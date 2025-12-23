Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á

Sự kiện: U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik Giải U23 châu Á 2026

Đội trưởng Khuất Văn Khang có những chia sẻ với truyền thông khi U23 Việt Nam chính thức hội quân trở lại, chuẩn bị cho chiến dịch U23 châu Á 2026.

🔰 Giữ nguyên bộ khung vô địch, tinh thần thoải mái

Chiều ngày 23/12, U23 Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội, bước vào buổi tập đầu tiên trong hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026. Đây cũng là lần tái xuất của thầy trò HLV Kim Sang Sik sau chiến tích giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

U23 Việt Nam chính thức hội quân trở lại sau SEA Games 33.

U23 Việt Nam chính thức hội quân trở lại sau SEA Games 33.

Đợt tập trung lần này, U23 Việt Nam có thành phần gồm 23 cầu thủ vừa đăng quang SEA Games 33, đồng thời được bổ sung thêm hai gương mặt là Lê Văn Hà và Bùi Vĩ Hào. Ngay trong buổi tập đầu tiên, các cầu thủ thể hiện tinh thần khá thoải mái, sự hứng khởi vẫn còn hiện rõ sau quãng nghỉ ngắn ngày.

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết toàn đội đã có khoảng 3 ngày nghỉ ngơi sau SEA Games, đủ để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. “Sau SEA Games, toàn đội có quãng nghỉ khoảng 3 ngày. Tinh thần lúc này khá thoải mái và sẵn sàng bước vào giải đấu mới”, Khuất Văn Khang nói.

⚽ HCV SEA Games là động lực lớn cho sân chơi châu lục

Theo tiền vệ sinh năm 2003, chức vô địch SEA Games không chỉ là niềm vui mà còn là động lực rất lớn để U23 Việt Nam hướng đến những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu Á: “Huy chương vàng SEA Games tạo động lực rất lớn cho toàn đội. Nhưng để thi đấu tốt ở giải châu Á, chúng tôi phải nỗ lực và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều”.

Nói về các đối thủ tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang thẳng thắn thừa nhận đây đều là những đội bóng có đẳng cấp. “Ở tầm châu lục, đội nào cũng mạnh. Chúng tôi sẽ tập trung cho từng trận đấu một để hướng tới kết quả tốt nhất”, Khuất Văn Khang cho hay.

HCV SEA Games 33 là động lực để U23 Việt Nam vươn ra biển lớn

HCV SEA Games 33 là động lực để U23 Việt Nam vươn ra biển lớn

📌 Mục tiêu cao nhất, nhưng đi từng bước

Do quãng nghỉ sau SEA Games không dài, Khuất Văn Khang cho rằng nền tảng thể lực của các cầu thủ chưa thể đạt trạng thái tốt nhất, song điều quan trọng là tinh thần thi đấu: “Quãng nghỉ không dài nhưng tinh thần thoải mái hơn. Muốn chơi tốt ở giải đấu dài ngày thì cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng đã lên tuyển thì bắt buộc phải sẵn sàng để thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Về mục tiêu của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới, đội trưởng đội tuyển khẳng định toàn đội luôn hướng đến đích cao nhất, nhưng sẽ tiếp cận giải đấu theo cách thực tế. “Mục tiêu luôn là cao nhất. Nhưng để đi đến đó, toàn đội phải thi đấu tốt từng trận, sau đó mới nghĩ đến những vòng tiếp theo”, thủ quân U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Khuất Văn Khang cũng cho biết hiện tại toàn đội mới chỉ gặp lại nhau, các kế hoạch cụ thể của HLV Kim Sang Sik sẽ được truyền đạt trong những cuộc họp chuyên môn sắp tới.

🎉 Niềm vui giản dị sau vinh quang SEA Games

Chia sẻ về khoảnh khắc sau khi giành HCV SEA Games 33, Khuất Văn Khang không giấu được niềm hạnh phúc khi được trở về bên gia đình: “Tôi rất hạnh phúc. Sau SEA Games được trở về nhà, chia sẻ niềm vui cùng gia đình và mọi người”.

Với tinh thần hưng phấn sau chức vô địch khu vực cùng sự tập trung cho mục tiêu mới, U23 Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho thử thách lớn tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn cho bóng đá Việt Nam.

Những hình ảnh trong buổi tập ngày 23/12 của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 3

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 4

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 5

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 6

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 7

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 8

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 9

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 10

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 11

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 12

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á - 13

