Futsal Việt Nam chốt danh sách dự vòng loại châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam đã di chuyển từ Kuwait trong hành trình kéo dài hơn 20 tiếng, quá cảnh tại Dubai trước khi đặt chân tới Hàng Châu rạng sáng ngày 15-9 (theo giờ địa phương). Trước đó, tuyển futsal Việt Nam giành toàn thắng trước chủ nhà Kuwait trong hai lượt đấu (3-2, 3-1)

Ngay buổi sáng cùng ngày, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, địa điểm thi đấu chính thức của bảng E. Buổi tập chủ yếu là các bài vận động nhẹ, giúp cầu thủ làm quen múi giờ và hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài.

Trong buổi chiều, đội tiếp tục tập về chiến thuật, với trọng tâm là khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái nhanh.

Trước khi di chuyển đến Hàng Châu, HLV trưởng Diego Raul Giustozzi cũng công bố danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự vòng loại Giải futsal châu Á. Theo đó, hai cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Trí phải nói lời chia tay đồng đội.

Theo lịch thi đấu tại bảng E, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 20-9, Trung Quốc ngày 22-9 và Lebanon ngày 24-9.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nước và tập huấn quốc tế, đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026, đồng thời khẳng định vị thế trong nhóm các đội bóng hàng đầu châu lục.