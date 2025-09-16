Bầu Hiển chính thức ra tay, HLV đầu tiên mất việc ở V-League 2025/26

🚨 Hà Nội FC chia tay Makoto Teguramori

Sau 3 trận đã đấu tại V-League 2025/26, Hà Nội FC chỉ giành được 1 điểm (2 trận thua và 1 trận hòa), đang tạm xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Trong khi ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26, đội bóng nhà bầu Hiển vừa nhận thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel hôm 14/9.

HLV Makoto chính thức chia tay Hà Nội FC.

Trước thành tích tệ hại kể trên, Hà Nội FC đã chính thức sa thải HLV Makoto Teguramori chỉ sau vài vòng đấu, trở thành đội bóng đầu tiên ở V-League 2025/26 thay tướng. Thành tích bết bát với việc bị loại sớm ở Cúp Quốc gia và chưa có nổi một chiến thắng tại giải quốc nội khiến ban lãnh đạo không còn kiên nhẫn.

Trong năm kỷ niệm 20 năm thành lập, CLB Thủ đô cần một cú hích lớn để vực dậy tinh thần, và quyết định chia tay thuyền trưởng người Nhật Bản là bước đi tất yếu.

⚽ Thành tích và lối chơi gây thất vọng

Dù từng giúp Hà Nội FC giành ngôi Á quân mùa trước, nhưng HLV Makoto chưa bao giờ tạo được sự thuyết phục ở những trận đấu then chốt. Mùa này, đội bóng áo tím khởi đầu tệ nhất lịch sử: 4 trận không thắng, ghi 3 bàn và thủng lưới 7 lần. Lối chơi kiểm soát với Văn Quyết làm trung tâm bị bắt bài, hàng thủ liên tục mắc sai lầm, trong khi các đối thủ như CAHN, Viettel hay tân binh Ninh Bình lại pressing mạnh mẽ, hiện đại và hiệu quả hơn nhiều.

Không thể chấp nhận hình ảnh bạc nhược của đội bóng con cưng, Bầu Hiển đã buộc phải ra tay để cứu vãn mùa giải. Nguồn tin của chúng tôi cho hay, giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi có thể được bổ nhiệm ngồi “ghế nóng” thay thế ông Makoto dẫn đắt Hà Nội FC thời gian tới.

📖 Hành trình dở dang của Makoto Teguramori

Nhà cầm quân sinh năm 1967 từng làm nên tên tuổi khi giúp U23 Nhật Bản vô địch châu Á 2016, sau đó kinh qua nhiều CLB tại Nhật và Thái Lan. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông gắn liền với những lần bị sa thải khi kết quả không như mong đợi. Lần thử sức tại Việt Nam cũng khép lại chóng vánh, khi ông không thể thổi luồng gió mới cho Hà Nội FC.