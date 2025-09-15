Vì sao Công Phượng bất ngờ vắng mặt ở trận mở màn Cúp Quốc gia?

Chiều ngày 14/9, CLB Trường Tươi Đồng Nai có cuộc tiếp đón Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân vận động Đồng Xoài. Hàng ngàn cổ động viên đội chủ nhà có lấp kín các khán đài để chờ đón màn trình diễn của các ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương,…

Công Phượng xuống sân chúc mừng Minh Vương và đồng đội.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Việt Thắng đã bất ngờ không đăng ký Công Phượng thi đấu ở trận này. Tiền đạo gốc Nghệ An ngồi khán đài theo dõi đồng đội so tài với Becamex TP.HCM. Tiền vệ Trần Minh Vương cũng ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân ở hiệp hai.

Minh Vương đã tỏa sáng với một siêu phẩm đá phạt cùng một pha kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Becamex TP.HCM với tỉ số chung cuộc 3-1. Hai bàn thắng còn lại của đội chủ nhà được ghi do công của ngoại binh Alex Sandro và Lưu Tự Nhân.

HLV Nguyễn Việt Thắng tiết lộ lý do Công Phượng vắng mặt

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng dành nhiều lời khen ngợi cho các học trò, nhất là màn trình diễn của Trần Minh Vương. “Thang điểm 10 không đủ để chấm điểm cho cậu ấy”, HLV Việt Thắng nói về Minh Vương.

Khi được hỏi về sự vắng mặt của Công Phượng, HLV Việt Thắng cho biết tiền đạo sinh năm 1995 bị đau nên không thể ra sân đấu Becamex TP.HCM. Trao đổi với chúng tôi, Công Phượng cũng cho biết anh bị đau ở chân và chưa thể ra sân ở trận đấu mở màn vòng loại Cúp Quốc gia. Công Phượng cho biết thêm, chấn thương của anh không quá nặng và có thể sớm trở lại thời gian tới.

HLV Việt Thắng trò chuyện với Công Phượng sau trận đấu.

Nói thêm về trận thắng Becamex TP.HCM, ông Thắng cho biết: “Đối thủ của chúng tôi tổ chức tốt hơn, lối chơi tốt hơn. Thắng nhưng chúng tôi còn quá sớm để vui. Đội vẫn còn hơn 20 trận để phấn đấu. Chúng tôi hy vọng đầu xuôi đuôi lọt.

Đội còn nhiều điều phải làm. Thắng thì vui nhưng chúng tôi cần phải làm việc nhiều hơn. Công việc của tôi là phải sửa lỗi cầu thủ. Giỏi thì giỏi rồi nhưng còn phải làm nhiều. Tôi chấm các cầu thủ tinh thần 10 điểm, thái độ 10 điểm, sự tập trung 10 điểm, nhưng chuyên môn chỉ 6 điểm”.

HLV Anh Đức ám chỉ trọng tài thiên vị Trường Tươi Đồng Nai

“Thứ nhất, tôi xin chúc mừng Trường Tươi Đồng Nai. Thật sự tôi có chút tiếc nuối với thất bại này, ai chả mong đi sâu. Hôm nay, không phải đối thủ đá tốt, mà trọng tài bắt chưa tốt. Nếu trong thất bại về chuyên môn thì tôi đồng tình. Nhưng thất bại do trọng tài, cả giải đấu ảnh hưởng, đội bạn trên 10 lỗi mà không bị 1 thẻ nào.

Nghĩ cho cùng, tôi cảm ơn trọng tài đã hỗ trợ Trường Tươi chiến thắng, từ những quả đá phạt. Tôi ít khi nào trao đổi về trọng tài. Trước trận, chúng tôi có phán đoán được tình huống này xảy ra. Thật sự không công bằng chút nào”, HLV Nguyễn Anh Đức gay gắt sau trận đấu.

Tiếp đến, HLV Nguyễn Anh Đức cho rằng CLB Becamex TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn về chuyên môn sau sự ra đi của tiền đạo ngôi sao Nguyễn Tiến Linh. Ông Đức chia sẻ thêm về khó khăn của đội bóng: “Bình Dương đang gặp khó về con người. Tiến Linh về Công an TP.HCM, Việt Cường chấn thương, Minh Khoa chấn thương. Mọi thứ đang rất khó. Tôi mới về, cần thời gian cho các bạn cùng hòa hợp không khí”.