai đội. Man City cần 3 điểm để thắp sáng hy vọng vô địch trong khi Chelsea cũng cần thắng để đua vé dự Cúp C1.

   

Premier League | 22h30, 12/4 | Stamford Bridge

Chelsea
0 - 0
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Sanchez, Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella, Lavia, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri, Nico Gonzalez, Rodri, Semenyo, Bernardo Silva, Cherki, Haaland

Ngôi sao nổi bật

Như đã nói ở trên, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Enzo Fernandez. Đây là tổn thất lớn khi tiền vệ người Argentina là cầu thủ có số đường chuyền xuyên tuyến phòng ngự nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này (41), đồng thời có 36 đường chuyền vào vòng cấm, ngang bằng Bruno Fernandes, và dẫn đầu Chelsea về số cơ hội tạo ra (51).

Liệu Palmer hay Haaland sẽ tỏa sáng?

Trong bối cảnh đó, trọng trách sáng tạo nhiều khả năng sẽ dồn lên vai Cole Palmer, cựu cầu thủ Man City. Dù mới thi đấu 20 trận mùa này, Palmer đã là chân sút số hai của Chelsea tại Ngoại hạng Anh với 9 bàn, chỉ sau Joao Pedro (14).

Ở chiều ngược lại, Haaland bước vào trận đấu với cú hat-trick vào lưới Liverpool tại tứ kết FA Cup. Tuy nhiên, phong độ tại Ngoại hạng Anh của tiền đạo người Na Uy lại có dấu hiệu chững lại. Anh chỉ ghi được 3 bàn trong 12 trận gần nhất (trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền).

Chỉ số kỳ vọng bàn thắng không tính penalty (xG) của Haaland cũng giảm mạnh từ 0,89 xuống còn 0,32 mỗi 90 phút. Nếu Man City muốn bám đuổi Arsenal đến cùng trong cuộc đua vô địch, họ cần Haaland tìm lại phong độ đỉnh cao.

Thông tin lực lượng

HLV Rosenior xác nhận Enzo Fernandez đã lên tiếng xin lỗi ban huấn luyện và toàn đội. Dù vậy, chiến lược gia người Anh khẳng định Chelsea sẽ không giảm án treo giò nội bộ 2 trận dành cho tiền vệ người Argentina. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà vô địch World Cup 2022 sẽ tiếp tục vắng mặt trong cuộc tiếp đón Man City.

Enzo Fernandez&nbsp;sẽ tiếp tục vắng mặt&nbsp;do án treo giò nội bộ

Tình hình chấn thương của Chelsea cũng không có nhiều thay đổi. Reece James (chấn thương đùi), Levi Colwill (đầu gối), Jamie Bynoe Gittens (đùi), Filip Jorgensen (háng) và Trevoh Chalobah (cổ chân) vẫn chưa thể trở lại. Điểm sáng hiếm hoi là Benoit Badiashile có thể tái xuất sau khi khỏi ốm.

Với lực lượng xoay tua hạn chế, Rosenior nhiều khả năng sẽ không thay đổi quá nhiều đội hình so với trận thắng đậm Port Vale, nhưng những trụ cột như Moises Caicedo và Marc Cucurella dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Bên kia chiến tuyến, vấn đề lực lượng của Man City chủ yếu nằm ở hàng thủ. Ruben Dias (gân kheo) và Josko Gvardiol (chấn thương chân) vẫn chưa thể thi đấu.

John Stones cũng rút lui khỏi ĐT Anh vì vấn đề ở bắp chân, nhưng Pep Guardiola cho biết trung vệ này có thể tập luyện một phần trước trận, nên khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Thành tích đối đầu

Chelsea đang lép vế hoàn toàn trước Man City trong những lần chạm trán gần đây. “The Blues” đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng đối thủ nửa xanh thành Manchester tại Ngoại hạng Anh (hòa 3, thua 6), kể từ chiến thắng 2-1 trên sân khách vào tháng 5/2021.

Ở chiều ngược lại, Man City lại đặc biệt “có duyên” mỗi khi hành quân tới Stamford Bridge. Họ đã thắng 4 trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Chelsea (hòa 1), thành tích ngang bằng tổng số chiến thắng mà họ có được trong 26 lần làm khách trước đó tại đây (hòa 8, thua 14).

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

Dự đoán tỷ số Chelsea - Man City: Rực lửa đại chiến, mệnh lệnh phải thắng (Ngoại hạng Anh)
Dự đoán tỷ số Chelsea - Man City: Rực lửa đại chiến, mệnh lệnh phải thắng (Ngoại hạng Anh)

(22h30, 12/4, vòng 32) Tâm điểm Ngoại hạng Anh cuối tuần này sẽ là màn so tài tại Stamford Bridge giữa Chelsea và Man City. Chelsea cần 3 điểm để cạnh...

Bấm xem >>

