AFC đánh giá U23 Việt Nam có khả năng vô địch châu Á, chỉ ra nhân tố quan trọng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

AFC đánh giá U23 Việt Nam có khả năng vô địch châu Á, chỉ ra nhân tố quan trọng

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik

AFC đánh giá rất cao U23 Việt Nam trong chuyên mục nhận diện các đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia (6-24/1/2026).

AFC đánh giá cao U23 Việt Nam ở U23 châu Á

Ngay phần mở đầu, AFC có đoạn viết: "Việt Nam sẽ nỗ lực để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch AFC U23 Asian Cup khi tham dự giải đấu tại Ả Rập Xê Út năm 2026".

Trang chủ LĐBĐ châu Á đã nhắc lại ký ức tuyệt đẹp của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra ở thành phố Thường Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

“Là gương mặt quen thuộc của sân chơi châu lục, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu danh giá này đến vào năm 2018, khi đó đã tiến một mạch tới trận chung kết nhưng gục ngã trước Uzbekistan, lỡ hẹn với chức vô địch trong gang tấc”, AFC viết.

AFC tin U23&nbsp;Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại VCK U23 châu Á 2026

AFC tin U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại VCK U23 châu Á 2026

Lần này, U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2026 với sự tự tin lớn sau khi giành được tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trước đó, U23 Việt Nam đã có chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026 hoàn hảo, nơi “Những chiến binh sao vàng” đứng đầu bảng mà không để thủng lưới bàn nào. U23 Việt Nam dễ dàng giành vé nhờ các chiến thắng trước U23 Bangladesh (2-0), U23 Singapore (1-0) và U23 Yemen (10-0).

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ mở màn hành trình bằng cuộc chạm trán U23 Jordan (6/1), trước khi lần lượt đối đầu U23 Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà U23 Saudi Arabia (12/1). “Với cục diện này, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nuôi hy vọng giành một trong hai suất vào tứ kết”, AFC nhận định.

Khuất Văn Khang được AFC nhắc tên

Nhìn vào danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026, có thể thấy HLV Kim Sang Sik quyết định giữ nguyên bộ khung U22 Việt Nam vừa lên ngôi tại SEA Games 33. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bổ sung thêm 2 nhân tố mới là hậu vệ Lê Văn Hà (CLB Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex TP.HCM), nhằm tăng chiều sâu đội hình trước sân chơi châu lục đầy thử thách.

Khuất Văn Khang cùng U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK U23 châu Á với sự tự tin lớn

Khuất Văn Khang cùng U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK U23 châu Á với sự tự tin lớn

AFC đánh giá Khuất Văn Khang sẽ là nhân tố then chốt trong tham vọng tiến sâu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sắp tới. “Tiền vệ trung tâm giàu năng lượng và đã khẳng định được chỗ đứng ở cấp độ ĐTQG Việt Nam”, AFC nhận xét về cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công - Viettel.

SEA Games 33 trên đất Thái là kỳ SEA Games cuối cùng của Khuất Văn Khang. Cầu thủ 22 tuổi đã ra sân 37 lần và ghi 4 bàn cho U23 Việt Nam, đồng thời cũng có 22 lần khoác áo ĐT Việt Nam, ghi được 1 bàn thắng.

AFC kết luận: “Sau khi chưa thể vượt qua vòng tứ kết kể từ vị trí á quân năm 2018, U23 Việt Nam đặt quyết tâm khẳng định lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá châu lục tại Saudi Arabia 2026”.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026:

AFC đánh giá U23 Việt Nam có khả năng vô địch châu Á, chỉ ra nhân tố quan trọng - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/12/2025 14:52 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN