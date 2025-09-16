Nỗi lo của ứng viên vô địch

Việc CLB Hà Nội bị loại ngay từ vòng 1 Cúp Quốc gia 2025-2026 là cú sốc với giới mộ điệu bóng đá Việt Nam. Thành tích thi đấu của đoàn quân HLV Makoto Teguramori được xem là khởi đầu tệ hại nhất của đội bóng thủ đô 15 năm qua.

Hà Nội đánh mất bản sắc

Ở sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích bậc nhất, với 6 lần vô địch Giải Quốc gia, 3 lần đăng quang Cúp Quốc gia cùng 5 danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia. Mỗi khi đội bóng "áo tím" thi đấu, khán đài luôn chen kín người xem.

Bóng đá thủ đô cũng sản sinh nhiều thế hệ tuyển thủ tài năng, đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế. Vì vậy, khi nhắc đến CLB Hà Nội, giới chuyên môn luôn đánh giá đội chủ sân Hàng Đẫy là ứng viên hàng đầu ở những giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, kể từ lần đăng quang V-League mùa 2022, Hà Nội dần đánh mất vị thế, "trắng tay" trong 3 mùa giải gần nhất. Thời điểm phong độ sa sút cũng là lúc đội hình CLB Hà Nội chia tay hàng loạt trụ cột và chưa tìm được những mảnh ghép ưng ý để trám chỗ.

Có nguồn kinh phí hoạt động dồi dào song chính sách mua sắm cầu thủ của CLB Hà Nội chưa phù hợp. Họ mang về những ngoại binh kém chất lượng, sát cánh cùng dàn cầu thủ kỳ cựu đã luống tuổi nên không thể thấm nhuần đấu pháp chiến thuật do HLV Teguramori xây dựng. Thông số thống kê qua 4 trận đã đấu mùa 2025-2026 cho thấy Hà Nội phải nhận đến 3 trận thua, 1 kết quả hòa, để thủng lưới đến 7 bàn. Sự xông xáo của những nội binh Văn Quyết, Hai Long, Tuấn Hải không đủ giúp đội bóng thủ đô tấn công khởi sắc hơn.

CLB Hà Nội (phải) khởi đầu bết bát ở mùa giải 2025-2026. Ảnh: VPF

Đáng buồn hơn khi các cầu thủ Hà Nội đánh mất nhuệ khí thi đấu và đều nhận thất bại ở 2 trận derby thủ đô, lần lượt chạm trán Công an Hà Nội ở vòng 3 V-League và Thể Công Viettel tại vòng loại Cúp Quốc gia. Lần gần nhất CLB Hà Nội dừng bước sau vòng 1 Cúp Quốc gia là năm 2010.

HLV Teguramori cho biết: "Có nhiều yếu tố khiến Hà Nội thi đấu bết bát thời điểm này. Mùa trước đội giành á quân V-League, nên chúng tôi khởi đầu có phần chủ quan. Ngoài ra, khâu chuẩn bị lực lượng của đội mùa này cũng không thực sự tốt".

Ông Teguramori được kỳ vọng giúp CLB Hà Nội chinh phục danh hiệu V-League trong mùa giải đội sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập. Nhưng lời nhận xét của chiến lược gia người Nhật Bản thể hiện sự bế tắc trong việc dẫn dắt đội nhà. Thậm chí, nhiều đồn đoán cho rằng cách huấn luyện của ông không phù hợp với CLB Hà Nội và đồng nghĩa khả năng ông sẽ sớm bị sa thải ở mùa này là rất cao.

Nam Định bắt nhịp chậm

CLB Nam Định có 2 mùa liên tiếp đăng quang V-League nhưng nhà đương kim vô địch đang có sự bắt nhịp chậm ở mùa 2025-2026. Đội bóng thành Nam đã đánh rơi danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia 2024-2025 khi thua Công an Hà Nội và cũng mất nhiều điểm số đáng tiếc khi so tài với các đội yếu hơn.

Trong chặng đầu V-League mùa này, Nam Định bất ngờ nhận trận thua sớm khi làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An ngay từ vòng 2, bị chủ nhà Công an TP HCM cầm hòa không bàn thắng và khá chật vật để giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng cũng như PVF-CAND.

Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt chiêu mộ nhiều ngoại binh chất lượng cao để tham dự nhiều giải đấu ở mùa này, bao gồm: V-League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Tuy nhiên, đội vẫn chưa thể tìm được chân sút đủ tầm cỡ để thay thế tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ nhập tịch chưa bình phục sau chấn thương gãy xương mác và có nguy cơ nghỉ thi đấu đến hết giai đoạn lượt đi mùa giải 2025-2026.

Bên cạnh mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League, đội chủ sân Thiên Trường cũng thể hiện khát vọng chinh phục danh hiệu giải đấu quốc tế. Nhưng phong độ thi đấu của các ngoại binh chưa đạt đỉnh, khi chỉ có Caio Cesar mang về 1 bàn thắng trong tổng số 5 pha lập công của đội qua 4 trận đã đấu.

Lúc 19 giờ 15 phút ngày 17-9, Nam Định sẽ ra quân bảng F Giải AFC Champions League Two, tiếp đón CLB Ratchaburi (Thái Lan).