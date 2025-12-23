AFC đánh giá U23 Việt Nam có khả năng vô địch châu Á, chỉ ra nhân tố quan trọng

AFC đánh giá cao U23 Việt Nam ở U23 châu Á

Ngay phần mở đầu, AFC có đoạn viết: "Việt Nam sẽ nỗ lực để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch AFC U23 Asian Cup khi tham dự giải đấu tại Ả Rập Xê Út năm 2026".

Trang chủ LĐBĐ châu Á đã nhắc lại ký ức tuyệt đẹp của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra ở thành phố Thường Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

“Là gương mặt quen thuộc của sân chơi châu lục, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu danh giá này đến vào năm 2018, khi đó đã tiến một mạch tới trận chung kết nhưng gục ngã trước Uzbekistan, lỡ hẹn với chức vô địch trong gang tấc”, AFC viết.

AFC tin U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại VCK U23 châu Á 2026

Lần này, U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2026 với sự tự tin lớn sau khi giành được tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trước đó, U23 Việt Nam đã có chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026 hoàn hảo, nơi “Những chiến binh sao vàng” đứng đầu bảng mà không để thủng lưới bàn nào. U23 Việt Nam dễ dàng giành vé nhờ các chiến thắng trước U23 Bangladesh (2-0), U23 Singapore (1-0) và U23 Yemen (10-0).

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ mở màn hành trình bằng cuộc chạm trán U23 Jordan (6/1), trước khi lần lượt đối đầu U23 Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà U23 Saudi Arabia (12/1). “Với cục diện này, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nuôi hy vọng giành một trong hai suất vào tứ kết”, AFC nhận định.

Khuất Văn Khang được AFC nhắc tên

Nhìn vào danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026, có thể thấy HLV Kim Sang Sik quyết định giữ nguyên bộ khung U22 Việt Nam vừa lên ngôi tại SEA Games 33. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bổ sung thêm 2 nhân tố mới là hậu vệ Lê Văn Hà (CLB Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex TP.HCM), nhằm tăng chiều sâu đội hình trước sân chơi châu lục đầy thử thách.

Khuất Văn Khang cùng U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK U23 châu Á với sự tự tin lớn

AFC đánh giá Khuất Văn Khang sẽ là nhân tố then chốt trong tham vọng tiến sâu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sắp tới. “Tiền vệ trung tâm giàu năng lượng và đã khẳng định được chỗ đứng ở cấp độ ĐTQG Việt Nam”, AFC nhận xét về cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công - Viettel.

SEA Games 33 trên đất Thái là kỳ SEA Games cuối cùng của Khuất Văn Khang. Cầu thủ 22 tuổi đã ra sân 37 lần và ghi 4 bàn cho U23 Việt Nam, đồng thời cũng có 22 lần khoác áo ĐT Việt Nam, ghi được 1 bàn thắng.

AFC kết luận: “Sau khi chưa thể vượt qua vòng tứ kết kể từ vị trí á quân năm 2018, U23 Việt Nam đặt quyết tâm khẳng định lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá châu lục tại Saudi Arabia 2026”.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026: